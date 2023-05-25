Підсумки «Рамштайн-12». Хто тренуватиме пілотів ЗСУ? ЧАС-ТАЙМ

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Пентагон поки не може підтвердити інформацію про можливе використання американської техніки російськими добровольцями під час їхнього рейду у Бєлгородську область – Марк Міллі. Рон ДеСантіс: хто він, що казав про Україну та які в нього шанси здобути номінацію? Уряди принаймні трьох країн світу зацікавились у використанні українського мобільного додатку “Дія” – Саманта Пауер на презентації додатку у Вашингтоні. Новий церковний календар об'єднує Україну зі світом, – американський богослов Пол Гаврилюк. «Корови наступали на міни»: Український фермер розповів про окупацію та відновлення господарства.