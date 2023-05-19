Засідання Радбезу ООН щодо поставок зброї Україні. СТУДІЯ ВАШИНГТОН
Сьогодні в Студії Вашингтон. У штаб-квартирі ООН відбувається засідання Ради Безпеки щодо поставок західної зброї Україні. Брифінг скликала Росія. Головний доповідач – Адедеджі Ебо, директор Управління ООН з питань роззброєння та заступник Верховного представника з питань розброєння. До участі у засідання запрошена Україна.
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