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Росія та Іран будують завод з виробництва дронів, що може вплинути на війну, каже розвідка США - CNN
Росія за допомогою Ірану будують завод із виробництва дронів, який може дозволити "на порядок збільшити" поставки дронів для російського війська, порівняно з кількістю, яку воно тепер отримує з Ірану. Про це повідомили репортерам аналітики Агенції з оборонної розвідки США під час брифінгу в п'ятницю, пише CNN.
Згідно з даними аналітиків, завод в російській економічній зоні "Алабуга" може бути готовий вже на початку наступного року.
Іран постачає устаткування для заводу, повідомили Голосу Америки в Білому домі минулого місяця.
"У нас є інформація про те, що Росія отримує від Ірану матеріали, необхідні для будівництва заводу з виробництва БПЛА в Росії, — сказав в червні представник Ради національної безпеки Джон Кірбі в заяві, надісланій Голосу Америки. - Цей завод може бути повністю запущений на початку наступного року".
Наразі, за даними аналітиків, що наводить CNN, Іран надав Росії близько 400 дронів "Шахед", які вже практично повністю використані. Кірбі повідомляв Голосу Америки, що наразі безпілотники будуються в Ірані, доставляються через Каспійське море з Амірабада, Іран, до Махачкали, Росія, а потім використовуються російськими військами проти України.
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- Голос Америки
Путін був “паралізованим” у ході “вагнерівського” заколоту та “втратив репутацію найжорсткішої людини в місті” – WP
Президент РФ Путін був немов паралізований і не міг діяти рішуче, коли 24 червня Євгеній Пригожин, керівник найманців “Групи Вагнера” розпочав спробу заколоту – більшу частину доби розпоряджень від російського керівництва не надходило. Про це у публікації за 25 липня пише видання Washington Post.
Видання також нагадує, що російські служби безпеки принаймні за два-три дні ознайомили російського президента з попередженнями розвідки про можливий заколот, тому було збільшено чисельність президентської охорони, але жодних інших заходів не було вжито, інформують джерела газети серед посадовців.
“У Путіна був час, щоб прийняти рішення ліквідувати [заколот] і заарештувати організаторів, – поділився один з них на умовах анонімності, – однак потім, коли це почало відбуватися, тривав параліч на всіх рівнях... Був абсолютний жах і розгубленість. Вони довго не знали, як реагувати”.
Дані, опубліковані газетою, узгоджуються з оцінками директора ЦРУ Вільяма Бернса, який заявив минулого тижня про поведінку російського керівництва протягом перших 36 годин заколоту. Як повідомляв Голос Америки, згідно з інформацією Бернса, президент Росії Володимир Путін і досі, через місяць після заколоту ПВК «Вагнер», ще не вирішив, як вчинити із засновником компанії Євгеном Пригожиним.
WP також додає відповідь речника Кремля Дмитра Пєскова, який заявив журналістам видання, що оцінки розвідки є “нісенітницею” і поширюються “людьми, які мають нуль інформації”.
Утім, за висновком журналістів газети, тривалий “симбіоз” Путіна і Пригожина з часу їхньої першої зустрічі у Санкт-Петербурзі на початку 1990-х, “виявив слабкі сторони путінської системи управління, де ворогуючі клани протистоять один одному”.
А мовчанка Кремля навіть змусила керівників регіонального рівня підозрювати, що повстання не могло статися без певної згоди з Кремлем, про що публічно заявляли окремі силовики.
WP називає події довкола заколоту “найбільшою катастрофою правління Путіна”. А безлад у Кремлі, на думку авторів статті, також “відображає поглиблення розколу в службі безпеки та військовому істеблішменті Росії щодо ведення війни в Україні”.
Про “тріщини на фасаді російського режиму”, які створила повстання вагнерівців, говорив і державний секретар США Ентоні Блінкен. Як повідомляв Голос Америки, виступаючи на Безпековому Форму в Аспені, Блінкен сказав, що “НАТО має політику відкритих дверей, а Росія має політику відкритих вікон, і йому [Євгену Пригожину] потрібно дуже дбати про це”.
Як писав також Голос Америки, за підрахунками американського політолога Іана Бреммера, станом на вересень минулого року, смертельні хвороби, нещасні випадки та раптові самогубства з початку року забрали життя щонайменше 13-тьох російських топ-менеджерів, мільйонерів та мільярдерів, переважно пов'язаних з нафтогазовою галуззю. Для багатьох впливових і багатих росіян, які не підтримують війну в Україні, раптові загадкові смерті серед найбагатших людей Росії, служать попередженням і залякуванням.
“Путін показав себе як людина, яка не здатна приймати серйозні, важливі та швидкі рішення в критичних ситуаціях. Він просто сховався, – цитує WP Геннадія Гудкова, колишнього полковника російських спецслужб, а нині опозиційного політика у вигнанні. – Цього не зрозуміла більша частина російського населення. Але це дуже добре розуміла путінська еліта. Він більше не є гарантом їхньої безпеки та збереження системи”.
Інше джерело припускає, що Путін зробив “непрощенну помилку” і “втратив репутацію найжорсткішої людини в місті”.
А щодо російської влади і “вагнерівців”, то один із європейських силовиків сказав журналістам: “Вони створили собі монстра”. Маючи на увазі присутність найманців у “гарячих точках” планети, переплетення "Вагнера" з інтересами російської розвідки, роль в операціях у Сирії, Лівії та по всій Африці, де ПВК отримала доступ як до широких прав на видобуток корисних копалин, так і до значних обсягів інформації.
"Росія заклала додаткові морські міни на підходах до українських портів", – Вудворд. Відео
"Росія заклала додаткові морські міни на підходах до українських портів. І ми згодні з оцінкою США, що це скоординована спроба покласти провину на Україну за будь-які атаки на цивільні судна в Чорному морі", – постійна представниця Великої Британії при ООН Барбара Вудворд
Український науковий інститут Гарварда перекладе українських письменників англійською. Відео
«Українських письменників і мислителів убивають ракетами. І ми мусимо зробити все, щоб цього уникнути», - Український науковий інститут Гарварда розпочав нову серію перекладацької літератури. Про створення ринку англомовних перекладів дізнавалися Ірина Соломко та Павло Терехов.
- Голос Америки
Росія мінує море біля українських портів і хоче звинуватити Україну у нападах на кораблі – Велика Британія
За даними британської розвідки, Росія встановлює додаткові морські міни на підходах до українських портів і може вдатись до нападів на цивільні кораблі, заявила постійна представниця Великої Британії при ООН Барбара Вудворд.
Такими оцінками Великої Британії поділився також і прем’єр-міністр країни Ріші Сунак в телефонній розмові з президентом України Володимиром Зеленським, заявила посадовиця.
За словами Вудворд, офіційний Лондон згоден з оцінкою США, що йдеться про скоординовану спробу з боку Росії покласти провину на Україну за будь-які напади на цивільні кораблі в Чорному морі. Як повідомляв Голос Америки, Білий дім заявив 24 липня, що російські сили можуть розширити атаки проти української цивільної зернової інфраструктури і атакувати цивільні кораблі у Чорному морі. При цьому Росія може здійснювати атаки під фальшивим прапором, звинувачуючи Україну, застерегли у Білому домі.
У вівторок, 25 липня, з ініціативи України Рада Безпеки ООН збереться на засідання щодо ескалації нападів Росії на Одесу та спроби перетворити глобальні поставки продовольства на зброю.
Барбара Вудворд додала, що удари Росії включать використання надзвичайно великої кількості ракет AS4 Kitchen (російські ракети Х-22 Буря). Це 5,5-тонна зброя, яка фактично призначена для знищення авіаносців. “Я вважаю абсурдним використання такої важкої зброї для знищення продовольства, це свідчить про те, що використання як зброї глобальних поставок продовольства є продуманою частиною стратегії Росії”, – сказала Вудворд.
За інформацією британського видання Independent, Ріші Сунак сказав Володимиру Зеленському, що “приголомшений російськими ударами по Одесі”.
Британський міністр закордонних справ Джеймс Клеверлі своєю чергою попередив: “Велика Британія вважає, що Росія може посилити свою кампанію зі знищення українського експорту продовольства, націлившись на цивільні судна в Чорному морі”.
Він сказав, що підніме цю проблему на засіданні Ради Безпеки ООН.
“Росія повинна припинити тримати в заручниках глобальні поставки продовольства і повернутися до [зернової] угоди”, — сказав Клеверлі.
Як повідомляв Голос Америки, Росія не тільки вийшла з Чорноморської зернової домовленості, але і здійснила упродовж тижня руйнівні бомбардування українських портів і зернових терміналів, що спричинили зростання цін на збіжжя на міжнародних біржах.
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