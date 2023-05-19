Брифінг. Чи приїде Зеленський на саміт G7 у Японію?

Брифінг Голосу Америки - наживо. Чи прибуде Зеленський на саміт G7 у Японію? Якими результатами для України завершився перший день події? Говоримо про це та інше. Дивіться Брифінг Голосу Америки наживо о 18:00 за Києвом з понеділка по п’ятницю. Беріть участь у дискусії – коментуйте, ставте запитання, пишіть звідки нас дивитеся.