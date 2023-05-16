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Час-Time

В США коментують роботу української ППО, Patriot. ЧАС-ТАЙМ

В США коментують роботу української ППО, Patriot. ЧАС-ТАЙМ
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В США коментують роботу української ППО, Patriot. ЧАС-ТАЙМ

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В ефірі Час-Тайм. "Вдячна за потужну роботу українських ППО", – посолка США в Україні. Як в США реагують на російські ракетні удари по Україні і як коментують роботу української ППО та Patriot. Політика США щодо РФ, реакції на російську атаку: заяви в Сенаті США.

Інтерв'ю з Енн Епплбаум – про смертельну імперську ідею Росії, наслідки контрнаступу ЗСУ та закінчення війни. Експорт російської нафти: хто купує, як впливають санкції. Українські пазли для благодійності: розповідаємо про ініціативу українки у США.

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