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Час-Time

В США та ЄС реагують на руйнацію Каховської ГЕС. ЧАС-ТАЙМ

В США та ЄС реагують на руйнацію Каховської ГЕС. ЧАС-ТАЙМ
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В США та ЄС реагують на руйнацію Каховської ГЕС. ЧАС-ТАЙМ

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В ефірі Час-Тайм. США тісно співпрацюють з українським урядом, аби з’ясувати обставини руйнації Каховської ГЕС, - представник Ради з Нацбезпеки США Джон Кірбі. Детально про реакції на руйнування Каховської дамби у США та ЄС. Оцінки наслідків від провідних науковців та експертів. Як на події в Новій Каховці відреагували в ООН. Історія двох українських військових, яких волонтери привезли на протезування до штату Колорадо.

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