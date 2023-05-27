“Росія має поплатитися” – реакція на обстріл Дніпра. СТУДІЯ ВАШИНГТОН
Сьогодні у Студії Вашингтон. Організація "Лікарі без кордонів" закликала вжити всіх заходів, щоб захистити Україну від нападів на медичні об'єкти. Джо Байден номінував Чарльза Брауна – легендарного пілота F-16 - на посаду, яку зараз обіймає генерал Міллі. Промова Володимира Зеленського на випускній церемонії в Університеті Джонса Гопкінса
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травень 24, 2023
Як ЗМІ в США висвітлюють події на Бєлгородщині. СТУДІЯ ВАШИНГТОН
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травень 23, 2023
Як у США реагують на події в Бєлгороді. СТУДІЯ ВАШИНГТОН
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травень 20, 2023
Коли до України прибудуть перші Західні винищувачі? СТУДІЯ ВАШИНГТОН
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травень 19, 2023
Засідання Радбезу ООН щодо поставок зброї Україні. СТУДІЯ ВАШИНГТОН