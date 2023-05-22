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Час-Time

Реакції на події в Бєлгороді. Нові заяви щодо F-16. ЧАС-ТАЙМ

Реакції на події в Бєлгороді. Нові заяви щодо F-16. ЧАС-ТАЙМ
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Реакції на події в Бєлгороді. Нові заяви щодо F-16. ЧАС-ТАЙМ

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В ефірі Час-Тайм. В Держдепі сказали, що не мають чого додати про ситуацію в Бєлгородській області, однак нагадали, що саме Росія є агресором у цій війні, і Україні вирішувати, як проводити свої військові операції.

США радяться з союзниками та Києвом – хто, коли та скільки винищувачів F-16 передасть Україні, – Джейк Салліван. Як європейські лідери оцінюють перспективи отримання Києвом літаків? Тональність заяв лідерів “Групи семи” свідчить про незмінність підтримки України – аналіз. Скільки й коли F-16 очікують у Києві: інтерв’ю з українським пілотом із позивним “Джус”. МАГАТЕ: Ситуація на ЗАЕС “надзвичайно вразлива”. Міністр енергетики України попереджає про загрозу повторення сценарію Фукусіми. У Нью-Йорку відбувся легендарний український фестиваль.

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