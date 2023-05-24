Брифінг. Чи вистачить в США грошей для підтримки України до осені?

Брифінг Голосу Америки – наживо. Чи вистачить в Білого дому до осені грошей, які виділив Конгрес для України? Розповідає Катерина Лісунова. Чи готова Європа надати Україні гарантії безпеки? Пояснює Богдан Цюпин. Говоримо про це та інше – дивіться Брифінг Голосу Америки наживо о 18:00 за Києвом з понеділка по п’ятницю. Беріть участь у дискусії – коментуйте, ставте запитання, пишіть звідки нас дивитеся.