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Студія Вашингтон

ППО, виробництво зброї. Головні акценти «Рамштайну». СТУДІЯ ВАШИНГТОН

ППО, виробництво зброї. Головні акценти «Рамштайну». СТУДІЯ ВАШИНГТОН
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ППО, виробництво зброї. Головні акценти «Рамштайну». СТУДІЯ ВАШИНГТОН

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Сьогодні в Студії Вашингтон. Протиповітряна оборона та нарощення виробництва зброї - такими були головні акценти чергової зустрічі у форматі «Рамштайн». Кореспондентка «Голосу Америки» Ірина Соломко поспілкувалася з одним із бійців легіону «Свобода Росії» з позивним Цезарь. Він розповів про те, що бійці вже залишили територію Росії, проте операція буде продовжуватися.

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