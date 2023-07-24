Польща формує спецпідрозділ для протидії загрозам “Групи Вагнера”

Після заяв правителя Білорусі Олександра Лукашенка про бажання сил “Групи Вагнера” поїхати “на екскурсію до Варшави і Жешува”, Польща вирішила створити новий військовий інженерний підрозділ поблизу Сувальського коридору, що розташований на кордоні країн Балтії та Польщі та відокремлює територію російської Калінінградської області та Білорусі. Про це заявив міністр оборони Польщі Маріуш Блащак.

Це ще один військовий підрозділ, який ми створюємо з нуля і я переконую вас, що він не буде останнім.

“Незабаром буде створено батальйон в Августові”, – заявив в неділю міністр оборони Польщі Маріуш Блащак, як повідомляє видання Newsweek.

“Це ще один військовий підрозділ, який ми створюємо з нуля і я переконую вас, що він не буде останнім. […] Ми піклуємось про безпеку на східному кордоні”, – написав у пості в Twitter Блащак.

Американський Інститут вивчення війни (ISW) назвав інформаційною операцією слова Олександра Лукашенка, який напередодні на зустрічі з президентом Росії Путіним заявив, що “вагнерівці” хочуть “на екскурсію до Варшави і Жешува”.

“Немає ніяких ознак того, що бійці “Вагнера” в Білорусі мають важке озброєння, необхідне для проведення серйозного наступу на Україну чи Польщу без значного переозброєння, оскільки умовою угоди Путіна-Лукашенка-Пригожина про припинення збройного заколоту було те, що “Вагнер” передає таку зброю Міністерству оборони Росії”, – вважають в ISW.

Минулого тижня Блащак вже коментував перебування у сусідній Білорусі найманців російської приватної військової компанії “Група Вагнера”. Про це він згадав під час візиту до Сполучених Штатів. “Присутність США в Польщі є найкращим способом відлякати агресора. Хочу особливо підкреслити, що передусім Польщу боронить польське військо. Звідси моє рішення перекидання на схід військ 12-ої Щецинської механізованої дивізії і 11-ої Любуської бронекавалерійської дивізії для зміцнення кордону”, – заявляв тоді Блащак.

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