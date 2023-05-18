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- Голос Америки
Пентагон: пошкоджена система Patriot знову працює
В Пентагоні США підтвердили, що одну систему протиповітряної оборони Patriot в Україні було пошкоджено, однак після ремонту система знову працює. Про це під час брифінгу для преси в четвер заявила заступниця речника Пентагону Сабріна Сінгх.
"Я можу підтвердити, що одну систему Patriot було пошкоджено, але тепер її полагодили і вона повністю в робочому стані", - сказала Сінгх.
Вона відмовилась розкривати деталі щодо того як було відремонтовано систему, зокрема щодо того, чи залучали до ремонту американську сторону. Однак, Сінгх відзначила, що США раніше провели навчання для українців із ремонту зброї, яку США надають Україні.
Раніше цього тижня телеканал CNN повідомив з посиланням на американського чиновника, що установка Patriot, найімовірніше, була пошкоджена, але не знищена, у результаті російського ракетного обстрілу Києва та околиць української столиці. Інший американський чиновник сказав CNN, що, можливо, ракета потрапила в один із кількох компонентів батареї Patriot.
Міністерство оборони Росії у вівторок у Telegram написало, що "під час високоточного удару гіперзвукового ракетного комплексу «Кинджал» було вражено зенітно-ракетний комплекс Patriot американського виробництва".
Українські офіційні особи заявили у вівторок, що вони успішно перехопили всі шість гіперзвукових ракет «Кинджал», випущених росіянами, але українські військові не коментували заяву росіян про те, що була вражена система Patriot.
«Ми не можемо коментувати це. Ми не будемо коментувати російські джерела», – сказав речник ВПС України Юрій Ігнат.
Як повідомляв Голос Америки, в Україні є дві системи протиповітряної оборони Patriot, одну надали США, а іншу спільно – Німеччина та Нідерланди.
Patriot має потужний радар для виявлення цілей на великій відстані, що робить його потужною платформою ППО, здатною перехоплювати балістичні ракети. Але радіолокаційне випромінювання, необхідне для виявлення загроз на відстані, також дає змогу противнику виявити батарею Patriot і визначити її місцезнаходження, пояснює CNN.
На відміну від деяких засобів протиповітряної оборони меншої дальності, наданих Україні, які є мобільними, велика батарея Patriot є більшою та більш стаціонарною системою, що може зробити її вразливішою для російських сил, зазначає телеканал з посиланням на експертів.
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- Голос Америки
Британія: Україна застосувала ракети Storm Shadow
Міністр оборони Великої Британії підтвердив - Україна застосовувала далекобійні ракети Storm Shadow. Про це Бен Воллес заявив в Лондоні під час спільної прес-конференції з норвезьким міністром оборони Бйорном Арільдом Гремом в четвер. Воллес відмовився розкривати деталі застосування ракет.
"Я можу лише сказати, що їх застосовували після нашого оголошення про передачу Україні, але я не буду вдаватись у подальші деталі", - заявив британський посадовець, повідомляють ЗМІ.
Раніше про те, що Україна застосувала ракети великої дальності Storm Shadow проти російських цілей повідомляв CNN із посиланням на джерела.
Як писав Голос Америки, у четвер, 11 травня Воллес повідомив, що Велика Британія надсилає Україні крилаті ракети далекої дії Storm Shadow.
Storm Shadow – це крилата ракета повітряного базування, призначена вражати високозахищені цілі з відстані до 250 кілометрів. Для порівняння, американські армійські тактичні ракетні системи "земля-земля" (ATACMS) мають дальність 300 кілометрів.
Таким чином, Storm Shadow має радіус дії, щоб завдати глибоких ударів по контрольованій Росією території на сході України. Західний посадовець повідомив CNN, що Лондон отримав запевнення від українського уряду, що ці ракети будуть використовувати лише в межах суверенної території України, а не всередині Росії. Об'єднане Королівство, США, а також більшість країн світу вважають Крим суверенною територією України, незаконно анексованою Росією.
- Голос Америки
У Європі винесли вирок за “публічне схвалення злочинів” – нашивку Z і логотип вагнерівців
Районний суд Праги-1 в Чехії ухвалив вирок щодо 31-річного Якуба Яшека за нашивки на одяг з літерою Z на спині і логотипом ПВК “Група Вагнера” на рукаві. Чоловік мав їх на собі під час антиурядового мітингу у Празі в березні цього року.
У результаті, засуджений отримав 6 місяців умовно “за публічне схвалення воєнних злочинів”, штраф у розмірі 12 тисяч корун (близько 545 доларів США) та заборону перебувати у столиці Чеської республіки протягом одного року.
Обвинувачений Якуб Яшек не погоджується з покаранням та заявив, що засуджує воєнні злочини. У суді він сказав, що знав, що означають нашивки, але не знав, що їх носіння є злочином, цитує чоловіка суспільний мовник Česká televize.
За виправдання геноциду підсудному загрожувало до трьох років в'язниці.
Суд викликав жвавий інтерес представників ЗМІ, суддя дозволив знімати увесь процес.
Як повідомляв Голос Америки, Чехія підтримує Україну перед лицем російської агресії. Найбільшою загрозою європейській безпеці назвав російський імперіалізм міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський у інтерв'ю для Голосу Америки.
- Голос Америки
Україна вшановує пам'ять жертв депортації кримськотатарського народу
18 травня Україна вшановує пам'ять жертв примусової депортації кримськотатарського народу, на тлі репресій проти кримських татар, які російська окупаційна влада веде в Криму.
"79 років не стерли травму масової радянської депортації понад 230 тисяч кримських татар з Батьківщини ... Російська окупаційна влада лише посилила свої репресії в Криму з початку несправедливої, неспровокованої повномасштабної війни проти України", - заявила посолка США в Україні Бріджит Брінк у відеозверненні 18 травня. "Росія прагне знищити кримськотатарську культуру, спадщину, ідентичність та пам’ять", - додала посадовиця.
"Як і 79 років тому, сьогодні Росія знову незаконно виселяє з Криму тисячі українців, зокрема дітей і кримських татар", - твітує посолка Великої Британії в Україні в дописі з нагоди Дня вшанування пам'яті жертв геноциду кримськотатарського народу.
Цей день пам'яті геноциду кримських татар та День вишиванки є "нагадуванням, що "світло та темрява існують поряд. Важливо обрати вірний бік і допомогти добру перемогти зло", - твітує прем'єр-міністр Литви Інґріда Шимоніте.
"Усі в Україні зараз впізнають це зло, - заявив президент України Володимир Зеленський про злочини радянського режиму проти кримськотатарського народу. - Через роки, змінивши свої символи, але не змінивши своєї сутності, зло повернулося. Щоб так само знищувати людей. Але цього разу ми його знищимо. Ми повинні це зробити".
Зеленський в цей день запропонував створити меморіал пам'яті жертв депортації кримськотатарського народу, а також підписав указ щодо створення Консультативної ради з питань деокупації та реінтеграції Криму та міста Севастополя.
"Це вже про конкретику повернення Криму в Україну, наших людей додому", - заявив український президент.
Міністерство закордонних справ України закликало міжнародних партнерів, й учасників Міжнародної Кримської платформи, визнати депортацію кримськотатарського народу у 1944 році геноцидом.
"Лише перемога України та звільнення Кримського півострова зможе покласти край системним репресіям проти корінного кримськотатарського народу та відновити повагу до прав людини у світі", - йдеться в заяві МЗС.
Голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров заявив, що вимагатиме притягнення до відповідальності винних у геноциді кримських татар та вимагатиме створити міжнародні механізми, які б унеможливили нову російську агресію.
В інтерв'ю з Голосом Америки Чубаров сказав, що кримські татари, які повернулися з депортації 30 років тому, не вимагали відповідальності винних та відшкодування майна. Але події сьогодення «корегують наші підходи», сказав Чубаров.
«Те, що ми, я маю на увазі всіх – і себе, і кримських татар, і українців, і весь світ, який виявився неспроможний покарати, чи навіть визнати людиноненависницькою комуністичну ідеологію радянського режиму, який привів до мільйонів таких жертв, стало причиною того, що ми отримали нову агресію Росії», – сказав Чубаров у розмові з кореспонденткою Голосу Америки Наталкою Чуріковою.
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