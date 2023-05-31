Боєприпаси, ППО. Деталі нового пакету допомоги США Україні. ЧАС-ТАЙМ
В ефірі Час-Тайм. США оголосили новий пакет військової допомоги Україні на суму $300 млн. Акцент - на боєприпасах і протиповітряній обороні. Не допустити замороженого конфлікту і нетривалого перемир'я в Україні, яке лише може призвести до нових воєн у Європі, закликав партнерів Еммануель Макрон. Зміна в позиціях Макрона та заяви інших партнерів України у Європі напередодні українського контрнаступу – огляд. “Я дуже здивований, наскільки Україна світові не байдужа” – український письменник та військовий Артем Чапай. Українську “Мавку” показують на великих екранах у США. ЗСУ тепер мають свій "фірмовий" почерк – унікальний шрифт, розроблений дизайнером із Сум.
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