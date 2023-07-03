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Новий Міжнародний центр у Гаазі збиратиме дані для суду за російську агресію проти України
У Гаазі 3 липня проголосили початок роботи установи, що сприятиме збору, систематизації і підготовці даних для можливого міжнародного судового процесу за звинуваченнями у розв’язні війни Росії проти України.
Міжнародний центр з кримінального переслідування за злочин агресії проти України (ICPA) працюватиме разом з Міжнародним кримінальним судом, який вже розслідує злочини війни та злочини проти людяності й геноциду.
Міжнародний кримінальний суд у березні видав ордери на арешт російського президента Владіміра Путіна та представниці російської влади Марії Львової-Белової за масове вивезення українських дітей в Росію.
Але юрисдикція Міжнародного кримінального суду обмежена, коли йдеться про злочин агресії.
Комісар юстиції Європейського Союзу Дідьє Рейндерс назвав початок роботи Міжнародного центру частиною намагань притягнути Росію до відповідальності за війну проти України.
Сполучені Штати з низкою інших країн також сприяють роботі центру, і заступник генерального прокурора США Кенет Політ сказав, що американська сторона вже подала певні матеріали.
Україна сподівається, що новостворений гаазький центр буде частиною підготовки до спеціального міжнародного трибуналу для суду над винними у розв’язанні агресивної війни та у злочинах, що стали її наслідком.
Такий трибунал був би першим з часу Нюрнберзького трибуналу після Другої світової війни, де одним з головних звинувачень проти чільних представників нацистської Німеччини був «злочин проти миру» - військове вторгнення на території інших держав, що спричинило війну з багатомільйонними жертвами.
Генеральний прокурор України Андрій Костін подякував Європейському Союзу та низці окремих держав, які допомагають українцям у цій справі.
«Нам потрібні фахівці, потрібні докази, потрібна додаткова інформація включно з даними розвідки для того, щоб це обвинувачення було міцним, бо ми всі знаємо, що злочин агресії це злочин керівництва», - сказав Андрій Костін агенції Reuters.
Ладіслав Гамран, президент установи Євроюст наголосив, що вже зараз зібрано величезну кількість даних про скоєні в ході російської війни в Україні злочини, але, він підкреслив потребу великої фахової роботи, щоб ті дані стали метаріалами прийнятними на судових процесах.
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Шеф-кухарка Анна Волошина заохочує донатити у Кремнієвій долині їжею
Страви української кухні можуть зібрати найбільше донатів - переконана українська шеф-кухарка Анна Волошина, авторка англомовної книги українських рецептів “Будьмо”. Жінка вже понад рік організовує благодійні вечері української кухні, а також намагається поширювати українські рецепти серед американців продаючи свою книгу.
Добре знана у Кремнієвій долині Анна Волошина уже не перший рік організовує поп - ап вечори та майстер класи, на яких показує страви української кухні. Та після повномасштабного вторгнення - на цих вечорах не просто смачно годує, а й збирає гроші.
Анна популяризує українську кухню і в своїй книзі під назвою “Будьмо”. 224 сторінки з інтерпретацією рецептів, які готували у її сім'ї у Снігурівці Миколаївської області стали відкриттям для американських гурманів в розпалі війни.
"Звісно, звідки я могла брати рецепти? Це все мама і бабуся. В нас є така особливість кулінарна, що рецепти дуже рідко записуються в Україні і усно передаються від мами до доньки. От я персонально бігала за своєю мамою, стояла за нею, записувала, Бо я кажу: "Мамо, скільки ти кладеш борошна в тісто? А скільки в цій склянці? Кожна склянка інша… "– ділиться Аня.
У книзі квінтесенція української кухні: закуски - оселедець, супи - зелений борщ, головні страви - качка з яблуками. Серед десертів і медовик і сирник. А також закрутки і навіть настоянки.
"Декілька дуже класних страв, які люди люблять і прямо просять мене приготувати. Це пампушки. В мене є знайома італійська кухарка, яка обожнює мої пампушки, друга страва це помідори моєї мами, які просто мариновані помідори неймовірно смачні. Як завжди готую на всі свої вечері – вона завжди приносить найбільше радості всім".
Рецепти Ані публікували у Washington post, The New York Times та на BBC. Загалом Анна завдяки організації вечорів, майстер класів та кулінарних онлайн- марафонів зібрала понад 200 тисяч доларів. Більшість зібраних грошей надала Worldkitchen іншого знаменитого шефа Хосе Андреса, який організував харчування для українців на кордоні, а потім у зруйнованих містах. Worldkitchen отримало також 10 відсотків перепродажів книги. Також Волошина підтримала український проект "Місто Добра" і виконувала запити військових, зокрема, доставку турнікетів.
Жінка каже, іншою функцією таких вечорів та майстер класів є поширення кулінарного тренду серед інших кухарів.
"В мене є знайомий кухар, він з дуже відомого мішленіського ресторану, і він зробив вечерю, де запросив дуже багато мішленівських кухарів, і вони зібрали п'ятдесят тисяч доларів. Інша кухарка зібрала сто тисяч доларів".
Їжа - вважає Аня, своїми смаками та ароматами. може найефективніше нагадувати про Україну:
"Через їжу набагато легше доносити повідомлення. Американці просто вже втомилися читати про війну. Вони живуть своїм життям. Україна дуже далеко від них, і через їжу набагато набагато легше знайти з ними якийсь контакт".
Аня обіцяє невдовзі відправитись в експедицію Україною, де буде збирати матеріал на свою другу книгу - автентичних, давньоукраїнських рецептів.
Українська кава з'явилась у Сан-Дієго
Троє українців з Харкова започаткували бренд кави із відомим козацьким ім'ям "Мамай". Так хочуть показати американцям кавові таланти українців і козацький дух свободи. Кажуть, козака Мамая команда вибрала через дух свободи, а також екзотичність звучання його імені.
"Козак Мамай - це така вільна душа, захисник, він поціновувач мистецтва, зображення Мамая є всюди в Україні. І ми хотіли це перенести сюди... у Сан Дієго. Тут як південь України, тут перемішано стільки культур торгових шляхів і тут дух такий як і в нас в Україні" – розповідає підприємець Андрій Прощенко.
При вході на підприємство висить картина з Мамаєм. Співзасновник бізнесу Андрій Прощенко, який вже 20 років живе у Південній Каліфорнії, каже, його також привабив “Мамай” через те, що він не лише був воїном, а й мандрував та медитував.
"У нього така сутність як культура серферів, які в Каліфорнії мандрують і відкривають щось нове".
Колега Андрія, харків'янин Олександр Луговський, більше 20 років займався кавовим бізнесом в Україні. Неодноразово посідав друге місце а українському чемпіонаті барист. За рік до війни переїхав у штати, щоб відкрити кавовий бізнес. Каже, хоче показати американцям справді якісний український продукт.
"Ще до війни почався кавовий рух до Європи, обміни бариста думками і так далі. Американці не знають, що в Україні кавовий бізнес доволі розвинутий і ми маємо свої певні ідеї, бариста чемпіонів, які є чемпіонами світу і ми маємо свою візію в каві."– розповідає підприємець Олександр Луговський.
Про українську візію розповідає співзасновниця бізнесу і кавова експертка Вікторія Власенко, вона, також представляла Україну на світових кавових чемпіонатах. В команді відповідає за обсмажку та за створення смаку кави.
"Я використовую системи програмування, яка показує, як поводиться зерно під час обсмажки, я це все контролюю, температуру зерна в середині... потім я роблю капінг - я відчуваю смак..."– ділиться Вікторії.
"Я думаю що український смак він більш європейський, тобто більш віддають перевагу кислотам в каві, ми звикли до більш ніжних відтінків кави, ми звикли почути аромат квітів, жасмину, відчути кислоту, яблука або ще якогось спогаду з дитинства в каві".
Кавові зерна родом з Ефіопії, Колумбії, Гондурасу та Бразилії. Мамай - належить до спеціалізованих кав, тобто некомерційного, більш нішового і продуманішого способу обсмажки.
"Наша цільова аудиторія це українці, які нещодавно приїхали, які приїхали 20 років тому також і діаспора... Друга цільова аудиторія- гіпстери - це люди які хочуть мандрувати у своїх смаках і щось шукають. Ми хочемо показати тут, у Сполучених Штатах, що українці - це люди, які вигадують щось, мають візію і підприємницький талант. Українці козацького роду". – каже Олександр Луговий.
Команда згодом планує відкрити і першу українську кав'ярню в Південній Каліфорнії.
- Голос Америки
Внаслідок стрілянини у Балтиморі загинули двоє, 28 поранені
У неділю внаслідок масової стрілянини в Балтиморі, штат Меріленд, загинули двоє людей: 18-річна жінка та 20-річний чоловік. Ще 28 отримали поранення, з них - четверо дітей, троє постраждалих перебувають у критичному стані.
Станом на обід неділі підозрюваних затримати не вдалось. «Це розслідування триває, і ми не заспокоїмося, доки винні не будуть притягнуті до відповідальності», — йдеться у заяві влади міста.
Трагедія сколихнула місто на початку святкових вихідних до Дня незалежності США 4 липня, коли американці зазвичай збираються на паради, барбекю та феєрверки. Стрілянина сталася трохи після півночі на вечірці в районі Бруклін Гоумс, яку відвідали сотні людей, повідомляють місцеві медіа.
Балтимор традиційно входить до різноманітних списків із найвищим рівнем злочинності. Цього року найбільше місто Меріленда зайнято третє місце найнебезпечніших міст Америки - після Сейнт-Луїса у Міззурі та Бірмінгема в Алабамі. В деяких районах Балтимора рівень вчинення злочинів - у шість разів вищий, ніж у цілому в країні.
Як раніше повідомляв Голос Америки, за останні місяці у США сталась низка випадків масової стрілянини у громадських місцях, що поновило дискусію про закони щодо купівлі та поводженням зі зброєю, які відрізняються у різних штатах.
Зокрема менш ніж за п’ять місяців у Сполучених Штатах цього року вже було зафіксовано 199 "масових розстрілів", за даними Архіву насильства із застосуванням зброї, який визначає такі події як стрілянину, під час якої застрелено або вбито чотирьох або більше людей, не враховуючи злочинця.
Демократи виступають за перегляд законів про вільний обіг зброї, натомість республіканці відкидають цю ідею, заявляючи, що суворі заходи контролю над зброєю в окремих штатах не допомогли уникнути таких випадків насильства.
- Голос Америки
Президент Байден відвідає Велику Британію перед участю у саміті НАТО
З 9 по 13 липня президент Байден планує відвідати Велику Британію, Литву та Фінляндію. "Президент Байден спершу відправиться до Лондона, Велика Британія, для зустрічей з королем Карлом III і прем’єр-міністром Ріші Сунаком для подальшого зміцнення тісних відносин між нашими країнами", - йдеться у повідомленні речниці Білого дому Карін Жан-П’єр.
У Білому домі повідомляють, що 11-12 липня президент вирушить до Вільнюса для участі в 74-му саміті НАТО. 13 липня президент Байден відвідає Гельсінкі, де візьме участь у саміті лідерів США та скандинавських країн. Детальніше про поїздку буде повідомлено найближчим часом, йдеться у повідомленні Білого дому.
Як раніше повідомляв Голос Америки, координатор стратегічних комунікацій Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі під час брифінгу у п'ятницю розповів, на яких питаннях зосереджує свою увагу нині президент США Джо Байден.
"Є дві речі, на яких президент справді зосереджений. Одна із них є єдність союзників. Саме тому на минулих вихідних одна з перших речей, які він зробив, – у міру розвитку подій (в Росії - ред.), – це поговорив телефоном з деякими з наших ключових союзників і партнерів, і підтримував (зв'язок) кілька днів, щоб бути певним, що ми всі маємо однакову перспективу. І друге, на чому він зосереджений, це робити все можливе, щоб наша підтримка України не похитнулась, і щоб це було очевидно, відчутно та дуже публічно, що ми продовжуємо підтримувати Україну", - заявив представник Білого дому.
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