Сполучені Штати оголосили новий пакет озброєнь для України на понад 2 мільярди доларів. Відео

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До нового пакету увійшли додаткові боєприпаси для Patriot, системи ППО Hawk і ракети до них, артилерійські снаряди, безпілотні системи Puma, ракети з лазерним наведенням, а також фінанси на тренування, обслуговування та підтримку. Допомогу виділяють за програмою, що передбачає закупівлю спроможностей у виробників. Тобто вона спрямована на підсилення України в довготерміновій перспективі. З початку повномасштабного вторгнення США надали Україні військової підтримки вже на майже 40 млрд доларів.