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Час-Time

США привітали продовження дії Зернової ініціативи. ЧАС-ТАЙМ

США привітали продовження дії Зернової ініціативи. ЧАС-ТАЙМ
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США привітали продовження дії Зернової ініціативи. ЧАС-ТАЙМ

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В ефірі Час-Тайм. У США привітали продовження дії Зернової ініціативи, що дозволяє експортувати українське зерно через порти Чорного моря. Кошти Росії та російських олігархів мають піти на відбудову України, – Урсула фон дер Ляєн. Що означає рішення Ради Європи щодо створення міжнародного реєстру збитків, завданих Україні Росією.Як в адміністрації Байдена оцінюють роботу українців із західних ППО та чи планують зрештою, надавати винищувачі – деталі слухань в Конгресі. Експорт російської нафти: хто купує та як впливають санкції. «Впізнаваність України неймовірна»: Андрій Федорів – про бізнес під час війни, боротьбу з корупцією та бренд України.

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