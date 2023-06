США ввели нові санкції проти росіян за спроби дестабілізації уряду Молдови

Федеральні слідчі США з’ясовують обставини розбиття приватного літака у неділю в штаті Вірджинія після польоту над столицею країни. Пілот літака не реагував на повідомлення, що змусило військових підняти в повітря два винищувачі.

Поліція штату Вірджинія повідомила, що рятувальники прибули на місце аварії ввечері в неділю та не знайшли вцілілих.

Літак вилетів з аеропорту в Теннессі і майже досягнув запланованого пункту призначення в Нью-Йорку, однак розвернувся і попрямував назад на південний захід.

Федеральне авіаційне управління повідомило, що літак розбився в гірській місцевості поблизу Монтебелло, штат Вірджинія, приблизно за 200 кілометрів на південний захід від Вашингтона.

І Федеральне авіаційне управління, і Національна рада з безпеки на транспорті розслідують інцидент.

Командування протиповітряної оборони Північної Америки (NORAD) повідомило, що винищувачам "дозволено летіти на надзвукових швидкостях, і жителі регіону могли почути ревіння". Реактивні літаки також випустили сигнальні ракети, щоб спробувати привернути увагу пілота літака Cessna 560 Citation V, йдеться в заяві NORAD.

У Білому домі заявили, що президент Джо Байден, який приблизно в той час грав у гольф на об’єднаній базі Ендрюс, "був проінформований про інцидент" і що звук гіперзвукової хвилі було чутно на базі.

Літак зареєстровано на Encore Motors of Melbourne Inc., і The Washington Post і The New York Times повідомили, що власник компанії Джон Румпел сказав, що на борту літака перебували чотири людини, включаючи його доньку, онуку та няню дитини.

Інформація для цієї статті надійшла від Associated Press і Reuters.