Новий Міжнародний центр у Гаазі збиратиме дані для суду за російську агресію проти України

У Гаазі 3 липня проголосили початок роботи установи, що сприятиме збору, систематизації і підготовці даних для можливого міжнародного судового процесу за звинуваченнями у розв’язні війни Росії проти України.

Міжнародний центр з кримінального переслідування за злочин агресії проти України (ICPA) працюватиме разом з Міжнародним кримінальним судом, який вже розслідує злочини війни та злочини проти людяності й геноциду.

Міжнародний кримінальний суд у березні видав ордери на арешт російського президента Владіміра Путіна та представниці російської влади Марії Львової-Белової за масове вивезення українських дітей в Росію.

Але юрисдикція Міжнародного кримінального суду обмежена, коли йдеться про злочин агресії.

Комісар юстиції Європейського Союзу Дідьє Рейндерс назвав початок роботи Міжнародного центру частиною намагань притягнути Росію до відповідальності за війну проти України.

Сполучені Штати з низкою інших країн також сприяють роботі центру, і заступник генерального прокурора США Кенет Політ сказав, що американська сторона вже подала певні матеріали.

Україна сподівається, що новостворений гаазький центр буде частиною підготовки до спеціального міжнародного трибуналу для суду над винними у розв’язанні агресивної війни та у злочинах, що стали її наслідком.

Такий трибунал був би першим з часу Нюрнберзького трибуналу після Другої світової війни, де одним з головних звинувачень проти чільних представників нацистської Німеччини був «злочин проти миру» - військове вторгнення на території інших держав, що спричинило війну з багатомільйонними жертвами.

Генеральний прокурор України Андрій Костін подякував Європейському Союзу та низці окремих держав, які допомагають українцям у цій справі.

«Нам потрібні фахівці, потрібні докази, потрібна додаткова інформація включно з даними розвідки для того, щоб це обвинувачення було міцним, бо ми всі знаємо, що злочин агресії це злочин керівництва», - сказав Андрій Костін агенції Reuters.

Ладіслав Гамран, президент установи Євроюст наголосив, що вже зараз зібрано величезну кількість даних про скоєні в ході російської війни в Україні злочини, але, він підкреслив потребу великої фахової роботи, щоб ті дані стали метаріалами прийнятними на судових процесах.