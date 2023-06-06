В США та ЄС реагують на руйнацію Каховської ГЕС. ЧАС-ТАЙМ
В ефірі Час-Тайм. США тісно співпрацюють з українським урядом, аби з’ясувати обставини руйнації Каховської ГЕС, - представник Ради з Нацбезпеки США Джон Кірбі. Детально про реакції на руйнування Каховської дамби у США та ЄС. Оцінки наслідків від провідних науковців та експертів. Як на події в Новій Каховці відреагували в ООН. Історія двох українських військових, яких волонтери привезли на протезування до штату Колорадо.
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червень 05, 2023
Контрнаступ ЗСУ активно обговорюють у США. ЧАС-ТАЙМ
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червень 02, 2023
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Чи може Україна завдавати ударів по РФ? Коментарі в США. ЧАС-ТАЙМ
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травень 31, 2023
Боєприпаси, ППО. Деталі нового пакету допомоги США Україні. ЧАС-ТАЙМ
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травень 30, 2023
Москву атакували дрони. Як це коментують в США? ЧАС-ТАЙМ
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травень 29, 2023
Атаки РФ та робота ППО України – коментарі на Заході. ЧАС-ТАЙМ