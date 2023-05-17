США привітали продовження дії Зернової ініціативи. ЧАС-ТАЙМ

В ефірі Час-Тайм. У США привітали продовження дії Зернової ініціативи, що дозволяє експортувати українське зерно через порти Чорного моря. Кошти Росії та російських олігархів мають піти на відбудову України, – Урсула фон дер Ляєн. Що означає рішення Ради Європи щодо створення міжнародного реєстру збитків, завданих Україні Росією.Як в адміністрації Байдена оцінюють роботу українців із західних ППО та чи планують зрештою, надавати винищувачі – деталі слухань в Конгресі. Експорт російської нафти: хто купує та як впливають санкції. «Впізнаваність України неймовірна»: Андрій Федорів – про бізнес під час війни, боротьбу з корупцією та бренд України.