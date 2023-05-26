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Брифінг Голосу Америки

Брифінг. "Цю війну у військовому плані РФ не виграє", –генерал Міллі

Брифінг. "Цю війну у військовому плані РФ не виграє", –генерал Міллі
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Брифінг. "Цю війну у військовому плані РФ не виграє", –генерал Міллі

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Брифінг Голосу Америки - наживо. Реакції на обстріл Дніпра. Підсумки 12-тої зустрічі у форматі "Рамштайн". США та Японія засудили розміщення ядерної зброї в Білорусі. Говоримо про це та інше - дивіться Брифінг Голосу Америки наживо о 18:00 за Києвом з понеділка по п’ятницю. Беріть участь у дискусії – коментуйте, ставте запитання, пишіть звідки нас дивитеся. 

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