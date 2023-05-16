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«Мир неможливий без справедливості», кажуть в Ісландії на саміті Ради Європи
На початку дводенного саміту сорока шести країн Європейської Ради в Рейк’явіку пролунали заяви на підтримку так званої «української формули миру» для припинення російської війни в Україні, а також наполягання на необхідності притягнути Росію до відповідальності.
Прем'єр-міністрка Ісландії Катрін Якобсдоттір, яка зараз головує в організації, сказала, що намагання покласти край війні «на основі української формули миру» буде провідною темою дискусій і зауважила, що «миру не може бути без справедливості».
...Ми створимо реєстр завданої шкоди, що дуже важливо для досягнення справедливості...Урсула фон дер Ляєн
Оголошені президентом Володимиром Зеленським у листопаді минулого року «десять пропозицій» для миру передбачають зокрема виведення російських військ і відновлення територіальної цілісності України, а також притягнення Росії до відповідальності за скоєні злочини й відшкодування за збитки, спричинені агресією.
Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн перед самітом також говорила про міжнародні зусилля, щоб Москва відповідала за розв'язання війни і за скоєні злочини.
«Саміт у Рейк'явіку відбувається в належний час. Насамперед це буде велика тема - відповідальність Росії за злочин агресії, який вона чинить постійно, воюючи в Україні. Я дуже рада, що ми створимо реєстр завданої шкоди, що дуже важливо для досягнення справедливості, а справедливість - це одна з передумов миру», - сказала Урсула фон дер Ляєн.
Українську делегацію на саміті Ради Європи очолює прем’єр-міністр Денис Шмигаль, а президент Зеленський має долучитися до дискусій з допомогою відеозв’язку.
На саміті також обговорюватимуть заклики України створити міжнародний трибунал для суду над російськими лідерами за агресію.
Ідею спеціального трибуналу, який можливо діяв би в Гаазі підтримали деякі країни, але остаточної згоди ще не досягнуто.
Очікують, що ті ініціативи підтримають також США і Канаді, які мають статус спостерігача в організації.
Рада Європи, була створена 74 роки тому, але це лише четвертий саміт організації, яка головним своїм завданням називає сприяння демократії, захист прав людини і підтримку принципів верховенства закону.
Основу Ради Європи складають 27 держав - членів Європейського Союзу і ще майже два десятки держав Європи, окрім Білорусі та Росії.
Членство Росії в Раді Європи було припинене 25 лютого 2022 року - на другий день після початку повномасштабного російського вторгнення в Україну, а у березні російський уряд заявив, що країни виходить з організації і денонсує Європейську конвенцію з прав людини.
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- Голос Америки
США оголосили винагороду в $ 10 млн за інформацію про росіянина Матвєєва
Державний департамент США оголосив винагороду до 10-ти мільйонів доларів за інформацію, яка може сприяти арешту або засудженню російського громадянина Михайла Павловича Матвєєва за кібервимагання. Винагороду оголошено в рамках Програми винагород за транснаціональну організовану злочинність (TOCRP).
“Ми вживаємо цих заходів щодо Матвєєва через його роль в інцидентах з програмами-вимагачами, що націлені на правоохоронні органи США, підприємства та критичну інфраструктуру по всьому світу”, - мовиться у заяві речник Держдепу США Метью Міллера.
За повідомлення Держдепу, Міністерство фінансів США запровадило фінансові санкції щодо Матвєєва, а Міністерство юстиції США оприлюднило два обвинувачення проти Матвєєва у Вашингтоні, Округ Колумбія, та в штаті Нью-Джерсі.
Держдеп нагадує, що кібервимагання має значні та далекосяжні наслідки, зокрема через розголошення конфіденційної інформації або порушення роботи критично важливих служб.
“Росія є безпечним притулком для кіберзлочинців, середовищем, у якому співучасники кібервимагання можуть вільно проводити зловмисні операції проти США, наших партнерів і союзників”, - заявили у Державному департаменті США.
Раніше Голос Америки опублікував інтерв'ю з директором кібербезпеки в Агенції з національної безпеки США Робом Джойсом. За його словами, у США найбільше кіберактивності з боку росіян спостерігається в оборонній промисловості.
- Голос Америки
«Майбутнє Росії визначить Україна». Слухання у Сенаті про майбутню політику США щодо Росії
Сполучені Штати не мають великих можливостей, щоб змінити напрямок розвитку Росії, яка будує авторитарний агресивний режим, що загрожує світовому миру.
Натомість Україна може змінити траєкторію розвитку Росії і спрямувати її в демократичний бік, якщо переможе у нинішній війні, вважають експерти, які свідчили на слуханнях у Комітеті Сенату США з міжнародних відносин у вівторок, 16 травня.
«Єдиний найважливіший спосіб сформувати цю траєкторію – дати Україні змогу перемогти Росію. Росія, яка досягає успіхів в Україні, швидше за все, знову набереться сміливості. Військова поразка Росії, навпаки, може бути тим типом сейсмічної події, яка необхідна для каталізації тиску знизу вгору, який буде необхідний, щоб направити Росію на інший шлях», – вважає експертка з Росії Андреа Кендалл Тейлор, директорка Програми трансатлантичної безпеки у Центрі нової американської безпеки.
На її думку, навіть відхід влади президента Володимира Путіна не змінить довгостроковий вектор розвитку країни, бо найімовірніше, люди, які нині перебувають у Кремлі, там і залишаться після його відходу. Але якщо цей відхід не відбудеться на тлі, чи внаслідок рішучої воєнної поразки, буде більший шанс на зміни, вважає експертка.
Колишній заступник держсекретаря та посол США в Російській Федерації Джон Салліван вважає, що попри видимість підтримки добрих відносин зі Заходом, Кремль впродовж довгого часу готувався до війни, не лише у військовому плані, а перш за все економічно, накопичуючи ресурси.
А зараз Путін не має наміру завершувати війну, якщо тільки він не зможе досягти своїх цілей, тому переговори на цю тему з ним є безперспективними, сказав колишній американський дипломат. Він погодився, що Україна має зіграти ключову роль у тому, щоб зберегти світопорядок, який дозволив підтримувати мир у світових масштабах впродовж десятиліть після Другої світової війни.
«Якщо ми не здолаємо його імперську місію в Україні, то міжнародна система, від якої Сполучені Штати, наші союзники та партнери в усьому світі, включно з Китаєм, вигравали понад 75 років з кінця Другої Світової війни, буде знищена», – сказав колишній американський дипломат, який перебував у Москві до 2022 року.
На слуханнях у Конгресі США сенатори хотіли дізнатися, якими шляхами США можуть відповісти на виклики, які Росія створює для світового порядку, як США і союзники можуть посилити свою безпеку і притягнути Росію до відповідальності за її злочини в Україні.
- Голос Америки
Держдеп перевіряє повідомлення про вбивство колишнього спецпризначенця США у Бахмуті
Державний департамент США перевіряє інформацію про загибель у Бахмуті колишнього спецназівця США. Про вбивство американця зі штату Айдахо повідомив напередодні в мережі Телеграм лідер угруповання “Вагнер” Євген Пригожин.
Зокрема, він оприлюднив в інтернеті фото буцімто посвідчення з Пентагону на ім'я колишнього солдата-спецпризначенця армії США.
“Нам відомо про повідомлення щодо загибелі громадянина США у Бахмуті, ми шукаємо додаткову інформацію. … Наші можливості перевіряти повідомлення про смерть громадян США в Україні вкрай обмежені”, - повідомили у прес-службі Державного департаменту США.
Зовнішньополітичне відомство США висловило співчуття родинам усіх, хто втратив близьких у російській війні проти України.
“Ми повторюємо наше повідомлення про те, що громадяни США не повинні їздити в Україну через активний збройний конфлікт і через виокремлення американських громадян в Україні представниками служби безпеки Росії. Громадяни США в Україні повинні негайно виїхати, якщо це безпечно, використовуючи будь-який комерційний або інший приватний наземний транспорт”, - наголосили у Держдепі.
На відео Пригожин розповідає, що має намір передати тіло вбитого американця владі США.
Наразі немає офіційного підтвердження смерті особи.
Як повідомляв Голос Америки, раніше цього місяця біля Бахмута загинув колишній морський піхотинець армії США внаслідок мінометного обстрілу маршруту, який використовують для постачання українських військ та евакуації цивільних.
Військове протистояння Індії та Китаю триває четвертий рік без ознак зменшення напруги
Військове протистояння між Індією та Китаєм триває вже четвертий рік, але, незважаючи на переговори між урядовим керівництвом та військовими командувачами, немає жодних ознак вирішення суперечки, яка призвела до того, що відносини між країнами перебувають у найгіршому стані за останні шість десятиліть.
Аналітики кажуть, що нестабільність уздовж ділянки кордону довжиною 3500 кілометрів, схоже, зростає, оскільки з’явилась нова точка нестабільності.
У грудні минулого року солдати обох сторін вступили в бійку в північно-східному штаті Індії Аруначал-Прадеш – території, на яку також претендує Китай. Регіон знаходиться за тисячі кілометрів від Ладакха в західному регіоні Гімалаїв, де смертоносні сутички в 2020 році спровокували нинішнє протистояння.
Минулого місяця Китай перейменував 11 місць китайською мовою в Аруначал-Прадеш, регіон, який Китай називає Південним Тибетом. Втретє за шість років, Китай затвердив нові назви для гір, річок та інших точок на території.
Індія виступила проти такого кроку, а речник китайського міністерства закордонних справ Мао Нін на захист рішення заявив, що Занграм (Аруначал-Прадеш) є частиною Китаю, а назва місць на території «повністю входить до сфери суверенітету Китаю».
Цю тактику Китай застосовував в інших частинах Азії, щоб посилити свої претензії на території – він також перейменував місця в Південно-Китайському та Східно-Китайському морях.
У Нью-Делі аналітики розцінили це як чергову спробу Пекіна чинити тиск на Індію. «Зараз, коли Китай займає набагато агресивнішу позицію щодо Аруначала, є занепокоєння, що Китай хоче чинити тиск на Індію, щонайменше для того, щоб підштовхнути Індію до розв’язання деяких частин цієї суперечки», – сказав Харш Пант, віце-президент відділу досліджень в Observer Research Foundation в Нью-Делі.
Стурбований швидкими темпами розвитку військової та цивільної інфраструктури Китаю в своїх прикордонних районах, Нью-Делі також будує тунелі, дороги та мости в штаті.
Один із ключових проектів - прокладання тунелю в горах на висоті майже 4000 метрів в Аруначал-Прадеш, щоб полегшити переміщення військ до прикордонних районів.
Міністр внутрішніх справ Індії Аміт Шах минулого місяця також оприлюднив програму вартістю 570 мільйонів доларів для розвитку майже 3000 прикордонних сіл на північному сході під час візиту в Аруначал-Прадеш. Проект спрямований на посилення безпеки на кордоні.
У Нью-Делі висловили занепокоєння щодо розвитку Китаєм прикордонних сіл на своєму боці кордону.
«Щодо того, що вони (Китай) називають «Сяокан» або типовими селами, як кажуть китайці, є кілька з них, які знаходяться прямо навпроти наших кордонів, — сказав інформаційному агентству AFP бригадний генерал Н. М. Бендігері. - Нас турбує їхня близькість до прикордонних районів і те, як їх побудували - ми не можемо виключати, що вони будуть використовуватися Народно-визвольною армією Китаю (НОАК)».
"Наша політика чітка: ми хочемо миру від усіх. Однак ніхто не зможе зазіхнути навіть на дюйм нашої землі", - казав Шах у квітні.
Індія також прискорила програму модернізації своїх збройних сил, включаючи замовлення ударних гелікоптерів у Сполучених Штатів і систему протиракетної оборони в Росії.
Аналітики кажуть, що Китай має значну військову перевагу над Індією, але індійські війська, які довгий час протистояли пакистанським військам у Кашмірі, більш досвідчені у війні на великій висоті. «Китай має перевагу у високотехнологічній війні. Він може використовувати більше зброї, такої як безпілотники та ракети «земля-земля». Хоча ми намагаємося наздогнати, Індії все одно доведеться довго працювати, щоб відповідати їхнім можливостям», — каже старший військовий офіцер у відст., який не захотів називати своє ім'я.
Політичний і військовий діалоги на високому рівні не досягли прориву, оскільки обидві країни зайняли діаметрально різні позиції. Індія наполягає на тому, щоб китайські війська повернулися на позиції, які вони займали до 2020 року, коли сталась криза. З іншого боку, Пекін описує ситуацію на кордоні як "загалом стабільну" і каже, що обидві сторони повинні рухатися вперед для нормалізації відносин.
Саме тому, кажуть аналітики, міністри оборони Індії та Китаю не змогли знайти спільну мову під час нещодавньої зустрічі на полях регіонального форуму.
Міністр оборони Індії Раджнат Сінгх звинуватив Пекін у руйнуванні всієї основи зв'язків шляхом порушення двосторонніх угод і заявив, що не може бути жодних покращень у зв'язках, доки не буде вирішено прикордонну суперечку. Його китайський колега Лі Шанфу закликав Індію прийняти довгостроковий погляд і «сприяти якнайшвидшій нормалізації ситуації на кордоні».
«З точки зору Нью-Делі, немає сенсу говорити про те, що Китай дійсно щиро вважає це проблемою для китайсько-індійських відносин. Китай в односторонньому порядку вирішив змінити статус-кво на кордоні, а потім стверджує, що це нова норма. Не думаю, що Індія погодиться, – зазначає Пант. - Саме тому, хоча переговори на військовому та дипломатичному рівнях тривають, відносини не розвиваються, а Індія вважає, що Китай має зробити кроки».
Після кількох раундів переговорів між військовими командуваннями війська вивели війська з чотирьох спірних точок за останні два роки.
Але навіть тут прогрес невеликий. «Розведення фактично не призвело до демобілізації сил. Вони просто зробили крок назад і створили буферну зону», – каже Пант.
Нестабільність у Гімалаях залучає Індію до більш тісного стратегічного альянсу зі Сполученими Штатами. Наступного місяця прем’єр-міністр Індії Нарендра Моді відправиться до Вашингтона з офіційним візитом, який, за словами міністерства закордонних справ Індії, підкреслить зростаючу важливість стратегічного партнерства між двома країнами.
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