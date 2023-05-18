F-16 для України: що кажуть в адміністрації США. СТУДІЯ ВАШИНГТОН
Сьогодні в Студії Вашингтон. “Українці дуже вміло захищали своє небо” – таким чином міністр оборони США прокоментував роботу українців із західними системами ППО вніч проти вівторка. Водночас, американський посадовець поки не бачить необхідності надання Україні винищувачів. Про це Ллойд Остін сказав під час слухань комітету із асигнувань щодо стратегії протистояння США та Китаю. На слуханнях доповідав також очільник Держдепу США Ентоні Блінкен.
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