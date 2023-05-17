"Не має бути потреби кожні декілька тижнів нагадувати Путіну не застосовувати голод в якості зброї". Речник Держдепу США про зернову угоду

У США привітали оголошення про продовження дії Зернової ініціативи, домовленості ООН та Туреччини, що дозволяє експортувати українське зерно через порти Чорного моря.

"Ми вітаємо оголошення президента [Туреччини Таїпа] Ердогана про продовження дії зернової ініціативи", - заявив речник Держдепу США Ведант Пател під час спілкування з пресою у середу. Він додав, що угода сприяє зниженню світових цін на продовольство та зерно.

"Однак, як раніше говорив секретар Блінкен, не має бути потреби кожні декілька тижнів нагадувати Москві виконувати свої обіцянки, і припинити застосовувати голод в якості зброї у війні проти України. Не має бути потреби кожні декілька тижнів нагадувати Росії припинити перешкоджати інспекціям зерна, яке йде до вразливих верств населення, яким воно потрібне", - заявив Пател.

Він додав, що Росія має зупинити війну проти України, "і це б дозволило фермерам повернутись на поля, повернути торгівлю агропродукцією і негайно та значно покращити продовольчу безпеку".

Як повідомляв Голос Америки, генеральний секретар ООН Антоніу Ґуттеріш підтвердив, що угоду, що дозволяє експорт зерна з України через порти Чорного моря, буде продовжено ще на 60 днів.

Першим про досягнення домовленості повідомив президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган, виступаючи по турецькому телебаченню. Він разом з ООН брав активну участь у досягненні цієї угоди.

Виступаючи в ООН, керівник організації сказав, що вітає це продовження угоди і назвав цю подію «хорошою новиною для світу».

Він зауважив, що залишилися «невирішені питання», які ООН продовжить обговорювати з представниками Росії, України та Туреччини.

«Я сподіваюся, що ми досягнемо всебічної домовленості щодо вдосконалення, розширення та розширення Ініціативи – як я пропонував у нещодавньому листі до президентів трьох країн», – сказав Антоніу Ґуттеріш.