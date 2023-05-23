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Студія Вашингтон

Як у США реагують на події в Бєлгороді. СТУДІЯ ВАШИНГТОН

Як у США реагують на події в Бєлгороді. СТУДІЯ ВАШИНГТОН
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Як у США реагують на події в Бєлгороді. СТУДІЯ ВАШИНГТОН

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Сьогодні в Студії Вашингтон. Якою є офіційна реакція Вашингтона на події у Бєлгородської області, як це оцінюють експерти та як цю тему висвітлюють американські ЗМІ.

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