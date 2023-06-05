Контрнаступ ЗСУ активно обговорюють у США. ЧАС-ТАЙМ

В ефірі Час-Тайм. Ллойд Остін про контрнаступ ЗСУ: «Українці повинні знайти ті точки переваги, які вони можуть використати». Західні експерти активно обговорюють останні маневри на полі бою. Цього тижня Вашингтон відвідують лідери Данії та Британії: чому ці візити є важливими для України? Репортаж: як працює екіпаж бойового гвинтокрила ЗСУ. Американський ветеран, який воював в Україні і втратив там товариша, заснував організацію для допомоги українським захисникам. Фермери в штаті Іллінойс вимушені змінювати плани на посівну через ріст цін на добрива. “Хочемо спілкуватися із нашими гостями їхньою мовою” – навіщо поляки вчать українську.