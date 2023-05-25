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Студія Вашингтон

Фінансування безпеки України Конгресом вичерпується. СТУДІЯ ВАШИНГТОН

Фінансування безпеки України Конгресом вичерпується. СТУДІЯ ВАШИНГТОН
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Фінансування безпеки України Конгресом вичерпується. СТУДІЯ ВАШИНГТОН

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Сьогодні у Студії Вашингтон. Виділені Конгресом на допомогу Україні кошти можуть закінчитись вже влітку. На слуханнях у Конгресі розглядали частину проекту державного бюджету США, яку мають виділити на потреби Європи. Коли буде вирішене питання державного боргу США?

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