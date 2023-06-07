Розвідка ще з’ясовує, як зруйнована Каховська ГЕС, каже британський прем’єр

Британський прем’єр-міністр Ріші Сунак сказав, що російська війна в Україні буде однією з головних тем його переговорів з президентом США Джо Байденом 8 червня у Вашингтоні.

В літаку під час перельоту до Сполучених Штатів Сунак у розмові з журналістами засудив руйнування греблі Каховської гідроелектростанції.

Він зауважив, що зараз ще рано однозначно казати, як саме сталося руйнування, і повідомив, що розвідслужби ще збирають інформацію, хоча український президент Володимир Зеленський вже однозначно заявив про застосування росіянами вибухівки і назвав руйнування «російським терактом».

«Такий злочин екоциду не міг би статися просто внаслідок обстрілу дамби. Щоб знищити її, російським силам потрібно було свідомо діяти – мінувати, підривати, руйнувати», - наголосив Зеленський у зверненні 7 червня.

Президент України закликав міжнародну спільноту до «негайної і максимальної» реакції «на російський терор», наголосивши, що «всі інші терористи у світі повинні побачити, що терор карається світом».

Але прем’єр-міністр Сунак підкреслив, що спершу вважає за потрібне зосередитися на негайній гуманітарній відповіді на ситуацію, щоб допомогти потерпілим від затоплення.

«Якщо воно навмисне, то це буде, я вважаю, найбільшим нападом на цивільну інфраструктуру в Україні відтоді як почалася війна, лише показуватиме нове дно, яке ми бачили від російської агресії», - цитує Сунака британський телеканал Sky News.

Напередодні представник адміністрації Байдена Джон Кірбі також заявив, що США «оцінюють» повідомлення з Україні і «працюють з українцями, щоб зібрати більше інформації».

Тим часом деякі посадовці ЄС одразу поклали на Росію відповідальність за те, що названо воєнним злочином.

«Це те, що схоже на багато злочинів, скоєних російськими солдатами, які ми бачили в Україні, і є частиною війни, в якій атакують цивільні об’єкти — міста, села, лікарні, школи, інфраструктуру, які насамперед не є військовими цілями… І тому це щось, що має новий вимір, але також вписується в те, як Путін веде цю війну», - заявив канцлер Німеччини Олаф Шольц.

«Європейський Союз твердо засуджує цей жахливий варварський напад на важливий об’єкт інфраструктури зі страшними гуманітарними й екологічними наслідками. Очевидно, що це відбувається на тлі незаконної російської агресії, в якій Путін не стримується у застосуванні голоду як зброї, енергії як зброї, він перетворив зиму на зброю, він грає ядерну гру з атомними електростанціями в Україні. Отже, це знову - нова ескалація», - сказав речник Європейської комісії Петер Стано.

Британська розвідка

Сьогоднішнє повідомлення британського міністерства оборони про руйнування Каховської ГЕС не подає жодних пояснень того, що саме спричинило прорив греблі.

Там лише подано, що частковий прорив греблі стався о 03:00 за місцевим часом і станом на 12:00 «вся східна частина греблі та більшість гідроелектричних споруд були змиті».

«Споруда греблі в наступні кілька днів ймовірно далі руйнуватиметься, спричиняючи додаткове затоплення», - йдеться у повідомленні.