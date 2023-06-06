В США та ЄС реагують на руйнацію Каховської ГЕС. ЧАС-ТАЙМ

В ефірі Час-Тайм. США тісно співпрацюють з українським урядом, аби з’ясувати обставини руйнації Каховської ГЕС, - представник Ради з Нацбезпеки США Джон Кірбі. Детально про реакції на руйнування Каховської дамби у США та ЄС. Оцінки наслідків від провідних науковців та експертів. Як на події в Новій Каховці відреагували в ООН. Історія двох українських військових, яких волонтери привезли на протезування до штату Колорадо.