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Студія Вашингтон

Коли до України прибудуть перші Західні винищувачі? СТУДІЯ ВАШИНГТОН

Коли до України прибудуть перші Західні винищувачі? СТУДІЯ ВАШИНГТОН
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Коли до України прибудуть перші Західні винищувачі? СТУДІЯ ВАШИНГТОН

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Сьогодні у Студії Вашингтон. Сполучні Штати приєднаються до міжнародних зусиль з тренування українських пілотів на винищувачах четвертого покоління, включно з літаками F-16. Дружина та донька ув’язненого у Криму журналіста Владислава Єсипенка приїхали до Вашингтона, аби нагадати про репресії, які тривають на півострові  

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