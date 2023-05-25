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Брифінг Голосу Америки

Брифінг. Хто такий Рон Десантіс і що він говорив про Україну?

Брифінг. Хто такий Рон Десантіс і що він говорив про Україну?
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Брифінг. Хто такий Рон Десантіс і що він говорив про Україну?

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Брифінг Голосу Америки – наживо. Губернатор Флориди Рон Десантіс оголосив, що балотується в президенти США. Які його погляди щодо України? Говоримо з політологом Сергієм Куделею. Рамштайн-12: яку нову допомогу очікувати Києву? Говоримо про це та інше – дивіться Брифінг Голосу Америки наживо о 18:00 за Києвом з понеділка по п’ятницю. Беріть участь у дискусії – коментуйте, ставте запитання, пишіть звідки нас дивитеся. 

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