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Час-Time

“США та Японія підтримують Україну”. Наживо з Хіросіми. ЧАС-ТАЙМ

“США та Японія підтримують Україну”. Наживо з Хіросіми. ЧАС-ТАЙМ
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“США та Японія підтримують Україну”. Наживо з Хіросіми. ЧАС-ТАЙМ

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В ефірі Час-Тайм. В Міноборони США підтвердили, що одну систему Patriot в Україні було пошкоджено, однак тепер її полагодили та повернули в дію, і вона повністю в робочому стані. США та Японія підтримують Україну і притягнення Росії до відповідальності за агресію, – президент Джо Байден у Хіросімі.

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