У Молдові пройшли масові акції на підтримку європейського руху

Десятки тисяч молдован вийшли на мітинг у столиці Кишиневі в неділю на підтримку прагнень прозахідного уряду до зближення з Європою на тлі спроб Росії дестабілізувати країну. За даними поліції, на демонстрації були присутні понад 75 тисяч людей.

Президентка Майя Санду неодноразово звинувачувала Росію в прагненні саботувати її європейську інтеграцію шляхом розпалювання антиурядових протестів і пропаганди. Москва заперечує втручання у справи Молдови.

"Молдова не хоче, щоб її шантажував Кремль", - заявила Санду учасникам акцій. "Ми більше не хочемо бути на околиці Європи", - сказала вона, пообіцявши, що Молдова стане членом ЄС до 2030 року.

Президентка Європейського парламенту Роберта Мецола, яка перебуває з візитом у Кишиневі, також звернулася до учасників мітингу, заявивши, що Європа зустріне Молдову "з відкритими обіймами та відкритими серцями".

Учасники демонстрації закликали політичних лідерів Молдови внести поправки до Конституції, щоб затвердити там європейський напрямок руху країни.

"Я вірю в європейську Молдову і хочу для своєї країни майбутнього з прогресивним економічним і соціально-політичним розвитком, - сказала 18-річна учасниць Александріна Мірон. - Зараз ми трохи відстаємо, але потихеньку наздоженемо і станемо на рівні з Європою".

Лідер проросійської опозиційної партії Шор, бізнесмен у вигнанні Ілан Шор віртуально провів власні акції, заявивши своїм прихильникам через відеозв’язок, що він буде домагатися проведення референдуму щодо зовнішньої політики Молдови.

Минулого місяця Шора, проти якого США запровадили санкції як агента російського впливу в Молдові, заочно засудили до 15 років за його роль у крадіжці 1 мільярда доларів із молдовських банків у 2014 році.

Раніше представник Ради національної безпеки США Джон Кірбі заявив журнал, посилаючись на дані розвідки, що США вважають, що Росія "шукає варіанти послабити уряд Молдови", щоб перешкодити її тіснішій інтеграції з Європою.

Зокрема поліція Молдови повідомила, що їй вдалося запобігти змові підтримуваних Росією груп, які були треновані викликати масові заворушення під час протесту проти нового прозахідного уряду країни.

Також у березні Джеймс Клеверлі, міністр закордонних справ Великої Британії під час візиту до Кишинева, заявив, що один із найкращих способів, як Європа може допомогти захистити Молдову від російської загрози, – "це забезпечити українцям можливість захистити себе від російського нападу".

У статті використано матеріали Reuters