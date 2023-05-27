Сьогодні у Студії Вашингтон. Організація "Лікарі без кордонів" закликала вжити всіх заходів, щоб захистити Україну від нападів на медичні об'єкти. Джо Байден номінував Чарльза Брауна – легендарного пілота F-16 - на посаду, яку зараз обіймає генерал Міллі. Промова Володимира Зеленського на випускній церемонії в Університеті Джонса Гопкінса