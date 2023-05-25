Брифінг. Хто такий Рон Десантіс і що він говорив про Україну?
Брифінг Голосу Америки – наживо. Губернатор Флориди Рон Десантіс оголосив, що балотується в президенти США. Які його погляди щодо України? Говоримо з політологом Сергієм Куделею. Рамштайн-12: яку нову допомогу очікувати Києву? Говоримо про це та інше – дивіться Брифінг Голосу Америки наживо о 18:00 за Києвом з понеділка по п’ятницю. Беріть участь у дискусії – коментуйте, ставте запитання, пишіть звідки нас дивитеся.
Випуски
-
травень 24, 2023
Брифінг. Чи вистачить в США грошей для підтримки України до осені?
-
травень 23, 2023
Брифінг. Як події під Бєлгородом вплинуть на Росію?
-
травень 22, 2023
Брифінг. Що відбувається біля Бєлгорода? Перші реакції в США
-
травень 19, 2023
Брифінг. Чи приїде Зеленський на саміт G7 у Японію?
-
травень 17, 2023
Брифінг. Британія та Нідерланди допоможуть Україні отримати F-16?
-