Коли розпочнеться тренування на сучасних винищувачах? ЧАС-ТАЙМ
В ефірі Час-Тайм. Джо Байден номінував Чарльза Брауна – легендарного пілота F-16 - на посаду, яку зараз обіймає генерал Міллі. Навчання українських пілотів на сучасних винищувачах може розпочатись вже найближчим часом, мова іде про дні – Андрій Єрмак. "Я злітав на F-16 з місць на Близькому Сході, де не проїхав би машиною" – Ден Гемптон назвав переваги й недоліки цих винищувачів. – інтерв'ю. Промова Володимира Зеленського на випускній церемонії в Університеті Джонса Гопкінса. В Ердогана занадто тісні зв’язки з Росією: очікування від другого туру президентських виборів у Туреччині. У Нью-Йорку відзначили жінок, які допомагають Україні у її боротьбі з Росією. Традиції українського весілля на Західному узбережжі США: як звучать українські весільні пісні у виконанні американців?
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травень 25, 2023
Підсумки «Рамштайн-12». Хто тренуватиме пілотів ЗСУ? ЧАС-ТАЙМ
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травень 24, 2023
США готуються до тренувань українців на танках Abrams. ЧАС-ТАЙМ
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травень 23, 2023
Реакція Вашингтона та подробиці рейду під Бєлгородом. ЧАС-ТАЙМ
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травень 22, 2023
Реакції на події в Бєлгороді. Нові заяви щодо F-16. ЧАС-ТАЙМ
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травень 19, 2023
США підтримали надання Україні F-16, тренуватимуть пілотів. ЧАС-ТАЙМ
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травень 18, 2023
“США та Японія підтримують Україну”. Наживо з Хіросіми. ЧАС-ТАЙМ