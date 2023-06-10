Пентагон оголосив про надання нової зброї ЗСУ. СТУДІЯ ВАШИНГТОН

Сьогодні у Студії Вашингтон. Сполучені Штати оголосили новий пакет озброєнь для України на понад 2 мільярди доларів. У Білому домі говорять про поглиблення військового партнерства між Іраном та Росією. Американські ЗМІ повідомляють про докази того, що дамба Каховської ГЕС була знищена внаслідок вибуху. У Вашингтоні вшанували пам’ять жертв комунізму.