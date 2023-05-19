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Ще один аргумент Кіссінджера за Україну в НАТО
Один з найавторитетніших політичних теоретиків ветеран американської дипломатії Генрі Кіссінджер заявив про збільшення підстав для задоволення давніх прагнень України до вступу в НАТО.
Для безпеки Європи краще мати Україну в НАТО.Генрі Кіссінджер
Його голос додається до доводів інших авторитетних діячів, які вважають, що українське членство в альянсі може бути найкращою гарантією відновлення тривкого миру в Європі.
Генрі Кіссінджер, якому цього місяця виповнюється 100 років, тривалий час належав до тих у західних колах, хто вважав, що Україні краще підходила б позаблоковість за зразком Фінляндії після Другої Світової війни.
Але після лютневого російського вторгнення в Україну 2022 року Кіссінджер сказав, що готовність Москви йти на повномасштабну відкриту війну зруйнувала аргументи на користь нейтральності України.
У промові під час Всесвітнього економічного форуму у Давосі в січні 2023 року він заявив, що Україні потрібні гарантії НАТО і зокрема її членство в альянсі «було б належним наслідком».
Тепер Генрі Кіссінджер додає, що розвиток війни створив ще один, на його думку, важливий аргумент на користь залучення України до військово-політичного союзу.
В інтерв’ю журналу The Economist він сказав, що внаслідок військового посилення України завдяки західним озброєнням Європі краще мати таку потужну державу в структурі НАТО.
«Зараз ми озброїли Україну до такого рівня, на якому вона буде найкраще озброєною державою з найменш стратегічно досвідченим керівництвом у Європі. Якщо війна закінчиться так, як це напевне буде - з втратами багатьох здобутків Росії, але зі збереженням Севастополя, то ми можемо мати невдоволену Росію, але також і невдоволену Україну тобто рівновагу невдоволення. Тому для безпеки Європи краще мати Україну в НАТО, де вона не зможе приймати національних рішень стосовно територіальних претензій», - міркує Генрі Кіссінджер.
Колишній дипломат навіть заявив: «Якби я розмовляв з Путіним, я б сказав, що йому також було б безпечніше з Україною в НАТО».
Якщо судити по плодах наших дій, Україна – вже в Альянсі.Володимир Зеленський
Коментарі Генрі Кіссінджера додаються до активних дискусій про те, яку відповідь має дати НАТО під час саміту у Вільнюсі в липні на вимогу українських керівників стосовно чіткого визначення шляху України до членства.
«Не існує жодної раціональної причини, чому наші воїни, які так героїчно й успішно б’ються заради нашої спільної свободи, наших спільних цінностей, досі не в одній організації з усіма іншими воїнами Альянсу», - сказав президент Володимир Зеленський 14 травня в Німеччині, додавши, що «Якщо судити по плодах наших дій, Україна – вже в Альянсі, але де-юре рішення поки що не ухвалене. Варто ухвалити це рішення! І варто визначити алгоритм – це мотивує наших воїнів».
Колишній шведський урядовець, а зараз коментатор з міжнародних питань Карл Більдт також наполягає, що на саміті у Вільнюсі НАТО має уникнути того, що сталося в Бухаресті 2008 року.
Карл Більдт в статті для Project Syndicate натякає, що теперішня російська війна є одним з наслідків того, що 2008 року лідери НАТО не змогли дати належної відповіді на заявлені прагнення про вступ в альянс України, а також Грузії.
Він вказує на складність тодішньої ситуації в якій, наприклад, значна частина українського суспільства не підтримувала вступ в НАТО, а керівники Німеччини і Франції намагалися задобрювати Москву.
На відміну від 2008 року більше не можна залишати сумнівів, що членство одного дня настане.Карл Більдт
Але на думку Карла Більдта те, що вирішили зробити на саміті в Бухаресті було «найгіршим» з можливого, пообіцявши, що Україна і Грузія будуть членами, але відмовившись від конкретних кроків для втілення тієї обіцянки.
«Було створене враження відкритих для вступу дверей, що одночасно розпалювало полум’я в Росії і роздмухувало сподівання тих, хто підтримував ідею… Розмитий компроміс НАТО не становив реальної загрози Росії, бо він насправді не наближав Україну і Грузію до членства. До того як Путін нелегально анексував Крим 2014 року, Україна дотримувалася політики нейтральності щодо Росії і НАТО», - нагадує колишній міністр закордонних справ і прем’єр-міністр Швеції.
Карл Більд вважає, що тепер «майстри слова повинні будуть видати рішення, яке надає чіткий шлях до українського членства навіть якщо не йтиметься про негайний вступ. На відміну від 2008 року більше не можна залишати сумнівів, що членство одного дня настане».
«Безпека України є ключовою для європейської стабільності і так буде впродовж десятиліть. НАТО було створене насамперед для опору агресії і для охорони Європи. У Вільнюсі вирішуватиметься не лише майбутнє України, але також і альянсу», - завершує свої думки Карл Більдт.
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У світі відзначають День вишиванки і закликають обрати "правильний бік" між добром і злом
Високопосадовці та знаменитості різних країн одягають вишиті сорочки в українському стилі, а організації збирають допомогу для захисників України – так у світі відзначають міжнародний День вишиванки.
З гордістю вшановую українську культуру, одягаючи вишиванку.Бріджит Брінк
“З Днем вишиванки! У той час, як Росія атакує культурну ідентичність і спадщину України, я разом з моїми українськими та американськими колегами з гордістю вшановую українську культуру, одягаючи вишиванку”, - написала у Твіттері посолка США в Україні Бріджит Брінк.
Вишиванку одягнув і посол ЄС в Україні Матті Маасікас. "Для мене вишиванка - це наснага", - сказав дипломат.
Свої відчуття від вишиванки озвучили й інші європейські дипломати. "Краса України", - сказала посолка Німеччини в Україні Анка Фельдгузен.
"У День вишиванки ми віддаємо належне силі та незламності українського народу, який продовжує відстоювати право на життя та національну ідентичність", - написали дипломати і співробітники посольства Великої Британії в Україні.
Вишиванками сьогодні був прикрашений і парламент Канади.
"Я бажаю українцям Канади та українцям у всьому світі чудового Дня вишиванки, коли ми святкуємо наші прекрасну та стійку спадщину, традиції та культуру", - пише на своїй сторінці у Фейсбуці міністерка фінансів Канадиукраїнського походження Христя Фріланд. Нещодавно вона виступала українською мовою під час візиту до Торонто прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля.
Міністерка оборони Канади Аніта Ананд написала у Твіттері: "Сьогодні я приєднуюсь до наших українських друзів у святкуванні Дня вишиванки. Особливо цього року вишиванка символізує силу, рішучість та єдність українського народу. Українці надихають світ мужністю та відвагою". Вона пообіцяла надалі підтримувати Україну.
"Нагадування, що світло і темрява існують пліч-о-пліч. Важливо вибрати правильний бік і допомогти добру перемогти зло", - прокоментувала своє фото у вишиванці прем'єр-міністерка Литви Інгріда Шимоніте.
Посолка України в США Оксана Маркарова нагадала: "Вишиванка - це не лише краса і дуже зручно, а й оберіг. У час найбільших випробувань нашого народу її значення завжди зростало. У час найбільших випробувань нашого народу її значення завжди зростало. Сьогодні, коли її носять наші мужні воїни і світові лідери, а українці одягають як символ ідентичності чи маніфест опору окупації, ми у Посольстві України в США носимо її як символ обов'язкової перемоги над ворогом".
У вишиванці сьогодні і президент України Володимир Зеленський. Він нагадав, що "цього року два сенси об’єднані однією датою, 18 травня". Йдеться про те, що 79 років тому у цей день радянська влада почала депортацію кримськотатарського народу.
У вишиванках цього дня і мери міст, і артисти, і спортсмени. Так, Світоліна написала у соцмережах: "Сьогодні свято нашої ідентичності". Та назвала вишиванку культурним кодом нації та унікальним оберегом кожного українця.
Пол Массаро, старший радник Гельсінської комісії при Конгресі США звітував у Твіттері, що має аж 3 українські вишиті сорочки.
У вишиту сорочку одянувся і Тімоті Снайдер, професор історії Єльського університету, автор серії лекцій з історії України.
"Ця сорочка, - написав професор, - допоможе відбудувати школу в Україні. Пожертвуйте за лінком, щоб допомогти школі, і беріть участь у розіграші однієї з вишиванок".
Йдетсья про ініціативу збору коштів від United-24. Її мета — зібрати кошти на відновлення школи в селі Бузова на Київщині, яку зруйнували російські війська під час наступу на Київ у березні 2022 року.
Вишиванку можна виграти за внесок від 24 доларів США. Збір триває з 18 травня до 1 червня. Кількість внесків від одного учасника необмежена.
Амбасадорами ініціативи стали оскароносний режисер Мішель Азанавічус, космонавт Скотт Келлі, акторки Іванна Сахно і Кетрін Винник, фронтмена Imagine Dragons Ден Рейнольдс, кантрі-співак Бред Пейслі, футболіст Андрій Шевченко.
“Одягніть вишиванку і підтримайте захисників”
Українців та солідарних з українським народом, які відзначають День вишиванки 18 травня, закликають зробити щедру пожертву для захисників України, долучившись до акції Unite With Ukraine. Таку ініціативу запропонував Світовий конґрес українців.
“Одягніть вишиванку і підтримайте захисників”, - закликають організатори.
Завдяки ініціативі Unite With Ukraine Світовий конґрес українців уже надав понад 40 мільйонів доларів допомоги ЗСУ, Силам територіальної оборони та іншим структурам. Пожертви на допомогу було зібрано більш ніж у 70 країнах світу.
“Вишиванкова любов” із нагородами за соцмережеві публікацікаї
Тим часом каліфорнійська некомерційна організація з підтримки митців DhunAnand Foundation оголосила щоквартальні семінари Vyshyvanka Love у співпраці з ГО “Всесвітній день вишиванки” з метою ушанування української культури і традицій.
У семінарах візьмуть участь митці та активісти. А загалом усіх охочих закликають ділитися публікаціями про вишиванку з хештегом #VyshyvankaLove в Інстаграмі – для участі у Vyshyvanka Love Award, переможці якої отримають спеціальні відзнаки.
Організатори переконані, що митці володіють здатністю змінювати погляди та ставлення людей до сучасних викликів планетарного масштабу.
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