Реакції на події в Бєлгороді. Нові заяви щодо F-16. ЧАС-ТАЙМ

США радяться з союзниками та Києвом – хто, коли та скільки винищувачів F-16 передасть Україні, – Джейк Салліван. Як європейські лідери оцінюють перспективи отримання Києвом літаків? Тональність заяв лідерів “Групи семи” свідчить про незмінність підтримки України – аналіз. Скільки й коли F-16 очікують у Києві: інтерв’ю з українським пілотом із позивним “Джус”. МАГАТЕ: Ситуація на ЗАЕС “надзвичайно вразлива”. Міністр енергетики України попереджає про загрозу повторення сценарію Фукусіми. У Нью-Йорку відбувся легендарний український фестиваль.
Випуски
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травень 19, 2023
США підтримали надання Україні F-16, тренуватимуть пілотів. ЧАС-ТАЙМ
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травень 18, 2023
“США та Японія підтримують Україну”. Наживо з Хіросіми. ЧАС-ТАЙМ
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травень 17, 2023
США привітали продовження дії Зернової ініціативи. ЧАС-ТАЙМ
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травень 16, 2023
В США коментують роботу української ППО, Patriot. ЧАС-ТАЙМ
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травень 15, 2023
Європейське турне Зеленського перед наступом: результати. ЧАС-ТАЙМ
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травень 12, 2023
Контрнаступ ЗСУ: Як може виглядати тактика. ЧАС-ТАЙМ