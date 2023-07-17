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- Голос Америки
США надають понад $500 млн додаткової гуманітарної допомоги Україні
США збільшують гуманітарну допомогу Україні, після руйнувань Каховської ГЕС та на тлі ескалації Росією нападів на цивільне населення, "вбивства та поранень цивільних, погіршення гуманітарних потреб українського народу, який страждає від російського неспровокованого вторгнення", повідомила Міжнародна агенція США з розвитку USAID.
Сьогодні в Києві адміністраторка USAID Саманта Пауер оголосила про виділення понад 500 мільйонів доларів додаткової гуманітарної допомоги для задоволення нагальних потреб українців, які постраждали від повномасштабного вторгнення Росії в Україну.
Допомога надаватиметься через структури ООН та неурядові організації, включаючи місцеві гуманітарні організації, повідомили в установі.
Пауер цього тижня перебуває з візитом в Києві, "де проведе зустрічі з урядовцями, енергетиками, рятівниками, волонтерами, активістами, представниками бізнесу - тими, хто далі чинить опір агресії з боку Росії", - йдеться у твіті USAID Ukraine.
Після початку повномасштабного вторгнення Пауер уже відвідувала Київ у жовтні минулого року. Від початку повномасштабної російської війни USAID надало Україні майже більше 2,6 мільярда доларів на гуманітарну допомогу, йдеться в повідомленні.
Всі новини дня
- Мирослава Ґонґадзе
- Голос Америки
Сили оборони півдня України: “Будь-яка логістична артерія, якою Росія підтягує сили – законна ціль”
Руйнування або знищення логістичних шляхів Росії, які вони використовують для підтягування ресурсів – законна ціль. На цьому у коментарі Голосу Америки наголосила начальник прес-центру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк.
“Знищення логістичних шляхів ворога – це знищення його потенціалу. Це унеможливлення його підтягування ресурсів для того, щоб протидіяти. Тому будь-яка логістична артерія, за якою ворог підтягує свої сили – це є законна ціль”, – заявила Гуменюк.
За словами начальника прес-центру Сил оборони півдня України, знищення логістичних артерій Росії – робота на продовження контрнаступу. Вона також наголосила на тому, що Росія спрямовує населення на окуповану територію України в обʼїзд. “Це знов таки прояв тероризму ворожого, тому що вони намагаються наситити регіон, де очікують просування сил оборони мирним населенням. Ховатись за мирними знов”, – говорить Гуменюк.
Зранку в понеділок стало відомо про два удари по мосту. Російська влада повідомила про двох загиблих. В районі мосту утворились значні транспортні затори.
Підрив Кримського мосту не лише зашкодив поставкам для російського війська, але став ще одним ударом по репутації російської влади, кажуть оглядачі на Заході. Підрив "став ще одним збентеженням для російського військового керівництва, яке вже дестабілізувала спроба бунту бойовиків "Групи Вагнера" минулого місяця", - пише New York Times.
Військовий аналітик Skу News Шон Белл вважає, що підрив кримського мосту став ударом і по російській пропаганді. Крім руйнування шляхів поставок, підрив мосту є в інтересах Києва також і через його символізм, адже йдеться про об'єкт персонально важливий для Путіна. Путін сам проїхав в мерседесі мостом, після його ремонту в результаті підриву 22 жовтня, нагадує аналітик.
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"Абсолютно невиправдане використання голоду людей в якості зброї", – Жозеп Боррель. Відео
"Мені дуже прикро констатувати, що сьогодні Росія відмовилася продовжити цю (зернову) угоду… І я маю звинуватити Росію в цьому рішенні. Абсолютно невиправдане використання голоду людей в якості зброї", – верховний представник ЄС із закордонних справ Жозеп Боррель
- Голос Америки
Керівниця USAID Саманта Пауер у Києві зустрічається із посадовцями, рятувальниками й волонтерами
До Києва прибула адміністраторка Агентства міжнародного розвитку США USAID Саманта Пауер.
Вона повернулась до України, "де проведе зустрічі з урядовцями, енергетиками, рятівниками, волонтерами, активістами, представниками бізнесу - тими, хто далі чинить опір агресії з боку Росії", - йдеться у твіті USAID Ukraine.
Там додано, що ця американська агенція з розбудови "стоїть пліч-о-пліч з владою і народом, які готуються до відбудови своєї країни".
"Добре повернутися в Україну. Попри те, що український народ бореться з жорстокістю Путіна, він дивиться в майбутнє – впроваджує інновації, трансформує та відбудовує. Слідкуйте за наступними днями, щоб побачити, як США співпрацюють з ними, щоб будувати майбутнє", - пише Пауер у Twitter.
Після початку повномасштабного вторгнення Пауер уже відвідувала Київ у жовтні минулого року, а від початку повномасштабної російської війни USAID надало Україні майже 10 мільярда доларів на програми розвитку та гуманітарну допомогу, нагадує Радіо Свобода.
Стратегія агенції щодо України "передбачає особливу увагу до боротьби з корупцією, протидії наслідкам російської агресії та сприяння економічному розвитку та енергетичній безпеці в Україні". На сайті урядової структури додається, що USAID також "продовжить підтримувати зусилля, спрямовані на зміцнення демократії та ефективного врядування, покращення систем охорони здоров’я та пом’якшення наслідків конфлікту на сході".
USAID "пропагує і демонструє демократичні цінності за кордоном і просуває вільний, мирний і процвітаючий світ", а програми надають різноманітну допомогу країнам світу "через партнерства та інвестиції, які рятують життя, зменшують бідність, зміцнюють демократичне врядування та допомагають людям вийти з гуманітарних криз і прогресувати".
- Голос Америки
Підрив Кримського мосту - удар і по пропаганді Кремля, кажуть аналітики
Підрив Кримського мосту не лише зашкодив поставкам для російського війська, але став ще одним ударом по репутації російської влади, кажуть оглядачі на Заході.
Підрив "став ще одним збентеженням для російського військового керівництва, яке вже дестабілізувала спроба бунту бойовиків "Групи Вагнера" минулого місяця", - пише New York Times.
Військовий аналітик Skу News Шон Белл вважає, що підрив кримського мосту став ударом і по російській пропаганді.
Крім руйнування шляхів поставок, підрив мосту є в інтересах Києва також і через його символізм, адже йдеться про об'єкт персонально важливий для Путіна. Путін сам проїхав в мерседесі мостом, після його ремонту в результаті підриву 22 жовтня, нагадує аналітик.
Інформацію про підрив практично неможливо приховати від росіян, через великі затори, які створив відрив, додає Белл.
Хоча Україна не взяла відповідальність за напад, ЗМІ з посиланням на джерела в СБУ вказують, що підрив мосту є спільною операцією СБУ та Військово-морських сил України.
В коментарі Голосу Америки начальник прес-центру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк відзначила, що руйнування логістичних шляхів ворога унеможливлює поставки ресурсів і тому є законною метою.
В СБУ також наголосили на символічному значенні підриву. У письмовому коментарі для AFP, речник СБУ Артем Дегтяренко заявив: "Ми з цікавістю спостерігаємо, як один із символів путінського режиму знову не виніс військового навантаження".
Зранку в понеділок стало відомо про два удари по мосту. Російська влада повідомила про двох загиблих. В районі мосту утворились значні транспортні затори.
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