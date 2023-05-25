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Підсумки «Рамштайн-12». Хто тренуватиме пілотів ЗСУ? ЧАС-ТАЙМ

Підсумки «Рамштайн-12». Хто тренуватиме пілотів ЗСУ? ЧАС-ТАЙМ
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Підсумки «Рамштайн-12». Хто тренуватиме пілотів ЗСУ? ЧАС-ТАЙМ

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В ефірі Час-Тайм. Протиповітряна оборона та нарощення виробництва зброї - такими були головні акценти чергової зустрічі у форматі Рамштайн. Хто і як тренуватиме українських пілотів на сучасних винищувачах – деталі.

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