Коли розпочнеться тренування на сучасних винищувачах? ЧАС-ТАЙМ

В ефірі Час-Тайм. Джо Байден номінував Чарльза Брауна – легендарного пілота F-16 - на посаду, яку зараз обіймає генерал Міллі. Навчання українських пілотів на сучасних винищувачах може розпочатись вже найближчим часом, мова іде про дні – Андрій Єрмак. "Я злітав на F-16 з місць на Близькому Сході, де не проїхав би машиною" – Ден Гемптон назвав переваги й недоліки цих винищувачів. – інтерв'ю. Промова Володимира Зеленського на випускній церемонії в Університеті Джонса Гопкінса. В Ердогана занадто тісні зв’язки з Росією: очікування від другого туру президентських виборів у Туреччині. У Нью-Йорку відзначили жінок, які допомагають Україні у її боротьбі з Росією. Традиції українського весілля на Західному узбережжі США: як звучать українські весільні пісні у виконанні американців?