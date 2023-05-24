Спеціальні потреби

Learning English
Мови
Наживо
site logo site logo
Попередній Наступний
Breaking News

Студія Вашингтон

Як ЗМІ в США висвітлюють події на Бєлгородщині. СТУДІЯ ВАШИНГТОН

Як ЗМІ в США висвітлюють події на Бєлгородщині. СТУДІЯ ВАШИНГТОН
Embed
Як ЗМІ в США висвітлюють події на Бєлгородщині. СТУДІЯ ВАШИНГТОН

No media source currently available

0:00 0:04:59 0:00
Direct link

Сьогодні в Студії Вашингтон. Російські фортифікації є цілком неефективними, якщо вони не підкріплені військовими, - так події на Бєлгородщині прокоментував американський Інститут вивчення війни. Детально про те, як у США коментують події під Бєлгородом.

Випуски

Усі випуски
Телевізійні Програми Радіо Програми
Back to top
XS
SM
MD
LG