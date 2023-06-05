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Контрнаступ ЗСУ активно обговорюють у США. ЧАС-ТАЙМ

Контрнаступ ЗСУ активно обговорюють у США. ЧАС-ТАЙМ
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Контрнаступ ЗСУ активно обговорюють у США. ЧАС-ТАЙМ

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В ефірі Час-Тайм. Ллойд Остін про контрнаступ ЗСУ: «Українці повинні знайти ті точки переваги, які вони можуть використати». Західні експерти активно обговорюють останні маневри на полі бою. Цього тижня Вашингтон відвідують лідери Данії та Британії: чому ці візити є важливими для України? Репортаж: як працює екіпаж бойового гвинтокрила ЗСУ. Американський ветеран, який воював в Україні і втратив там товариша, заснував організацію для допомоги українським захисникам. Фермери в штаті Іллінойс вимушені змінювати плани на посівну через ріст цін на добрива. “Хочемо спілкуватися із нашими гостями їхньою мовою” – навіщо поляки вчать українську.

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