Фінансування безпеки України Конгресом вичерпується. СТУДІЯ ВАШИНГТОН

Сьогодні у Студії Вашингтон. Виділені Конгресом на допомогу Україні кошти можуть закінчитись вже влітку. На слуханнях у Конгресі розглядали частину проекту державного бюджету США, яку мають виділити на потреби Європи. Коли буде вирішене питання державного боргу США?