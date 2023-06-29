Наскільки висока загроза теракту Росії на ЗАЕС? Оцінки західних експертів

Невідворотної загрози теракту Росії на Запорізькій АЕС чи використання Росією ядерної зброї проти України немає. Але легковажити небезпекою теж не варто, зокрема з огляду на останні події у Росії довкола ПВК "Вагнер", коли президент Путін може почуватись загнаним у кут, тож його поведінка може бути нестабільною. Так вважають низка західних експертів, яких опитав Голос Америки.

На думку оглядачів, після руйнування Каховської ГЕС Києву важливо діяти на випередження і повідомляти про загрозу теракту на ЗАЕС, щойно вони отримають хоч якесь свідчення цього. Проте експерти також застерігають від того, аби Захід не піддавався на російську ядерну риторику, а Україні радять готувати план реагування на випадок потенційної ситуації із витоком радіації.

ми просто не бачили жодних ознак того, що ця загроза неминуча

Про те, що Росія може готувати теракт на окупованій Запорізькій АЕС, й наказ про атаку може бути віддано у будь-який момент, днями повідомив голова розвідки України Кирило Буданов. У розмовах зі світовими лідерами Володимир Зеленський, як повідомляє Офіс українського президента, також переконує, що недостатня реакція світу на знищення Каховської дамби дає Кремлю змогу готувати теракт на ЗАЕС.

Водночас Білий дім запевняє: попри небезпечну російську риторику, Вашингтон не бачить ознак, що Москва готується використати ядерну зброю в Україні або здійснити теракт на ЗАЕС.

"Я не вдаватимусь у конкретні повідомлення розвідки. Я скажу вам, ми дуже уважно стежимо за цим. Ми бачили цей звіт. У нас, як ви знаєте, є можливість відстежувати радіоактивність біля станції, і ми просто не бачили жодних ознак того, що ця загроза неминуча, але ми стежимо за нею дуже, дуже уважно", - сказав Джон Кірбі, представник Ради із нацбезпеки Білого дому.

Чи це точно означає, що теракт буде скоєно? Ні

Радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк у коментарі журналістці Української служби Голосу Америки Тетяні Ворожко пояснив: мінування ЗАЕС відбувається вже понад рік, й зараз українська розвідка фіксує російську готовність піти на ескалацію, як він сказав, "за рахунок використання терористичних інструментів". Але про термінову загрозу поки не йдеться.

"Можна сказати, що удар підтягується. Для мінування чотирьох з шести енергоблоків певні додаткові вибухові матеріали. Ми можемо про це говорити так, повинні ми про це говорити. Безумовно. Чи це точно означає, що теракт буде скоєно? Ні, безумовно, не означає, що точно буде скоєно теракт, - додав Подоляк. - Але чи має Україна, яка сьогодні у війні, в якої вже зруйновано величезну кількість інфраструктурних об'єктів, казати про те, що ризики для нас суттєві? Безумовно".

Росія, не отримавши відповідної реакції на Каховську ГЕС, мінує ще два об'єкти

Він підкреслює: Кремль потенційно може використати атаку на ЗАЕС для перехоплення ініціативи на фронті – зокрема для ускладнення контрнаступу ЗСУ: "Не було відповідної реакції на теракт на Каховській дамбі. І, безумовно, ми не очікували того, що світ так достатньо спокійно поставиться до того, що Росія порушує, скажімо так, Женевські конвенції, додатковий протокол 77-го року щодо використання неселективної, невибіркової зброї. Ну, це прирівнюється до зброї масового ураження. Ми сьогодні бачимо, що Росія, не отримавши відповідної реакції на Каховську ГЕС, мінує ще два об'єкти. Це і ЗАЕС, і «Кримський Титан» в Армянську, це на півострові Крим".

Заступник директора російської програми Фонду захисту демократій Джон Гарді пояснює, чому для Києва на міжнародній арені важливо говорити про реальність загрози російського теракту на ЗАЕС.

той факт, що Росія справді підірвала дамбу, надає більше довіри цим офіційним заявам Києва

"Я думаю, що для українців, якщо ви справді маєте хоч якийсь натяк на те, що Росія збирається це зробити, вам варто випередити це, тому що ви хочете позбавити Москву можливості здійснити це, а потім хибно звинуватити в цьому Україну, - пояснив Гарді. - Хоча також це може бути інформаційною операцією, але я не думаю, що це вона. Я вважаю, що той факт, що Росія справді підірвала дамбу, надає більше довіри цим офіційним заявам Києва".

В ефірі програми "Брифінг" Української служби Голосу Америки в коментарі журналісту Остапу Яришу незалежна експертка з питань ядерної енергетики та безпеки, колишня представниця колегії Державної інспекції ядерного регулювання Ольга Кошарна заявила, що ймовірність російського теракту на ЗАЕС - надзвичайно висока.

Ймовірність теракту і техногенної катастрофи на ЗАЕС я розглядаю як більш як 90%

"Ймовірність того, що при виході з ЗАЕС місія МАГАТЕ може стати заручниками та живим щитом для російських військових дуже велика. Ймовірність теракту і техногенної катастрофи на ЗАЕС я розглядаю як більш як 90%. Тому що після підриву Каховської ГЕС, Росія стала на шлях техногенних катастроф", - сказала Кошарна.

При цьому Гарді та інші американські експерти, яких опитала журналістка Української служби Голосу Америки Марія Прус, сходяться на думці, що зараз невідворотної загрози теракту Росії на Запорізькій АЕС чи використання ядерної зброї РФ проти України немає. Але легковажити небезпекою – теж не варто, зокрема з огляду на останні події у Росії довкола ПВК "Вагнер".

"Я думаю, що Путін був ослаблений спробою заколоту. Тож, можливо, він відчуває себе затиснутим у куток, вразливим, що може призвести до більш нестабільної поведінки. Але загалом я продовжую вважати використання Росією зброї масового ураження, й особливо ядерної зброї подією з низькою ймовірністю", - припускає Гарді.

ми не можемо допустити, щоб здавалося, що використання ядерної погрози аби тиснути на Україну чи інші західні держави, є успішним

Лорен Зукін, дослідниця теми ядерних загроз Лондонської школи економіки, розповідає: "Ми повинні реагувати на ці загрози так, ніби вони серйозні. Але в той же час ми не можемо допустити, щоб здавалося, що використання ядерної погрози аби тиснути на Україну чи інші західні держави, є успішним. Якщо країни НАТО будуть відступати кожного разу, коли хтось із російського уряду озвучує окрему ядерну погрозу, тоді ми не зможемо розробляти ефективні політичні рішення".

Якщо ж Росія все ж здійснить теракт на ЗАЕС, наслідки, найімовірніше нагадуватимуть аварію на японській АЕС "Фукусіма" 2011 року, але про другий "Чорнобиль" не йдеться, адже робота ЗАЕС зупинена, каже американський фізик-ядерник, експерт з ядерної безпеки Союзу занепокоєних науковців Едвін Лайман.

найімовірнішим результатом буде подія, схожа до аварії на Фукусімі

"Ця станція відрізняється від конструкції Чорнобильської АЕС і конкретного сценарію, до якого призвела Чорнобильська катастрофа і стала причиною її масштабів - у Запоріжжі навряд чи станеться, - пояснює Лайман. - Думаю, найімовірнішим результатом буде подія, схожа до аварії на Фукусімі в Японії в 2011 році. Може статись значно нижчий рівень забруднення на багатьох десятках або сотнях кілометрів, що може вплинути, на сільське господарство, людям буде важко повернутися до своїх домівок на довгий час, це може призвести до великих витрат на очищення".

Українцям він радить готуватись, але зберігати спокій.

"Що справді можна зробити, так це просто підвищити готовність до надзвичайних ситуацій із потенційним опроміненням для навколишніх громад як в Україні, так і за її межами, щоб переконатися, що в разі найгіршого, буде ефективна відповідь для захисту громадського здоров’я", - каже Лайман.

якщо люди біжать до аптеки і купують його самі, вони можуть спричинити дефіцит, і потім це може бути недоступним для людей, яким це дійсно може знадобитися

Науковець додає: "Важливо не панікувати. Ці занепокоєння виникали у минулому, і я розумію, що щоразу, коли виникає схожа ситуація, іноді люди біжать купувати йодистий калій. Але цей препарат насправді мають роздавати служби реагування на надзвичайні ситуації, які мають краще уявлення про те, як, де і коли це потрібно роздавати. Тому, знаєте, якщо люди біжать до аптеки і купують його самі, вони можуть спричинити дефіцит, і потім це може бути недоступним для людей, яким дійсно може знадобитися".

Лайман застерігає від самостійних дій і радить у потенційних надзвичайних ситуаціях, пов’язаних із радіаційною загрозою, дослухатись розпоряджень влади.

Тетяна Ворожко та Остап Яриш долучились до роботи над цією статтею.