Політика США щодо РФ – слухання в Сенаті. СТУДІЯ ВАШИНГТОН
Сьогодні в Студії Вашингтон. “Росія будує агресивний, авторитарний режим, який загрожує миру в усьому світі.” Про це сьогодні заявила Андреа Кендалл Тейлор, директорка Програми трансатлантичної безпеки, в комітеті Сенату із Міжнародних Відносин. Темою слухань було питання подальшої політики Сполучених Штатів щодо Росії.
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