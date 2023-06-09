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Брифінг Голосу Америки

Брифінг. Вплив пропаганди Росії на висвітлення теми Каховської ГЕС

Брифінг. Вплив пропаганди Росії на висвітлення теми Каховської ГЕС
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Брифінг. Вплив пропаганди Росії на висвітлення теми Каховської ГЕС

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Брифінг Голосу Америки - наживо. США готують оголосити новий пакет військової допомоги для ЗСУ Чи готовий Конгрес схвалити додаткові фінанси для України? Дональду Трампу висунули федеральні обвинувачення. Як російська пропаганда вплинула на висвітлення теми Каховської ГЕС у ЗМІ. Говорримо про це та інше. Дивіться Брифінг Голосу Америки наживо о 18:00 за Києвом з понеділка по п’ятницю. Беріть участь у дискусії – коментуйте, ставте запитання, пишіть звідки нас дивитеся.

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