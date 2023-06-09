Брифінг. Вплив пропаганди Росії на висвітлення теми Каховської ГЕС
Брифінг Голосу Америки - наживо. США готують оголосити новий пакет військової допомоги для ЗСУ Чи готовий Конгрес схвалити додаткові фінанси для України? Дональду Трампу висунули федеральні обвинувачення. Як російська пропаганда вплинула на висвітлення теми Каховської ГЕС у ЗМІ. Говорримо про це та інше. Дивіться Брифінг Голосу Америки наживо о 18:00 за Києвом з понеділка по п’ятницю. Беріть участь у дискусії – коментуйте, ставте запитання, пишіть звідки нас дивитеся.
Випуски
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червень 08, 2023
Брифінг. Каховська ГЕС. Чи нестиме Росія відповідальність?
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червень 07, 2023
Брифінг. Як західні ЗМІ та блогери висвітлюють тему Каховської ГЕС?
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червень 06, 2023
Брифінг. Каховська ГЕС - реакції зі США та Європи на підрив
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червень 05, 2023
Брифінг. Лідери Данії та Британії - у Вашингтоні
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червень 02, 2023
Брифінг. Чи можливий вступ України в НАТО до закінчення війни
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червень 01, 2023
Брифінг. Росія обстріляла Київ у день захисту дітей - реакції