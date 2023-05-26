ППО, виробництво зброї. Головні акценти «Рамштайну». СТУДІЯ ВАШИНГТОН
Сьогодні в Студії Вашингтон. Протиповітряна оборона та нарощення виробництва зброї - такими були головні акценти чергової зустрічі у форматі «Рамштайн». Кореспондентка «Голосу Америки» Ірина Соломко поспілкувалася з одним із бійців легіону «Свобода Росії» з позивним Цезарь. Він розповів про те, що бійці вже залишили територію Росії, проте операція буде продовжуватися.
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