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- Голос Америки
Рекордна кількість країн долучилась до справи в суді ООН за звинуваченнями проти Росії щодо конвенції з геноциду
Міжнародний суд ООН ухвалив рішення, яким дозволив 32 країнам надати письмові свідчення в справі України проти Росії.
Рекордна кількість - 33 країни - подали заявку на участь в справі. Серед них - США, Канада, всі країни ЄС крім Угорщини, Австралія.
"Країни виявляють солідарність з Україною", - каже Орі Помсон з Кембриджського університету в коментарі Associated Press.
Суд ООН схвалив заявки 32 країн, але відмовив США з технічних причин, вказавши, що США не повністю схвалили Конвенцію щодо протидії геноциду.
В цій справі Україна звинувачує Росію в неправомірному використанні міжнародного права щодо геноциду, щоб виправдати вторгнення на сході України.
Суд надав країнам строк до 5 липня, щоб висловити свою думку.
В березні, в попередньому рішенні в цій справі, суд вказав Росії негайно зупинити воєнні дії в Україні. Рішення суду мають обов'язковий характер, однак суд не має механізму забезпечення їхнього виконання, пише Reuters.
В статті використано матеріали Reuters, AP, AFP.
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- Голос Америки
Гроссі анонсував, що наступного тижня презентує Зеленському план допомоги від МАГАТЕ
Директор Міжнародної агенції ООН з атомної енергетики (МАГАТЕ) Рафаель Маріано Гроссі анонсував, що наступного тижня відвідає Запорізьку АЕС в Україні та запропонує президенту Зеленському план із допомоги.
Відповідне відеозвернення очільник МАГАТЕ оприлюднив на своїй Twitter-сторінці.
“Сьогодні я запускаю програму із допомоги Україні у відповідь на затоплення внаслідок руйнування греблі у Новій Каховці, у відповідь на запит президента Зеленського про міжнародну допомогу. У наступні дні я очолю місію з візитом в Україну, зокрема, на Запорізьку АЕС, якої це торкнулося. І я презентую цей новий план із допомоги МАГАТЕ президенту Зеленському”, - заявив гендиректор МАГАТЕ.
На сайті МАГАТЕ мовиться, що Рафаель Гроссі відвідає Україну наступного тижня.
За словами Гроссі, місія МАГАТЕ має намір оцінити наслідки від затоплення території.
“Через використання ядерних технологій ми визначимо ефект на переміщення води, на здоров'я людей, на управління землею та водою, а також оцінимо цілісність критичної інфраструктури”, - сказав у відеозверненні Гроссі. Він завершив відео словами, що Україна “може розраховувати на нашу допомогу зараз і в час довгострокових наслідків цієї катастрофи”.
Після руйнування Каховської дамби президент України Володимир Зеленський критикував ООН та працівників Червоного Хреста за те, що не відреагували оперативно на катастрофу в Україні.
- Голос Америки
США з союзниками протидіятимуть планам Ірану та Росії виробляти безпілотники для вбивства невинних українців – Кірбі
США продовжуватимуть у співпраці з союзниками і партнерами протидіяти дестабілізуючій діяльності Ірану, зокрема можливим іранським планам виробляти безпілотники на території Росії.
Про це у коментарі для Голосу Америки повідомив координатор стратегічних комунікацій Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі.
Посадовець наголосив, що технології, які розробляє Іран, наразі використовуються всередині України, “щоб убивати невинних українців”.
“Ми будемо продовжувати співпрацю з нашими союзниками та партнерами в ООН і поза межами ООН, щоб переконатися, що ми чинимо достатній тиск на Іран для припинення їхньої дестабілізуючої активності. Їхня програма балістичних ракет продовжує вдосконалюватися. І це явна загроза для регіону, для наших друзів у цьому регіоні”, – сказав Кірбі.
Він також озвучив інформацію про намір Росії та Ірану налагодити спільне виробництво безпілотників. Як повідомляв Голос Америки, такий завод на території Росії може бути повністю запущений на початку наступного року.
“Тепер ми знаємо, що Іран співпрацює з Росією щодо потенційного будівництва виробничого підприємства або переобладнання існуючого, що використовуватиметься для фактичного виробництва всередині Росії безпілотників, спроектованих Іраном”, - сказав Кірбі.
Тому, за його словами, США мають ще більше причин продовжувати тиск на іранський режим.
Джон Кірбі також повідомив про те, що експерти Білого дому ведуть перемовини із приватними технологічними компаніями в США: “Ми хочемо переконатися, що компанії розуміють потенційні ризики своїх товарів”.
Йшлося зокрема про необхідність переглянути процеси і процедури з можливого постачання комплектуючих для дронів, які у випадку війни Росії проти України використовуються для вбивства людей, наголосив Кірбі.
"Навіть їхні (ред. – російські) солдати сидять на деревах, очікуючи евакуації", – Сергій Кислиця. Відео
"Навіть їхні (ред. – російські) солдати сидять на деревах, очікуючи евакуації, і вони навіть не турбуються про своїх солдатів", – посол України в ООН Сергій Кислиця
- Голос Америки
Боєприпаси для Patriot, безпілотники Puma, ЗРК і ракети HAWK на понад 2 мільярди доларів у новій допомозі Україні від Пентагону
Міністерство оборони CША повідомило про новий пакет допомоги Україні на суму 2,1 мільярда американських доларів. Про новий пакет, що включає критично важливі засоби протиповітряної оборони та боєприпасів, відомство повідомило у себе на сайті у п’ятницю, 9-го червня.
У Пентагоні оприлюднили список нової зброї для України, але наголосили, що ця допомога надається в рамках Ініціативи сприяння безпеці в Україні (USAI), тобто на відміну від тієї, що надається в рамках президентських повноважень і надходить негайно, ця замовляється у виробників і її доставка, як правило, займає деякий час.
До нинішнього пакету увійшли:
– додаткові боєприпаси для ЗРК Patriot;
– ЗРК і ракети HAWK;
– артилерійські снаряди калібру 105 мм і 203 мм;
– безпілотні авіаційні системи Puma;
– боєприпаси ракетної системи з лазерним наведенням;
А також підтримка діяльності з навчання, технічного обслуговування та підтримки.
У повідомленні Пентагон додає, що "Сполучені Штати продовжуватимуть працювати зі своїми союзниками та партнерами, щоб забезпечити Україну можливостями для задоволення її безпосередніх потреб на полі бою та довгострокових потреб у допомозі у сфері безпеки".
Попередній, 39-й пакет безпекової допомоги на суму 300 мільйонів доларів, який США виділили з серпня 2021 року, Пентагон оголосив наприкінці травня.
До нього входили системи ППО Avenger, додаткові боєприпаси для систем ППО Patriot та HIMARS, а також зенітні системи Stinger, засоби протитанкової боротьби та боєприпаси, включаючи десятки мільйонів боєприпасів до стрілецької зброї, мовиться у повідомленні оборонного відомства США.
Координатор Ради національної безпеки зі стратегічних комунікацій Джон Кірбі уточнив, що той пакет надавався за президентськими повноваженнями, тобто він вилучався зі складів зброї американської армії, і міг бути відправлений вже найближчим часом.
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