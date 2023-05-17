Спеціальні потреби

Learning English
Мови
Наживо
site logo site logo
Попередній Наступний
Breaking News

Брифінг Голосу Америки

Брифінг. Британія та Нідерланди допоможуть Україні отримати F-16?

Брифінг. Британія та Нідерланди допоможуть Україні отримати F-16?
Embed
Брифінг. Британія та Нідерланди допоможуть Україні отримати F-16?

No media source currently available

0:00 0:29:58 0:00
Direct link

Брифінг Голосу Америки - наживо. Британія та Нідерланди очолять "літакову коалацію" для України - що це означає? І чи вплине ситуація з держборгом США на підтримку Києва? Говоримо про це та інше. Дивіться Брифінг Голосу Америки наживо о 18:00 за Києвом з понеділка по п’ятницю. Беріть участь у дискусії – коментуйте, ставте запитання, пишіть звідки нас дивитеся. 

Випуски

Усі випуски
Телевізійні Програми Радіо Програми
Back to top
XS
SM
MD
LG