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Брифінг Голосу Америки

Брифінг. Чи вистачить в США грошей для підтримки України до осені?

Брифінг. Чи вистачить в США грошей для підтримки України до осені?
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Брифінг. Чи вистачить в США грошей для підтримки України до осені?

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Брифінг Голосу Америки – наживо. Чи вистачить в Білого дому до осені грошей, які виділив Конгрес для України? Розповідає Катерина Лісунова. Чи готова Європа надати Україні гарантії безпеки? Пояснює Богдан Цюпин. Говоримо про це та інше – дивіться Брифінг Голосу Америки наживо о 18:00 за Києвом з понеділка по п’ятницю. Беріть участь у дискусії – коментуйте, ставте запитання, пишіть звідки нас дивитеся. 

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