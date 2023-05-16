«Мир неможливий без справедливості», кажуть в Ісландії на саміті Ради Європи

На початку дводенного саміту сорока шести країн Європейської Ради в Рейк’явіку пролунали заяви на підтримку так званої «української формули миру» для припинення російської війни в Україні, а також наполягання на необхідності притягнути Росію до відповідальності.

Прем'єр-міністрка Ісландії Катрін Якобсдоттір, яка зараз головує в організації, сказала, що намагання покласти край війні «на основі української формули миру» буде провідною темою дискусій і зауважила, що «миру не може бути без справедливості».

...Ми створимо реєстр завданої шкоди, що дуже важливо для досягнення справедливості...

Оголошені президентом Володимиром Зеленським у листопаді минулого року «десять пропозицій» для миру передбачають зокрема виведення російських військ і відновлення територіальної цілісності України, а також притягнення Росії до відповідальності за скоєні злочини й відшкодування за збитки, спричинені агресією.

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн перед самітом також говорила про міжнародні зусилля, щоб Москва відповідала за розв'язання війни і за скоєні злочини.

«Саміт у Рейк'явіку відбувається в належний час. Насамперед це буде велика тема - відповідальність Росії за злочин агресії, який вона чинить постійно, воюючи в Україні. Я дуже рада, що ми створимо реєстр завданої шкоди, що дуже важливо для досягнення справедливості, а справедливість - це одна з передумов миру», - сказала Урсула фон дер Ляєн.

Українську делегацію на саміті Ради Європи очолює прем’єр-міністр Денис Шмигаль, а президент Зеленський має долучитися до дискусій з допомогою відеозв’язку.



На саміті також обговорюватимуть заклики України створити міжнародний трибунал для суду над російськими лідерами за агресію.

Ідею спеціального трибуналу, який можливо діяв би в Гаазі підтримали деякі країни, але остаточної згоди ще не досягнуто.



Очікують, що ті ініціативи підтримають також США і Канаді, які мають статус спостерігача в організації.



Рада Європи, була створена 74 роки тому, але це лише четвертий саміт організації, яка головним своїм завданням називає сприяння демократії, захист прав людини і підтримку принципів верховенства закону.



Основу Ради Європи складають 27 держав - членів Європейського Союзу і ще майже два десятки держав Європи, окрім Білорусі та Росії.



Членство Росії в Раді Європи було припинене 25 лютого 2022 року - на другий день після початку повномасштабного російського вторгнення в Україну, а у березні російський уряд заявив, що країни виходить з організації і денонсує Європейську конвенцію з прав людини.