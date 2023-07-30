Росія не братиме участь в чесних змаганнях, вона провокуватиме - Гутцайт

Про дискваліфікацію української фехтувальниці Ольги Харлан за відмову потиснути руку російській спортсменці і подальше скасування дискваліфікації Голос Америки говорив з Вадимом Гутцайтом, міністром молоді та спорту України.

В інтерв’ю журналісту Української служби Голосу Америки Андрію Гетьману він наголосив, що Міжнародний олімпійський комітет допустив участь російських спортсменів під нейтральним прапором, лише якщо ті не підтримують агресію Росії проти України. Однак суперниця Ольги Харлан, російська фехтувальниця Анна Смірнова виклала в інтернет фото з російською військовою символікою. Тому Вадим Гутцайт вважає, що потрібно ретельно перевіряти російських спортсменів, чи дотримуються вони критеріїв, висунутих МОК.

Інтерв'ю відредаговане для ясності й плинності.

Андрій Гетьман, Голос Америки: Що відбувалося напередодні поєдинку Ольги Харлан з російською спортсменкою?

Вадим Гутцайт, міністр молоді та спорту України: Мені за декілька днів зателефонував тимчасово виконуючий обов'язки президента міжнародної федерації Еммануель Каціадакіс. Я йому сказав, як буде відбуватися, що Ольга братиме участь у змаганнях, але вона не тиснутиме руку цій спортсменці. Він сказав, що домовились, все буде коректно, все буде добре.

Він перепитав, тому що зараз грає Еліна Світоліна, яка теж не тисне руку своїм противникам з Білорусі, з Росії. Ми домовились.

Потім Ольга пішла в технічний директорат, теж там запитала. Їй відповіли, що, можливо, не будуть так строго на це дивитись судді. Тобто, головне, щоб коректно пройшов бій, Ольга не тиснутиме (руки), а (достатньо) вдарити одне одного по клинку - і все, достатньо цього.

Потім я ще розмовляв із суддями, і судді теж до змагань знали, що там будуть присутні росіяни й українці, які зустрічатимуться одне з одним, щоб лояльніше ставилися до цієї ситуації. Тобто всі знали про цю ситуацію.

А.Г.: Тобто Міжнародна федерація фехтування була попереджена, але все одно виникла ситуація із дискваліфікацією?

В.Г.: Всі знали про цю ситуацію. На жаль, те, що ця росіянка здійснить провокацію, - ми очікували це. Але ми не очікували, що технічний директорат, який відповідає за проведення змагань, дві години все так розглядатиме, дві години вони робитимуть таку дуже нечесну, некоректну справу проти Ольги.

Суддя віддав перемогу Ользі, Ольга пішла вже готувати до наступного бою. Але що там відбувалося далі, це взагалі якось складно відповісти, і потім - як вони дали чорну картку.

Але ми протестували, там був присутній президент Української федерації фехтування. Я писав лист як член виконкому і президент Національного олімпійського комітету всім членам виконкому. Так не може відбуватися в той час, коли йде повномасштабна війна, йде чемпіонат світу.

Ми вперше взяли участь в індивідуальних змаганнях, де (допустили) спортсменів під нейтральним прапором. 26 липня Міжнародний олімпійський комітет не запросив на Олімпійські ігри країну-агресора: Російську Федерацію та Білорусь. Міжнародний олімпійський комітет 26 липня надсилав всім країнам запрошення про участь в Олімпійських іграх, але країнам-агресорам вони не надіслали. І ми змінили нашу тактику, ми змінили наш наказ міністерства.

Наші спортсмени розпочали (змагатись) 27 липня, Ольга здійснила свій дебют на змаганнях, де були вже представлені спортсмени під нейтральним прапором з Росії. Тому ми працювали цілий день, і наступного дня писали, телефонували, я розмовляв з членами виконкому з цього питання. А потім сталося те, що сталося.

Ольга попереджала: не тиснутиме руку спортсменам з країни, яка вбиває українців, яка окупувала рідну землю.

Там були взагалі ковідні правила по закінченні бою. На сайті (федерації) немає (повідомлення), що вони змінені. Але мені сказали, що на Чемпіонаті світу їх змінили перед тим, як Ольга розпочинала (виступ). Тобто ви ж розумієте, що нечесно все відбувалося.

А.Г.: Які аргументи наводила українська сторона, щоб зняти дискваліфікацію? Яка позиція зараз Міжнародного олімпійського комітету і Міжнародної федерації фехтування?

В.Г.: Ольгу поновили на Чемпіонаті Світу. Міжнародний олімпійський комітет вийшов із заявою до всіх федерацій, щоб всі з розумінням ставились до команди з України, яка не тиснутиме руки цим спортсменам, щоб судді не реагували на це.

Вчора вже і Міжнародна федерація фехтування змінила правила, що вже можна не тиснути (руки після поєдинку), і вчора ми бачили, що судді були налаштовані позитивно.

Ольгу поновили, і Міжнародний олімпійський комітет надав вже ліцензію на участь в Олімпійських іграх, але нам потрібно рухатись вперед. У нас командні змагання, потрібно потрапляти на Олімпійські ігри обов'язково командою.

А.Г.: Ви послідовно виступали за те, щоб росіян не допускати на міжнародні змагання навіть під нейтральним статусом. Що показала нинішня ситуація?

В.Г.: Ми бачимо, що відбулося вже на перших змаганнях, і це приклад для всього світу, що Росія не братиме участь у чесних змаганнях, вона провокуватиме українську команду, спортсменів з України на різних змаганнях, і це тільки перша зустріч була, ви ж розумієте, що буде надалі в інших видах спорту.

Це ще раз здійняло цю хвилю обурення: що робить Росія на міжнародних змаганнях, на чемпіонаті світу? Я вважаю, що потрібно все одно не допускати й під нейтральним прапором росіян і білорусів. Нам потрібно надалі працювати з цього питання.

І якщо вже (їх) допускають, то щоб уважно розглядали спортсменів, які підтримують або не підтримують (агресію Росії проти України). Тому що, ми бачимо, що цю Смірнову (російську фехтувальницю, яка програла поєдинок Харлан і подала протест, тому що українська спортсменка не потиснула їй руку - ред.), її допустили до чемпіонату світу, а потім з'явились фото в інтернеті, що вона з російською армійською символікою, що вона в шапці з російською символікою, що її брат там десь воює. І цю спортсменку допустили як нейтральну.

І куди дивиться міжнародна федерація, яка залучила суперекспертів, суперадвокатську компанію, яка розглядає, хто має відношення до армійців чи динамівців, які в них контракти, хто підтримує, хто не підтримує (війну Росії проти України). Вони допустили цю дівчину, а потім всі побачили, що вона підтримує цю війну. Тому ще раз приклад буде для всіх федерацій уважніше дивитись, розглядати цих спортсменів, які виступатимуть під нейтральним прапором.

А.Г.: Чи стане ситуація з Ольгою Харлан прецедентом для інших міжнародних федерацій для того, щоб змінити правила?

В.Г.: Обов'язково. Головне - нам потрібно зараз включитися. Я як президент Національного олімпійського комітету, як міністр молоді та спорту, я вже на понеділок збираю ті федерації, де умовою є обов'язково потрібно тиснути руку як вітання після матчу чи до матчу.

Я звертатимусь до президентів міжнародних федерацій як президент національного олімпійського комітету, і показуватиму приклад (федерації з) фехтування, які змінили правила, що після бою не тиснуть руку.

І після заяви Міжнародного олімпійського комітету, який теж сказав що потрібно лояльно ставитися до українців, які зараз братимуть участь, і якщо вони зустрічатимуться зі спортсменами під нейтральним прапором, щоб не було такого обов'язку тиснути руку.

Тому я включатимусь, писатиму листи і працюватиму над тим, щоби змінили для українців ці умови, щоб ми не тиснули руки, тому що ми не тиснутимемо руку нашим ворогам.

А.Г.: Росія намагається повторювати гасло: «Спорт поза політикою». Але на фронті загинули українські спортсмени, українські чемпіони. А російські спортсмени готуються до змагань. Чи можна говорити про рівні умови для українських і російських спортсменів?

В.Г.: З першого дня, коли розпочалась війна, я наводив такі аргументи. Тому що більш як три тисячі наших спортсменів пішли захищати нашу Батьківщину. 332 спортсмени, тренери, всі ті фахівці, які працювали в нашій галузі спорту, - вже вбиті на війні.

343 спортивні об'єкти вже зруйновані і знищені в Україні. Багато об'єктів вже повністю зруйновано, багато об'єктів частково, є багато об'єктів, які вже окуповані.

Наші спортсмени з Харкова, з Миколаєва, з Херсонщини, де йдуть бойові дії, переїхали в інші міста. В Україні дуже складно тренуватись, тому що практично вже немає багато баз, де тренуватися. Тому наші спортсмени їздять за кордон. А зараз їхати за кордон - це дуже складно, тому що потрібно їхати потягом, потім літаком. А ті хто, тренується всередині країни, то кожного дня повітряна тривога, кожного дня летять ракети, кожного дня є перерви у тренуваннях.

І вбивають батьків наших спортсменів, тому що прилітають ракети у звичайні будинки. Вбили маму нашої легкоатлетки, олімпійської чемпіонки Олени Хорової.

Ви розумієте, як психологічно важко зараз Ользі Харлан, батько і мати якої зараз знаходяться в Миколаєві, який практично кожного дня обстрілюють.

І водночас росіяни спокійно готуються, і білоруси спокійно сплять у своїх домівках, спокійно живуть без жодних повітряних тривог. Нікого з них не вбивають. Жодного спортивного об'єкта не зруйнували. Як можна порівнювати підготовку наших спортсменів і спортсменів з Росії та Білорусі?

Тому ми наполягаємо і наполягатимемо на тому, щоб їх не допускали під нейтральним чи не нейтральним прапором. Якщо вони відмовляться від громадянства і будуть в групі біженців під прапором міжнародного олімпійського комітету - то будь ласка. Але ж вони не відмовляються від громадянства, вони хочуть виступати, потім приїжджати додому і показувати: от які вони міцні, як вони допомагали своїм збройним силам і на війні допомагали.

Але Федерація дзюдо до чемпіонату світу допустила всіх (російських) спортсменів, які знаходяться в спортивному клубі ЦСКА чи Динамо, які ходять у військовій формі, які фотографуються з керівництвом держави військовій формі. Їх допустили. Це взагалі неповага до всього світу. Це неповага і вже до Міжнародного олімпійського комітету, який запропонував критерії. Вони порушили ці критерії. Тому, звісно, що ми однозначно проти того, щоб їх (російських і білоруських – ред. ГА) допускали.