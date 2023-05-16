Інтерв'ю з Енн Епплбаум – про смертельну імперську ідею Росії, наслідки контрнаступу ЗСУ та закінчення війни. Експорт російської нафти: хто купує, як впливають санкції. Українські пазли для благодійності: розповідаємо про ініціативу українки у США.
В США коментують роботу української ППО, Patriot. ЧАС-ТАЙМ
Випуски
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травень 15, 2023
Європейське турне Зеленського перед наступом: результати. ЧАС-ТАЙМ
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травень 12, 2023
Контрнаступ ЗСУ: Як може виглядати тактика. ЧАС-ТАЙМ
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травень 11, 2023
Storm Shadow для ЗСУ. Подробиці з Лондона, реакції в США. ЧАС-ТАЙМ
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травень 10, 2023
Чи може у США статися дефолт? ЧАС-ТАЙМ
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травень 08, 2023
День перемоги в Європі. Заяви про підтримку України. ЧАС-ТАЙМ