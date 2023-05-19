Брифінг. Чи приїде Зеленський на саміт G7 у Японію?
Брифінг Голосу Америки - наживо. Чи прибуде Зеленський на саміт G7 у Японію? Якими результатами для України завершився перший день події? Говоримо про це та інше. Дивіться Брифінг Голосу Америки наживо о 18:00 за Києвом з понеділка по п’ятницю. Беріть участь у дискусії – коментуйте, ставте запитання, пишіть звідки нас дивитеся.
Випуски
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травень 17, 2023
Брифінг. Британія та Нідерланди допоможуть Україні отримати F-16?
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травень 15, 2023
Брифінг. Британія тренуватиме українських пілотів на винищувачах
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травень 12, 2023
Брифінг Голосу Америки. Далекобійна зброя та інше - підсумки тижня
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травень 11, 2023
Брифінг Голосу Америки. Британія надає Україні далекобійні ракети
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травень 10, 2023
Брифінг Голосу Америки. Чому Залужний не прибув на зустріч НАТО?