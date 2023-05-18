“США та Японія підтримують Україну”. Наживо з Хіросіми. ЧАС-ТАЙМ

В ефірі Час-Тайм. В Міноборони США підтвердили, що одну систему Patriot в Україні було пошкоджено, однак тепер її полагодили та повернули в дію, і вона повністю в робочому стані. США та Японія підтримують Україну і притягнення Росії до відповідальності за агресію, – президент Джо Байден у Хіросімі.