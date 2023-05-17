Політика США щодо РФ – слухання в Сенаті. СТУДІЯ ВАШИНГТОН

Сьогодні в Студії Вашингтон. “Росія будує агресивний, авторитарний режим, який загрожує миру в усьому світі.” Про це сьогодні заявила Андреа Кендалл Тейлор, директорка Програми трансатлантичної безпеки, в комітеті Сенату із Міжнародних Відносин. Темою слухань було питання подальшої політики Сполучених Штатів щодо Росії.