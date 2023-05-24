Як ЗМІ в США висвітлюють події на Бєлгородщині. СТУДІЯ ВАШИНГТОН

Сьогодні в Студії Вашингтон. Російські фортифікації є цілком неефективними, якщо вони не підкріплені військовими, - так події на Бєлгородщині прокоментував американський Інститут вивчення війни. Детально про те, як у США коментують події під Бєлгородом.