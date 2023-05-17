Брифінг. Британія та Нідерланди допоможуть Україні отримати F-16?

Брифінг Голосу Америки - наживо. Британія та Нідерланди очолять "літакову коалацію" для України - що це означає? І чи вплине ситуація з держборгом США на підтримку Києва? Говоримо про це та інше. Дивіться Брифінг Голосу Америки наживо о 18:00 за Києвом з понеділка по п’ятницю. Беріть участь у дискусії – коментуйте, ставте запитання, пишіть звідки нас дивитеся.