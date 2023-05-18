Пентагон: пошкоджена система Patriot знову працює

В Пентагоні США підтвердили, що одну систему протиповітряної оборони Patriot в Україні було пошкоджено, однак після ремонту система знову працює. Про це під час брифінгу для преси в четвер заявила заступниця речника Пентагону Сабріна Сінгх.

"Я можу підтвердити, що одну систему Patriot було пошкоджено, але тепер її полагодили і вона повністю в робочому стані", - сказала Сінгх.

Вона відмовилась розкривати деталі щодо того як було відремонтовано систему, зокрема щодо того, чи залучали до ремонту американську сторону. Однак, Сінгх відзначила, що США раніше провели навчання для українців із ремонту зброї, яку США надають Україні.

Раніше цього тижня телеканал CNN повідомив з посиланням на американського чиновника, що установка Patriot, найімовірніше, була пошкоджена, але не знищена, у результаті російського ракетного обстрілу Києва та околиць української столиці. Інший американський чиновник сказав CNN, що, можливо, ракета потрапила в один із кількох компонентів батареї Patriot.

Міністерство оборони Росії у вівторок у Telegram написало, що "під час високоточного удару гіперзвукового ракетного комплексу «Кинджал» було вражено зенітно-ракетний комплекс Patriot американського виробництва".

Українські офіційні особи заявили у вівторок, що вони успішно перехопили всі шість гіперзвукових ракет «Кинджал», випущених росіянами, але українські військові не коментували заяву росіян про те, що була вражена система Patriot.

«Ми не можемо коментувати це. Ми не будемо коментувати російські джерела», – сказав речник ВПС України Юрій Ігнат.

Як повідомляв Голос Америки, в Україні є дві системи протиповітряної оборони Patriot, одну надали США, а іншу спільно – Німеччина та Нідерланди.

Patriot має потужний радар для виявлення цілей на великій відстані, що робить його потужною платформою ППО, здатною перехоплювати балістичні ракети. Але радіолокаційне випромінювання, необхідне для виявлення загроз на відстані, також дає змогу противнику виявити батарею Patriot і визначити її місцезнаходження, пояснює CNN.

На відміну від деяких засобів протиповітряної оборони меншої дальності, наданих Україні, які є мобільними, велика батарея Patriot є більшою та більш стаціонарною системою, що може зробити її вразливішою для російських сил, зазначає телеканал з посиланням на експертів.