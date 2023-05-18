Війна Росії, амбіції Китаю і штучний інтелект – головні теми саміту G7. Подробиці з місця події від Юлії Ярмоленко. У штаб-квартирі ООН розпочинається засідання Ради Безпеки щодо поставок західної зброї Україні – брифінг скликала Росія. “Кримські татари, як бумеранг: куди б нас зла доля не закидала, ми завжди повертаємось додому”, –активіст Алім Алієв. Путін – фашист і невіглас: інтервʼю з французьким філософом Бернаром-Анрі Леві.
“США та Японія підтримують Україну”. Наживо з Хіросіми. ЧАС-ТАЙМ
В ефірі Час-Тайм. В Міноборони США підтвердили, що одну систему Patriot в Україні було пошкоджено, однак тепер її полагодили та повернули в дію, і вона повністю в робочому стані. США та Японія підтримують Україну і притягнення Росії до відповідальності за агресію, – президент Джо Байден у Хіросімі.
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