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США ввели нові санкції проти росіян за спроби дестабілізації уряду Молдови
Міністерство фінансів США в понеділок запровадило санкції проти групи осіб, пов'язаної з російською розвідкою, за їхню роль в зловмисних зусиллях російського уряду в тому, щоб дестабілізувати Молдову, йдеться в повідомленні відомства.
"Сьогоднішні санкції проливають світло на триваючі приховані зусилля Росії, спрямовані на дестабілізацію демократичних країн", - заявив заступник міністра фінансів США Браян Нельсон.
В американському міністерстві заявили, що група бере участь в глобальній російській кампанії, пов'язаній з Росією і спрямованій проти України, сусідніх країн, включаючи Молдову, країни Балкан, ЄС, Велику Британію та Сполучені Штати.
Під нові санкції потрапили Костянтин Сапожников, Юрій Маколов, Гліб Хлопонін, Світлана Бойко, Олексій Лосев, Василь Громовіков та Анна Травнікова.
Прозахідний уряд Молдови на початку цього року звинуватив Росію в підготовці зміни уряду. Міністр закордонних справ Молдови Ніку Попеску минулого тижня заявив, що Росія протягом 30 років підтримувала сепаратизм у Придністров'ї, незаконно утримувала там війська та ввела ембарго на експорт з Молдови.
"Ці дії та політика Росії щодо Молдови провалилися. Молдова обрала шлях інтеграції в ЄС", - сказав він.
Минулого року Міністерство фінансів США запровадило санкції проти двох молдовських олігархів Владіміра Плахотнюка та Ілана Шора а також семи росіян і 12 організацій за "участь в корупції та зловмисних операціях впливу" в Молдові. В травні цього року, відповідні санкції запровадив і ЄС.
Москва має сотні миротворців і військових у сепаратистському регіоні Придністров'я на сході Молдови з часу війни між проросійськими сепаратистами та урядовими силами після розпаду СРСР у 1991 році.
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- Голос Америки
Впевненість ЗСУ контрастує із ознаками хаосу в Росії. На Заході коментують можливий контрнаступ
Україна демонструє тверду впевненість, в той час, як в Росії наростає хаос. Такими оцінками поділився генерал США у відставці, колишній командувач Сухопутних сил США у Європі Марк Гертлінг у серії твітів.
Гертлінг прокоментував відео, яке поширила в неділю заступниця міністра оборони України Ганна Маляр. На відео військові різних родів військ України прикладають вказівний палець до рота. Відпис під відео: "Плани люблять тишу. Оголошення про початок не буде".
Це відео, каже Гертлінг, демонструє впевненість українських військових "без вихвалянь, без пихи, без повідомлень про те, що відбувається ... просто нюансоване "ми готові і скоро почнемо".
"Ніколи не недооцінюйте свого ворога, але потрібно бути впевненим у своєму потенціалі", - твітує аналітик.
Він протиставляє впевненість українців хаосу, який, за певними ознаками, поширюється в Росії. Зокрема Гертлінг привертає увагу до критики уряду та війська Росії, яка звучить з боку Пригожина, очільника "Групи Вагнера", групи російських бойовиків, визнаної США міжнародною злочинною організацією. Також він вказує на повідомлення про те, що російські військові вбивають командирів перед тим, як дезертирувати, а також на антипутінські підрозділи, що нападають на російське місто Шебекіно.
Посадовці в США висловлювали впевненість в тому, що Україна має необхідне для успішного контрнаступу.
Так, в інтерв'ю CNN в неділю радник з нацбезпеки США Джейк Салліван заявив, що Україна в ході контрнаступу може повернути собі значну територію, яку окупували російські сили. "Ми переконані, що контрнаступ українців зустріне успіх", - зазначив посадовець.
Він, однак, наголосив, що український контрнаступ "не є іспитом". "Ми не будемо оцінювати контрнаступ України і казати: ви добре, чи погано використали те, що ми вам дали. - Ми хочемо підтримати Україну, щоб вона досягнула якомога більшого прогресу на полі бою, і була в якомога більш сильній позиції за столом перемовин".
Гертлінг прогнозує - українській контрнаступ може поєднувати як завдання із утримання території, так і завдання з руйнування ворожих сил. Він вказує - обидва завдання спираються на значну логістичну підготовку.
Напередодні Американський інститут вивчення війни підтвердив через геолокацію відео на якому видно, що механізовані українські сили провели обмежене просування на заході Донецької та на сході Запорізької областей.
Редактор The Guardian з питань оборони Ден Саббах пише, що повідомлення про атаки в понеділок виглядають як перші кроки "ймовірно важкої майбутньої військової кампанії". Очевидно, додає Саббах, що йдеться про низку нападів, які випробовують слабкі місця російських сил.
В понеділок російське Міністерство обороні заявило, що росіянам вдалось "зупинити масштабний напад" українських сил в Донецькій області. В Україні заявляють, що не мають відомостей про такий напад.
Бельгія розслідує, чи використовується зброя, призначена для захисту України, на території Росії
Бельгія розслідує, чи була використана зброя, яку вона надіслала, щоб допомогти Україні захистити свою територію, у бойових діях за кордоном, після того, як у ЗМІ з’явилося повідомлення про те, що обладнання, вироблене бельгійською компанією, виявили в Бєлгородській області Росії.
Прем'єр-міністр Бельгії Александр Де Кроо застеріг у понеділок від поспішних висновків, оскільки поставки до різних регіонів здійснювались десятиліттями і це могло призвести до того, що зброя може з'явиться в несподіваних місцях.
"Служби оборони та інформації почали розслідування, щоб бути абсолютно впевненими, що там сталося", — сказав Де Кроо бельгійській телекомпанії VRT. На вихідних The Washington Post опублікувала інформацію про те, що зброя з деяких країн-членів НАТО, включаючи Сполучені Штати, Польщу, Чехію та Бельгію, з’явилася в Бєлгороді, який межує з Україною.
Звіт The Post поставив під сумнів, існування в Україні належних засобів контролю. Де Кроо сказав, що країни Європейського Союзу постачали Україні зброю за умови, що зброя використовується лише в країні, яка зазнала вторгнення, для захисту своєї території.
"Правило дуже суворе", – сказав прем’єр, оскільки Росія, швидше за все, розцінить використання зброї за межами України як провокацію Заходу.
Хоча "перетік нашої зброї в інші конфлікти" можливий, сказав де Кроо, якщо підтвердиться, що зброя, призначена для захисту України, використовувалася під час бойових дій у Росії, "ми сприймемо це дуже серйозно".
The Washington Post повідомив, що стаття стосується рейду ополченців Легіону Вільної Росії та Російського добровольчого корпусу, які виступають проти президента Росії Володимира Путіна, до Росії. До групи, за повідомленнями, входять росіяни, які воюють на боці України.
Приватний літак розбився у Вірджинії, після того, як викликав тривогу у Вашингтоні
Федеральні слідчі США з’ясовують обставини розбиття приватного літака у неділю в штаті Вірджинія після польоту над столицею країни. Пілот літака не реагував на повідомлення, що змусило військових підняти в повітря два винищувачі.
Поліція штату Вірджинія повідомила, що рятувальники прибули на місце аварії ввечері в неділю та не знайшли вцілілих.
Літак вилетів з аеропорту в Теннессі і майже досягнув запланованого пункту призначення в Нью-Йорку, однак розвернувся і попрямував назад на південний захід.
Федеральне авіаційне управління повідомило, що літак розбився в гірській місцевості поблизу Монтебелло, штат Вірджинія, приблизно за 200 кілометрів на південний захід від Вашингтона.
І Федеральне авіаційне управління, і Національна рада з безпеки на транспорті розслідують інцидент.
Командування протиповітряної оборони Північної Америки (NORAD) повідомило, що винищувачам "дозволено летіти на надзвукових швидкостях, і жителі регіону могли почути ревіння". Реактивні літаки також випустили сигнальні ракети, щоб спробувати привернути увагу пілота літака Cessna 560 Citation V, йдеться в заяві NORAD.
У Білому домі заявили, що президент Джо Байден, який приблизно в той час грав у гольф на об’єднаній базі Ендрюс, "був проінформований про інцидент" і що звук гіперзвукової хвилі було чутно на базі.
Літак зареєстровано на Encore Motors of Melbourne Inc., і The Washington Post і The New York Times повідомили, що власник компанії Джон Румпел сказав, що на борту літака перебували чотири людини, включаючи його доньку, онуку та няню дитини.
Інформація для цієї статті надійшла від Associated Press і Reuters.
Керівники Данії і Британії обговорять у Вашингтоні «довготермінові потреби України» і F-16
Глави урядів Данії та Великої Британії цього тижня відвідують Вашингтон для розмов, які включатимуть питання координації допомоги українській армії і, ймовірно, узгодження можливих міжнародних гарантій безпеки для України, яка активно прагне запрошення в НАТО.
Данська прем'єр-міністрка Метте Фредеріксен зустрінеться з президентом США Джо Байденом у Вашингтоні в понеділок 5 червня, а британський прем’єр-міністр Ріші Сунак має бути у США в четвер 8 червня.
Одним з питань буде ознайомлення з їхніми поглядами, і президент зацікавлений у тому, щоб поділитися своїми - на довготермінові потреби України.Джон Кірбі
Данія і Британія, разом з Нідерландами та Бельгією, стали ключовими партнерами у так званій «коаліції F-16 для України», що об'єднала держави, які зобов’язалися навчати українських пілотів використовувати західні бойові літаки і передати винищувачі Україні.
Сполучені Штати лише нещодавно погодилися на тривалі прохання Києва і заклики таких союзників як Велика Британія про потребу озброєння України сучасною авіацією західного виробництва для протистояння російській агресії.
Агенція Associated Press цитує речника Ради національної безпеки Джона Кірбі про те, що президент Байден хоче «ознайомитися з поглядами» європейських союзників і «зацікавлений у тому, щоб поділитися своїми - на довготермінові потреби України».
«І тут, справді, F-16 входять, якби-то, в дискусію», - зауважив Джон Кірбі.
Повідомляючи про візити Фредеріксен і Сунака, Associated Press вказує, що Данія з 1970-х років придбала десятки американських винищувачів F-16 і може надати певну кількість Україні.
Велика Британія літаків F-16 на озброєнні не має, але першою з поміж західних союзників оголосила, що починає базову програму навчання українських авіаторів, з якої вони можуть переходити на пілотування конкретних типів західних винищувачів.
США погодилися на те, щоб українських пілотів можна було навчати на американських літаках, але досі заявляли, що не мають планів напряму постачати F-16 Україні, проте дозволять це зробити союзникам.
НАТО - Україна
Президент Байден з європейськими партнерами ймовірно буде узгоджувати позиції перед липневим самітом НАТО у Вільнюсі, де від них очікують відповіді на наполегливі заклики України запросити її до лав альянсу.
Україна подала офіційну заявку на вступ в НАТО у вересні минулого року, але у відповідь Києву заявили, що будуть допомагати українцям і вважатимуть українське членство в союзі в принципі можливим, але не зараз.
Президент Володимир Зеленський сказав нещодавно, що у Києві усвідомлюють, що Україна не може стати повноправним членом НАТО в умовах активної фази війни з Росією, але Київ стверджує, що настав час визначити конкретну «дорогу» до вступу.
Керівники Франції і Великої Британії тепер кажуть, що погоджується з доводами східноєвропейських лідерів, що Україну зрештою треба прийняти в Альянс, щоб гарантувати тривалий мир на сході Європи.
Французький президент Еммануель Макрон також сказав минулого тижня, що на перехідний період міжнародна спільнота і насамперед європейці повинні виробити дієві способи гарантувати безпеку України ще до того, як вона могла б бути захищеною в лавах НАТО.
Макрон зокрема вказував на приклад Ізраїлю, який отримує від партнерів, насамперед від США, велику військову допомогу включно з найновішими видами зброї.
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