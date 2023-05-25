Актуально
- Голос Америки
- Радіо Свобода
Фінляндія схвалила пакет військової допомоги Україні на 109 мільйонів євро
Фінляндія надає Україні новий пакет військової допомоги вартістю в 109 мільйонів євро, повідомило міністерство оборони країни 25 травня.
За повідомленням, 16-й пакет оборонної допомоги схвалив президент Саулі Ніїністе. До нього увійдуть зенітне озброєння та боєприпаси.
Інших деталей пакету фінське Міноборони не наводить.
За оцінкою міністра оборони Антті Кайкконена, загальна сума допомоги Україні від Фінляндії сягнула 1,1 мільярда євро.
У березні стало відомо, що Фінляндія у відповідь на запит України про допомогу у задоволенні потреб, пов’язаних з освітою, довкіллям та радіаційною безпекою, надасть Києву 29 мільйонів євро у вигляді гуманітарної допомоги.
Як раніше повідомляв Голос Америки, 3 травня президент Зеленський відвідав Фінляндію, де проходив саміт країн Північної Європи - Швеції, Фінляндії, Норвегії, Данії та Ісландії. Виступаючи на прес-конференції у Гельсінкі, Зеленський сказав, що Києву "дуже потрібні" новітні літаки стандартів НАТО.
Відповідаючи на запитання журналістів щодо західної авіації для України, президент Фінляндії Саулі Ніїністе заявив, що Гельсінкі не можуть передати Києву свої американські винищувачі Hornet, тому що "вони досить старі", і "таких літаків не дуже багато" в інших країнах Європи, тому немає сенсу створювати "сервісні структури" для обслуговування цих літаків в Україні. Ніїністе додав, що зараз країна замінює повітряний флот Hornet на F-35, й до того, як вони отримають нові винищувачі, вони не могли віддати свої старі.
Фінський президент також наголосив, що Hornet на той момент вже були "фактично списані, непридатні". "Але нам подобаються ваші літаки, щоб ви знали, пане президенте", – пожартував Зеленський.
Всі новини дня
- Голос Америки
Я не хотів би, щоб американських військових втягнули у війну в Україні чи Росії - Десантіс
Губернатор Флориди Рон Десантіс, якого вважають головним конкурентом колишнього президента США Дональда Трампа за номінацію від Республіканської партії на президентських виборах у 2024 році, заявив, що не хотів би, щоб «американські війська були втягнуті у війну в Росії чи в Україні». Про це він сказав у своєму першому інтерв’ю після оголошення про намір змагатися за президентське крісло.
Десантіс намагається виграти номінацію від Республіканської партії на президентські вибори. Найімовірнішим кандидатом від іншої провідної партії США, Демократичної, називають чинного американського президента Джо Байдена.
В новинному випуску на каналі Fox News на питання, що б він зробив у перший день на посаді президента у разі перемоги відносно російсько-української війни, він першочергово піддав критиці стан американського війська.
«Ми повинні визнати, що наше військо стало політизованим. Ми говоримо про гендерну ідеологію, глобальне потепління, але це не те військо, в якому я служив. Ми повинні повернути увагу нашої армії до відданості, базових цінностей, головної місії». Він додав, що збільшив би кількість військових в армії.
«Щодо того, що відбувається в Східній Європі, я б хотів розв’язати це, я не хочу побачити ширшої війни. Абсолютно невідомо, як все це буде виглядати в січні 2025 року. Але я б не хотів побачити американських військових у війну в Росії чи Україні».
Раніше Десантіс висловлював суперечливі позиції щодо війни Росії проти України.
Як повідомляв Голос Америки, у березні Десантіс, відповідаючи на запитання тележурналіста Пірса Морґана про те, що він раніше назвав російсько-українську війну далекою від сфери інтересів Америки «територіальною суперечкою», тепер сказав, що його оцінки «були неправильно охарактеризовані». «Очевидно, що Росія вторглася - це було неправильно. Вони вторглися в Крим і захопили його 2014 - це було неправильно», - сказав він.
Оцінки Десантіса підштовхнули дискусії стосовно того, яку політику мають вести США щодо Росії й Путіна, і якою має бути позиція Республіканської партії, в час, коли починається процес визначення претендентів на змагання за президентську посаду на виборах 2024 року.
У попередніх оцінках, які політик надав американському тележурналісту Такеру Карлсону з каналу Fox News 14 березня, Десантіс розкритикував те, що він назвав «необмеженим чеком» адміністрації Байдена на допомогу Україні.
Як повідомляв раніше Голос Америки, його суперник за номінацію від республіканців, Дональд Трамп, який оголосив про свій намір балотуватися на посаду президента ще в листопаді минулого року, в ефірі каналу CNN заявив, що , що Путін "зробив величезну помилку", коли розв'язав війну проти України. Колишній президент також заявив, що зміг би врегулювати конфлікт між Росією та Україною за добу. Політик, однак, відмовився сказати, чи хотів би він бачити Україну, чи Росію переможцем у війні.
Заяви колишнього президента США Дональда Трампа щодо російської війни в Україні викликали критику колег по партії, а також обговорення у ЗМІ.
Колишній губернатор штату Нью-Джерсі республіканець Кріс Крісті назвав Трампа "маріонеткою Путіна", після того, як Трамп в ефірі CNN відмовився сказати кого він підтримує у війні.
Інший відомий республіканець, екс-губернатор штату Меріленд Леррі Гоґан також критично поставився до того, що Трамп "відмовився сказати, що підтримує Україну перед лицем російської агресії" і не засудив тих, хто йшов на штурм Капітолію 6 січня. Гоґан заявив, що Трамп "не має очолювати повернення нашої партії до Білого дому".
В матеріалі використані джерела Fox News, CNN.
"Patriot рятує життя", – міністр оборони США. Відео
"Ми допомогли Україні захистити небо і не здамося. Росія не змогла домінувати в українському повітряному просторі. І тому протиповітряна оборона знову буде в центрі наших нинішніх дискусій", – міністр оборони США Ллойд Остін
Косово, Колумбія та Замбія зацікавлені в українському додатку "Дія" - адміністраторка USAID
Уряди принаймні трьох країн світу зацікавились можливостями українського мобільного додатку “Дія” і хочуть застосовувати їх в своїх країнах, про це повідомила очільниця американської агенції з міжнародного розвитку США (USAID) Саманта Пауер під час презентації додатку у Вашингтоні.
USAID допомагав Україні розробити цей додаток як інструмент для посилення підзвітності уряду та зменшення корупції. Тепер американська агенція допомагає Україні просувати цю розробку в інші країни.
За словами Пауер, Косово, Колумбія та Замбія ведуть переговори з USAID про можливість застосування додатку “Дія” в їхніх країнах.
"Я дуже задоволена, що USAID працюватиме з Колумбією, Косово та Замбією (це на початку), щоб дослідити можливість співпраці в усьому: від удосконалення поточних систем, до розробки нових цифрових служб для громадян, створення інноваційних та простих у використанні платформ з функціями, як ті, які ви сьогодні побачите. Ми продовжуватимемо нашу тісну співпрацю з Україною – підтримуючи розробку “Дії” та сприяючи їхньому партнерству з іншими країнами, щоб українське лідерство могло надихати більше цифрових трансформацій у всьому світі", - заявила Пауер.
Як пояснила помічниця Саманти Пауер з питань Європи та Євразії Ерін Маккі, мова йде про використання окремих функцій “Дії” в різних країнах, залежно від потреб конкретного уряду.
"Краса в еволюції цього інструменту, що він або якісь його частини можуть бути корисними для певних цілей. Наприклад, можливо, Замбія захоче користуватись лише електронними паспортами, щоб полегшити здатність громадян подорожувати. Або, можливо, Косово зацікавиться лише системою державних закупівель, щоб їхні громадяни знали, куди направляються гроші платників податків. Все залежатиме від країни та їхньої ситуації", - розповіла Голосу Америки Маккі.
Крім того, Естонія, яка створює власний цифровий інструмент урядування, користуватиметься кодом, який розробили в Україні під додаток “Дія”.
Загалом, як повідомили Голосу Америки в Міністерстві цифрової трансформації України, наразі про можливість виходу “Дії” на міжнародні ринки переговори ведуться з урядами 15-ти країн.
"Наприклад, Естонія - найбільш цифрова держава в Європі, від якої Україна багато чому навчалася, насправді адаптує наш досвід і створює власний застосунок на основі нашого мобільного застосунку “Дія”. Сьогодні ми маємо переговори приблизно з 15-ма країнами світу, з частиною з них нам допомагає контактувати USAID, за що ми їм дуже вдячні", - зазначила Валерія Іонан, заступниця міністра цифрової трансформації України.
Вона також додала: "Інші країни ми поки не оголошуємо, поки у нас немає підписаних меморандумів, але ми очікуємо, що дуже скоро вони у нас з’являться. Ми сподіваємося, це питання одного-двох місяців, і тоді ми дуже чітко назвемо країни".
В USAID запевняють - інструменти як "Дія" сприяють взаєморозумінню у відносинах між урядом та громадянами країни. На питання, наскільки безпечним є додаток, в американській агенції запевнили, що довіряють “Дії”.
Ерін Маккі, помічниця адміністраторки USAID з питань Європи та Євразії: “Приватна інформація про громадян вже існує у цифровому форматі скрізь, глобально, включно зі США. Що критично важливо - це розділити її на частини та захистити кожну з них. Тоді, навіть якщо вас зламали, зловмисники можуть отримати лише маленький шматочок чи доступ до якогось елемента, але не можуть завдати значної шкоди, особливо критичній інфраструктурі чи персональній інформації".
"У нас є абсолютна впевненість, ми постійно удосконалюємо у партнерстві безпеку цього інструменту та його застосування в усьому світі”, - сказала пані Маккі.
Ерін Маккі також розповіла, як за допомогою додатку “Дія” та інших інструментів, агенція USAID допомагає Україні відновлюватись після масштабних руйнувань війни.
"Ми розширюємо "Дію" як програму підзвітності та прозорості, а також допомагаємо пришвидшити вступ до ЄС, зокрема, у сфері боротьби з корупцією та реформ. Ми також інвестували значні кошти в енергетичну інфраструктуру як для захисту України, так і для того, щоб пережити зиму. Також маємо намір закласти основу для стійкого трансформаційного майбутнього. Тож ми не відбудовуємо те, що було раніше. Ми користуємося перевагами мужності, жертовності, та, відверто кажучи, руйнувань, щоб перестрибнути та вивести Україну в майбутнє, щоб вона стала нацією, за яку вони так важко борються”, - розповіла Ерін Маккі, помічниця адміністраторки USAID.
USAID разом з урядом України запустили програму TAPAS, яка спрямована на запуск інструментів електронного урядування. В Україні на сьогодні в додатку “Дія” зареєстровано 19 мільйонів людей.
Спільний календар зблизить українців по всьому світу – теолог Пол Гаврилюк
У середу 24 травня 2023 року Архієрейський Собор Православної церкви України (ПЦУ) ухвалив рішення перейти на новоюліанський календар, який збігається зі світським календарем, яким користуються українці та решта світу. Перехід має відбутися з 1 вересня цього року, тобто з початку літургійного року, але деяким «окремим парафіям та монастирям, які цього бажають» вирішили дозволити використовувати старий календар.
Таким чином, наприклад Різдво в Україні святкуватимуть з 25 грудня, а не 7 січня, як святкували раніше. У лютому 2023 року про перехід на новий календар оголосила Українська греко-католицька церква.
Більшість православних церков перейшли на новоюліанський календар 100 років тому під час Всеправославного конгресу, що проходив у Константинополі у травні 1923 року.
Юліанським календарем, який відстає від світського календаря на 13 днів, продовжують користуватися російська, грузинська, сербська та македонська православні церкви, а також Єрусалимський патріархат. Українська православна церква, яка, на думку української влади, зберігає єдність з Московським патріархатом, поки не відреагувала на повідомлення про календарні зміни, оголошені ПЦУ.
Про те, що означає зміна календаря в Україні, Голос Америки розпитав одного з провідних світових православних теологів, голову Міжнародної православної теологічної асоціації, керівник кафедри теології та філософії ім. Томи Аквінського на факультеті теології університету Сент-Томас, у місті Сент-Пол, що у штаті Міннесота, Пола Гаврилюка.
Пол Гаврилюк народився в українській столиці, у Києві, він вивчав фізику в Московському фізико-технічному інституті в Росії. Він був одним із перших учених із колишнього Радянського Союзу, які приїхали до Сполучених Штатів, щоб навчатися теології, дисципліни, якої не існувало в СРСР. Гаврилюк - історик і теолог східного православ’я, він спеціалізується на ранньохристиянській теології та російській релігійній думці.
У 2017 році він заснував і очолив Міжнародну православну богословську асоціацію (IOTA), яка стала форумом для сотень православних учених із 30 країн. З початком широкомасштабної російської агресії у 2022 році Гаврилюк створив та очолив фонд відбудови України Rebuild Ukraine.
З Полом Гаврилюком кореспондентка Голосу Америки Наталка Чурікова зв’язалася по Zoom відразу після оголошення ПЦУ про календарну зміну.
Розмова відбувалася англійською мовою, вона була перекладена, скорочена та відредагована для ясності та плинності.
Наталка Чурікова, Голос Америки: У вас є дуже широке бачення різних думок, представлених у православних спільнотах різних країн. Що означає для православного світу, коли одна з найбільших православних церков у світі переходить на новий календар, адже нічого подібного не було протягом останніх 100 років?
Пол Гаврилюк, теолог: Так, я погоджуюся, зміна календаря є великою подією, тому що вона впливає на ритм нашого життя, оскільки наше життя набагато більше формує свято, яке ми святкуємо, ніж, наприклад, те, що ми чуємо в церкві в неділю чи в університеті коли-небудь у нашому житті. Тому це суттєва зміна.
Основне значення цієї зміни полягає в тому, що тепер Православна Церква України приєднається до всесвітньої православної спільноти, в якій більшість церков уже використовують новий календар, так званий григоріанський календар. І так, наприклад, Грецька Церква живе за новим календарем, Вселенський патріархат, більшість церков у Сполучених Штатах, більшість інших країн перебувають на новому календарі. Якщо я не помиляюся, то Сербія, Грузія і Московський патріархат – це три церкви, які залишилися на юліанському календарі.
Зміна не має абсолютно ніякого теологічного значення, бо пов’язана лише з точністю вимірювання часу.
Але я вважаю, що є важливий елемент у тому, щоб святкувати Різдво перед Новим роком бо для більшості християн, чи ви православні, чи ви католик, чи протестант, це означає, що наголос припадає саме на день Різдва. Бо тоді Різдво не є якимось відголоском святкування Нового року.
І це особливо важливо для християн, які вийшли з так званої радянської ситуації, тому що впродовж довгого часу політика комуністичної партії та творців Радянського Союзу полягала в тому, що ці світські свята повинні затьмарити релігійні.
Н.Ч.: На тлі російської агресії цей перехід розглядають також і як політичний крок. Росія залишається на старому календарі. Україна пристосовується до новоюліанського календаря, який на відміну від григоріанського календаря, використовується в католицькому світі. Тож наскільки це політичний крок?
П.Г.: Так, на практиці, справді, новоюліанський календар це і є григоріанський календар, за винятком, хіба що Великодня, дату якого інакше обчислює православний світ. А також ідеться про деякі свята, які залежать від Великодня, наприклад П’ятдесятниця, яку ми будемо святкувати незабаром. Також тому, що вона залежать від дати Великодня.
До війни ми б сказали, що ця церква просто приєднується до решти християнського світу у святкуванні Різдва чи інших свят. А сьогодні, звісно, також потрібно думати про бажання відрізнятися від церкви держави-агресора
Так, цей крок, безперечно, має політичні наслідки. І я думаю, що ще до війни ми б сказали, що ця церква просто приєднується до решти християнського світу у святкуванні Різдва чи інших свят. А сьогодні, звісно, також потрібно думати про бажання відрізнятися від церкви держави-агресора.
Дуже прикрим фактом історії залишиться те, що значна кількість священнослужителів Московського Патріархату в Україні були і залишаються колаборантами. Ми чи не щодня отримуємо інформацію про ці прикрі випадки. І, очевидно, це вже не питання свободи віросповідання. Це справді фундаментальне питання безпеки держави.
Тож цей крок є наближенням до Європи і, відверто кажучи, наближенням до решти християнського світу. З іншого боку, це крок, який матиме ефект ізоляції російської держави і, звичайно, російської церкви, яка, по суті, є органом російської держави, бо вона вона жодним чином не є незалежною від російської держави. Це ще більше ізолює її від решти світу.
При чому йдеться про самоізоляцію. Не Україна її створює, Росія сама обирає ізоляцію.
Кремль має на меті розділити церкви, щоб вони не могли спільно діяти проти війни
Н.Ч.: Як ви думаєте, враховуючи ситуацію, в якій зараз перебуває Українська православна церква Московського патріархату в Україні, чи не призведе цей крок до розколу православних усередині самої України?
П.Г.: Очевидно, що церква вже розділена, тому що Кремль має на меті саме розділити церкви, тому що поки церкви будуть розділені, вони будуть витрачати значну кількість часу та ресурсів, а їхні лідери будуть протистояти одне одному, а не допомагати у зусиллях порятунку від війни.
Бо церква як інституція високої довіри має неймовірний потенціал у наданні допомоги людям у часи великої потреби та у часи великих страждань.
Тож завданням Кремля є посіяти насіння розколу там, де він має можливість це зробити. Навіть тут, у Сполучених Штатах є ці абсолютно безглузді проекти (йдеться про пропагандистські проекти Православної церкви у США, близької до Росії, про які повідомляють оглядачі у США - ред.) – спроби "відокремити" штат Техас від решти Сполучених Штатів, чи Каліфорнію, чи Аляску.
Політика Росії, загалом кажучи, створює розбрат в решті світу, будь то Європейський Союз чи Сполучені Штати чи Китай, чи будь-де ще. А з іншого боку, вона запобігає федералізації в самій Росії.
І тому, якщо вона може використати церкви в Україні як засоби розбрату всередині країни, це, очевидно, служитиме також її військовим цілям і, зрештою, її головній меті, якою є розширення Російської імперії до тих меж, які їй дозволяє її уява.
І тому, я дивлюся на ці розколи, на цей поділ передусім як на проект, який здійснює держава-агресор.
Тому я підтримую той крок, який зробив Екуменічний патріархат, який допоміг створити Православну церкву України, а вірніше, нормалізувати її статус. Тож статус ПЦУ уже нормалізовано, хоча Кремль і московська сторона продовжують поширювати пропаганду, що Православна церква України якась неканонічна. Це просто абсурд.
Коли церква тут, у Сполучених Штатах і церква в Україні житимуть за тим же календарем, це ще більше зблизить українців в Україні та в діаспорі
Н.Ч.: Як це рішення у Києві вплине на православні громади в Сполучених Штатах? Ми знаємо, що більшість українських православних громад належать до Константинопольського (Екуменічного) Патріархату. Чи вони збираються переходити на новий календар разом з українською церквою? Бо досі для них робили виняток, адже Константинопольський патріархат користується новим календарем.
П.Г.: Думаю, що зв’язки між спільнотою діаспори в Північній Америці, в Штатах, в Канаді та в Україні зміцняться, тому що дотримуватися одного календаря, синхронізувати свої годинники таким чином, це є важливий крок, і емоційно, і духовно.
Думаю, це буде дуже зворушливо для людей, і тільки посилить зв’язки, які вже були міцними. Бо діаспора активно бере участь у наданні допомоги у час війні і ці зусилля є масові. Навіть моя власна некомерційна організація Rebuild Ukraine зібрала понад півмільйона доларів на медичну допомогу, на основні засоби, які необхідні, а також для біженців, для дітей, особливо для навчання та реабілітації дітей, які є внутрішньо переміщеними особами.
Коли церква тут, у Сполучених Штатах і церква в Україні житимуть за тим же календарем, це ще більше зблизить українців в Україні та в діаспорі
І це лише одна маленька некомерційна організація, крапля у потоці гуманітарної підтримки, яку українська діаспора надає Україні. Тому я думаю, коли церква тут, у Сполучених Штатах і церква в Україні житимуть за тим же календарем, це ще більше зблизить українців в Україні та в діаспорі.
Також це допоможе уникнути плутанини, коли одні святкують Різдво, а інші в цей час уже мають Водохреща. А так всі разом будуть святкувати і Різдво, і Водохреща, і інші свята.
Н.Ч.: Перехід на новий календар 100 років тому призвів до розколу, наприклад, у Греції досі існують громади старостильників, які відмовляються приймати новий календар. Чи ви побоюєтеся, що і в Україні з’являться дисидентські парафії, які триматимуться старого стилю, відмовлятимуться переходити на новий календар?
П.Г.:. Я, взагалі кажучи, не думаю, що в керівництві Православної Церкви України є такі фундаменталісти, бо це, безумовно, дуже вузьке бачення традиції.
Бо абсолютно фундаменталістським є переконання, що 7 січня є більш священним, ніж, наприклад, 25 грудня. Я думаю, що це неправильний підхід до часу, тому що Бог може освятити будь-який час у цьому сенсі.
З іншого боку, я не виключаю, що можуть бути розкольницькі групи, хоча мені здається, що вони будуть викликати більше журналістський інтерес, ніж богословський.
Сьогоднішній час диктує перехід на новий календар. Я думаю, що це мудра річ
Я думаю, що в довгостроковій перспективі новий календар буде сприйнятий. Дійсно, у православ’ї є фундаменталістські течії, які уявляють православ’я як щось абсолютно незмінне: що світ мінливий, сповнений невизначеності, а у православ’ї є стабільність, впевненість у тому, що нічого не змінюється. Але це міфологія, тому що суть віри не в тому, чи вона абсолютно незмінна. Питання в тому, чи залишаєтеся ви вірними божественному одкровенню, даному у Христі, відкритому Богом.
А вірність сама по собі є дуже динамічною, і вона приймає форми, які диктуються часом і простором. І я думаю, що сьогоднішній час диктує перехід на новий календар. Я думаю, що це мудра річ.
Н.Ч.: Православна церква України виглядає як дуже динамічна церква, чи може вона зіграти модернізаційну роль у всьому православному світі?
П.Г.:. Я думаю, ми вже це бачим. Отже, наскільки я знайомий з цим керівництвом і навіть з його пасторами, я думаю, що вони вже продемонстрували, що вони рухається в напрямку модернізації. Оновлюються церковні структури, навчальні ресурси. І я вважаю, що освіта та формування нового духовенства є тут справді вирішальним елементом.
Також ПЦУ демонструє моральну чіткість – вона є на стороні свого народу, який піддається щоденним смертоносним нападам, у яких гинуть сотні людей. Натомість Православна церква України, яка далі перебуває у полоні міфу «русского мира», цієї чіткої позиції немає. Вона хоча і засудила війну, але зробила досить пізно. В її позиції є багато неоднозначності, що неприпустимо, коли країна зазнає такої страшної атаки, і втрачає стільки життів.
Дивіться також:
Форум