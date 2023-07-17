США надають понад $500 млн додаткової гуманітарної допомоги Україні

США збільшують гуманітарну допомогу Україні, після руйнувань Каховської ГЕС та на тлі ескалації Росією нападів на цивільне населення, "вбивства та поранень цивільних, погіршення гуманітарних потреб українського народу, який страждає від російського неспровокованого вторгнення", повідомила Міжнародна агенція США з розвитку USAID.

Сьогодні в Києві адміністраторка USAID Саманта Пауер оголосила про виділення понад 500 мільйонів доларів додаткової гуманітарної допомоги для задоволення нагальних потреб українців, які постраждали від повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Допомога надаватиметься через структури ООН та неурядові організації, включаючи місцеві гуманітарні організації, повідомили в установі.

Пауер цього тижня перебуває з візитом в Києві, "де проведе зустрічі з урядовцями, енергетиками, рятівниками, волонтерами, активістами, представниками бізнесу - тими, хто далі чинить опір агресії з боку Росії", - йдеться у твіті USAID Ukraine.

Після початку повномасштабного вторгнення Пауер уже відвідувала Київ у жовтні минулого року. Від початку повномасштабної російської війни USAID надало Україні майже більше 2,6 мільярда доларів на гуманітарну допомогу, йдеться в повідомленні.