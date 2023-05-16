В США коментують роботу української ППО, Patriot. ЧАС-ТАЙМ

В ефірі Час-Тайм. "Вдячна за потужну роботу українських ППО", – посолка США в Україні. Як в США реагують на російські ракетні удари по Україні і як коментують роботу української ППО та Patriot. Політика США щодо РФ, реакції на російську атаку: заяви в Сенаті США.