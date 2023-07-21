МОЗ України зупинило співпрацю з UkrHelp Foundation у США через порушення етичних принципів. У фундації звинувачення відкидають

Міністерство охорони здоров’я України припинило співпрацю із американським благодійним фондом UkrHelp Foundation через начебто порушення етичних принципів збору пожертв. Про це Українській службі Голосу Америки повідомили в прес-службі міністерства. У самому фонді звинувачення у недоброчесності відкидають.

UkrHelp Foundation заснував і очолив у штаті Вашингтон український іммігрант, бізнесмен Алекс Дудко після повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

На сторінках організації в соцмережах вказано, що вона допомагає дітям, які постраждали від російської війни проти України. Втім, фундація також займалась протезуванням українських військових у США.

“Ми отримали пропозицію від UkrHelp Foundation забезпечити протезами у США двох українських військовослужбовців, які мали високу ампутацію і потребували складних технік протезування. Один захисник мав високу ампутацію ноги, інший - руки”, - розповіли Голосу Америки в українському Міністерстві охорони здоров’я.

У листах-запрошеннях від фундації було вказано, що пацієнти отримають коштовні протези вартістю до 55 тисяч доларів. Натомість військові стверджують, що одержали інші протези. Зокрема один із військових повідомив МОЗ, що розраховував отримати біонічний протез руки, проте йому встановили механічний.



Також у військовослужбовців склалось враження, що їх часто возили на різноманітні заходи з метою демонстрацій та збору пожертв. Таке ставлення їм не сподобалось, кажуть у міністерстві.



“Враховуючи ситуацію, яка виникла, ми вирішили зупинити співпрацю з UkrHelp Foundation. Можливо, організатори мали добрі наміри, але ми розцінюємо такі дії як порушення етичних принципів фандрайзингу”, - повідомили в Міністерстві охорони здоров’я України.

Коментар українського військового

Голос Америки поспілкувався з одним із військових, якого UkrHelp Foundation привезли в США на протезування - Владиславом Зінкевичем. Він отримав поранення під час наступальних дій на Харківщині, після чого йому довелось ампутувати праву руку вище ліктя.

​Владислав стверджує, що при запрошенні до Сполучених Штатів йому пообіцяли встановити біонічний протез руки, однак після приїзду з’ясувалось, що він отримає лише механічний.

Владислав стверджує, що йому обіцяли встановити біонічний протез руки, однак після приїзду до США з’ясувалось, що він отримає механічний.

За словами військового, організацією поїздки до Сполучених Штатів займався засновник UkrHelp Foundation Алекс Дудко. Їхня перша особиста зустріч відбулась наприкінці 2022-го у реабілітаційному центрі в Україні.

“Тоді я йому сказав: якщо це буде механічний протез, мені нема сенсу їхати в США. Бо механічний протез мені поставлять в Україні, про це подбає держава. Алекс мене запевнив, що все буде добре, і мені поставлять найкращий протез”, - пригадує Владислав.

Голос Америки ознайомився із листом-запрошенням від UkrHelp Foundation, який надіслали для виготовлення американської візи для Владислава Зінкевича. У ньому мовиться, що поранення військового “вимагає професійного огляду від провідних спеціалістів з протезування у США, які працюють з біонікою”.

Далі в документі згадано, що UkrHelp Foundation проспонсорує військовому “новий протез руки у США, що коштуватиме приблизно $55,000” - без уточнення, про який саме протез ідеться.

За інформацією з відкритих джерел, біонічний протез руки у клініці в США може коштувати від 20 до 100 тисяч доларів і більше, залежно від клініки, самого протезу, рівня ампутації та інших індивідуальних факторів.

“Коли я побачив суму 55 тисяч доларів, у мене навіть не виникло жодних підозр”, - каже Владислав. “Від самого початку я очікував біонічний протез, я постійно про це говорив Алексу. На жаль, я не записував наших розмов, бо довірився людині. Але по факту, він ввів мене в оману”.

У березні 2023 року Владислав разом із ще одним військовим прибули на лікування до США. Про те, що йому поставлять механічний протез, Владислав довідався вже у лікарні в Сіетлі. “Для мене це був шок, - пригадує військовий. - Побачивши мою реакцію, Алекс Дудко відповів, що наразі мені зарано ставити біонічний протез, і спочатку потрібно встановити механічний”.

Відтак знайомі волонтери порадили Владиславу вийти на інший благодійний фонд у США - Protez Foundation у Міннесоті, який також займається протезуванням українських військових.

“Їхні лікарі підтвердили, що немає жодних застережень щодо встановлення мені біонічного протеза. Вони узгодили все з українським МОЗ та погодились взяти мене під свою опіку”, - каже військовий.

Отримавши механічний протез у Сіетлі, Владислав Зінкевич вирушив на долікування в Міннесоту, де йому безкоштовно встановили вже біонічний протез. У травні військовий повернувся до України.

Коментар UkrHelp Foundation

Голос Америки звернувся по коментар до засновника UkrHelp Foundation Алекса Дудка. Чоловік відкидає усі звинувачення.

“Минулого року мої знайомі з України звернулись до мене, щоб я допоміг з протезуванням українських військових. Я погодився - старався допомогти людям, їздив в Україну, домовлявся, щоб їх вивезти звідти, - розповідає Алекс. - Те, що я обіцяв своїм знайомим, я зробив: витягнув двох хлопців, і ми зробили їм протезування. Але подяки за це жодної нема - працюєш, даєш гроші з власної кишені, витрачаєш свій час. А подяки нема. То для чого мені це потрібно?”

В UkrHelp Foundation заперечують те, що домовлялися із Владиславом про біонічний протез.

Алекс заперечує, що домовлявся із Владиславом про біонічний протез.

“Коли ми зустрілись у реабілітаційному центрі в Україні, лікарі сказали, що наразі йому не можна ставити біонічний протез. На основі цього я вислав необхідні документи. Там чорним по білому написано, що ми зробимо протез. Але не вказано, що ми будемо робити біоніку, - каже чоловік. - Владислав підписав усі документи. А на його слова, що він хоче саме біоніку, я відповів: як сказав лікар, зроби спочатку звичайний протез, а пізніше зробиш біонічний, якщо буде така потреба”.

Попри це, Алексу не сподобалось, що після лікування у Сіетлі Владислав вирішив отримати додатковий біонічний протез від іншої організації в Міннесоті. “Він забрав у когось звичайний протез тут, а потім зробив ще один біонічний у Міннесоті. Дуже негарно вийшло”.

Алекс Дудко стверджує, що офіційного листа про припинення співпраці від Міністерства охорони здоров’я України його організація не отримувала. При цьому додає, що сам він більше не займатиметься протезуванням українських військових.

“Мої знайомі знову пропонували мені привезти хлопців у США, але я відмовився. Це не мій основний напрямок. Наша основна ціль - допомагати дітям в Україні з психічними травмами. Я бізнесмен, хотів допомогти і допомагаю Україні, а те, що вилилось на мене зі сторони, мені дуже неприємно”.

Голос Америки звернувся по додаткові коментарі до клініки Cornerstone Prosthetics & Orthotics у штаті Вашингтон, де Владиславу Зінкевичу виготовили механічний протез, і до представників Protez Foundation у Міннесоті, де військовий згодом отримав біонічну руку.

У клініці Cornerstone відповіді на запит не надали. У Protez Foundation підтвердили, що встановили військовому біонічний протез і допомагають з його подальшою реабілітацією.