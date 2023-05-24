США готуються до тренувань українців на танках Abrams. ЧАС-ТАЙМ
В ефірі Час-Тайм. "Приблизно наступного тижня"збройні сили США планують почати тренувати українців на танках Abrams. Питання безпеки України в Конгресі: Чи вистачить грошей, які виділені Україні, до кінця фінансового року? В результаті переоцінення Україна може отримати додаткове обладнання на $3 млрд. Питання надання допомоги іншим країнами залежить від вирішення питання державного боргу США. Пояснюємо, чи загрожує США дефолт. “Я не хочу стояти на одній сцені з росіянами", - письменник та солдат Артем Чех. “Кожній дитині ми зробили по 5-6 операцій”: як американські лікарі безкоштовно рятували українських пацієнтів у Польщі.
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