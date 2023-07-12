Президент США Джо Байден – промова у Вільнюсі після саміту НАТО

Президент США Джо Байден виступає із промовою в Університеті Вільнюса після саміту НАТО. Під час виступу президент підкреслить, як США разом із союзниками та партнерами підтримують Україну, захищають демократичні цінності та вживають заходів для вирішення глобальних викликів. Дивіться промову наживо з перекладом українською в ефірі спецвипуску Голосу Америки. А також: підсумки промови та саміту НАТО від ведучих Голосу Америки та кореспондента у Вільнюсі. Початок трансляції: 12 липня о 19:45 за Києвом.