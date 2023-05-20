Коли до України прибудуть перші Західні винищувачі? СТУДІЯ ВАШИНГТОН

Сьогодні у Студії Вашингтон. Сполучні Штати приєднаються до міжнародних зусиль з тренування українських пілотів на винищувачах четвертого покоління, включно з літаками F-16. Дружина та донька ув’язненого у Криму журналіста Владислава Єсипенка приїхали до Вашингтона, аби нагадати про репресії, які тривають на півострові