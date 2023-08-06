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- Голос Америки
Посолка США Брінк: "У День Повітряних Сил України і кожен день я вдячна відважним захисникам повітря України"
Із вечора 5 серпня до ранку 6 серпня Росія завдала нового масованого ракетного удару по Україні, повідомляють Повітряні сили ЗСУ. За даними Генерального штабу ЗСУ, було знищено 13 крилатих ракет Х-101/Х-555, 17 ракет "Калібр" і 27 іранських дронів-камікадзе.
6 серпня в Україні відзначають День ПС ЗСУ. Командувач Повітряних сил Микола Олещук у привітанні заявив: "Повітряні Сили знищили більше 3500 повітряних цілей ворога – 350 літаків та вертольотів, 1200 крилатих…. 24 – балістичні ракети…. понад 2000 безпілотників і 13 "неімєющіх аналогов" "Кинджалів"". Він також висловив сподівання, що українські пілоти із радянських літаків "скоро пересядуть на F-16".
Президент України Володимир Зеленський у Telegram також привітав українських авіаторів: "Коли ми вітаємо з професійним днем Повітряні сили, ми дякуємо за тисячі врятованих життів у містах і селах в усіх куточках незалежної України. Україна може битися й жити, бо є наші воїни, які очищують наше небо від російського зла. І настане час, коли в українському небі не знайдеться жодного місця жодному російському винищувачу, жодній російській ракеті та жодному дрону окупантів".
Також Зеленський оглянув сучасні зразки зброї та військової техніки, які перебувають на озброєнні української авіації, зокрема, штурмовик Су-25, бомбардувальник Су-24М, винищувачі Су-27 та МіГ-29 із ракетами, які вони застосовують, повідомляє Офіс президента. Як зазначив Олещук, ці літаки було модернізовано для використання озброєння, яке надають партнери, зокрема ракет класу "повітря – поверхня" ZUNI, ракет Storm Shadow, протирадіолокаційних ракет AGM HARM. Також Зеленський побачив роботу симулятора, переданого Україні Чехією для підготовки пілотів до роботи на літаках західного зразка F-16.
"У День Повітряних Сил України і кожен день я вдячна відважним захисникам повітря України", - написала у соцмережі X (раніше - Twitter) посолка США в Україні Бріджит Брінк.
"Слава Героям, що тримають українське небо і бережуть нас!" - твітує радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко.
"Сьогодні ваш день. День Повітряних сил України. Тих самих, що в своїх дешевих пропагандистських мріях Росія знищила в перші три дні війни, і тих самих, що вже майже півтора року оберігають наше небо, прикривають та рятують життя героїв на фронті, і змушують серце завмирати кожного разу, коли бачимо, як ви розсікаєте небо", - пишуть в Instagram фотографи AP Костянтин і Влада Ліберови.
Нагадаємо, під час саміту Альянсу у Вільнюсі міністр оборони України Олексій Резніков повідомив, що коаліція для підготовки українських пілотів на винищувачах F-16 офіційно сформована за участі 11 держав-партнерів і лідерства Данії та Нідерландів. На саміті також стало відомо, що навчання українських пілотів розпочнуться в серпні у тренувальних центрах у Данії і Румунії.
Водночас, пізніше Білий дім заявив, що навчання українців на F-16 почнеться, "щойно європейці будуть готові" і що США все ще чекають від європейських партнерів остаточної програми навчань українських пілотів.
Як розповів в ексклюзивному інтерв'ю Українській службі Голосу Америки Девід Дептула, генерал ВПС США у відставці, сучасна повітряна сила, як F-16, може надати Україні асиметричну перевагу у протистоянні Росії.
"Я візьму як приклад операцію "Буря в пустелі" під час війни в Перській затоці. Ніколи раніше в історії не було міста, що було краще захищено, ніж Багдад на початкових етапах операції "Буря в пустелі", ані Ханой під час В'єтнаму, ані Москва під час "холодної війни". Але ми досягли переваги в повітрі над Багдадом протягом 24 годин... Те ж саме можна зробити і з російською об’єднаною системою протиповітряної оборони, якщо українцям нададуть відповідні інструменти та належне оперативне та стратегічне планування", - сказав американський генерал у відставці.
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- Голос Америки
Washington Post: США виділяють Україні більше допомоги, ніж будь-якій іншій країні
США виділили понад 60 мільярдів доларів допомоги Україні з початку повномасштабного вторгнення Росії. Це включає понад 43 мільярди доларів військової допомоги, йдеться в аналізі наданої Україні допомоги, який опублікував The Washington Post.
США виділяють Україні більше фінансової допомоги, ніж будь-якій іншій країні.Washington Post
І це більше, ніж США виділяють на допомогу будь-якій іншій країні. "Фінансування [допомоги Україні, - ред. ГА] перевищило двосторонню підтримку інших союзників США, зокрема Ізраїлю, Йорданії та Єгипту, деяких із найбільших отримувачів підтримки США", - пише видання.
Газета нагадує, що наступного ж дня після повномасштабного вторгнення Росії в Україну президент Джо Байден санкціонував пакет військової допомоги на 350 мільйонів доларів. За інформацією Пентагону, він включав стрілецьку зброю та боєприпаси, а також бронежилети та спорядження для захисників України на передовій. Далі - ще десяток пакетів допомоги, оголошених для України, оскільки війна триває.
Разом з тим, нагадує видання, військова допомога є лише частиною зобов’язань Америки перед Україною: також обіцяно надати мільярди доларів економічної та гуманітарної допомоги.
Всього США надіслали Україні 66,2 мільярда доларів - у військовій, фінансовій та гуманітарній допомозі.
Експерти, пише Washington Post, вважають цю суму величезною інвестицією в союзника США, якої не було принаймні з часів Другої світової війни. План Маршалла з поправкою на інфляцію становив приблизно 150 мільярдів доларів за три роки.
Газета також радить оцінювати цифри у порівняльному контексті. Так, наприклад, вартість компанії Twitter - 44 мільярди доларів, вартість космічного телескопа Джеймса Вебба - 10 мільярдів, вартість плану виплат студентських позик адміністрацією Байдена - 39 мільярдів.
Утім попри те, що Сполучені Штати є головним донором України, інші країни виділяли набагато більший відсоток свого ВВП для фінансування зусиль Києва, нагадали у Washington Post.
Своєю чергою видання Hill опублікувало нові дані, зібрані Кільським інститутом світової економіки, згідно з якими Європа зараз витрачає на Україну пропорційно більше, ніж Сполучені Штати. І розрив збільшується.
Дані Стокгольмського міжнародного інституту дослідження проблем миру показують, що з поправкою на інфляцію військові витрати США зменшилися на 11,5% між 2010 і 2022 роками, тоді як сукупні витрати на оборону європейських членів НАТО зросли на 18%. У результаті розрив у розподілі тягаря всередині НАТО значно скоротився. На США більше не припадає три чверті витрат альянсу на оборону — тепер це трохи більш як дві третини, підрахували в інституті.
Хоча лише сім країн НАТО витратили 2 або більше відсотків свого ВВП на оборону у 2022 році, очікується, що таких країн буде 19 наступного року та - 24 до 2026 року. Лише три країни — Канада, Ісландія та Люксембург — досі не мають плану досягти позначки у 2% ВВП на оборону.
Липневі дані аналізу Кільського інституту свідчать, що з лютого 2022 року по травень 2023 року європейські країни фактично виділили більше допомоги Україні, ніж Сполучені Штати протягом 11 із 17 місяців, включених до даних.
США, які до грудня минулого року надали понад 52% всієї допомоги Україні, зараз становлять у цьому 43%.
Разом з тим Hill нагадує, що США забезпечують більшість військових потреб України, тому що вони краще оснащені для цього. Але Європа надала Україні майже дві третини всієї гуманітарної допомоги та прийняла мільйони біженців.
- Радіо Свобода
- Голос Америки
Щонайменше половина російських десантників загинули чи отримали поранення в Україні – британська розвідка
Щонайменш половина з 30 тисяч бійців російських десантних військ, яких у 2022 році РФ кинула на війну проти України, загинули чи отримали поранення, повідомляє британська розвідка у своєму останньому зведенні.
У розвідці Міноборони Великої Британії нагадують, що під час святкування Дня Повітряно-десантних військ (ВДВ) Росії 2 серпня сталося несанкціоноване розголошення даних про масштабні втрати Росії у війні.
Так, у зверненні головнокомандувач десантних військ РФ генерал-полковник Михайло Теплінський повідомив, що 8500 десантників отримали поранення та згодом повернулися в стрій або взагалі відмовилися залишити лінію фронту.
Це відео швидко видалили з офіційних каналів Міноборони РФ. Натомість Теплінський так і не сказав, скільки російських десантників було вбито чи серйозно поранено в Україні, кажуть у розвідці.
«Однак екстраполяція даних Теплінського підтверджує оцінку, що принаймні 50% із 30 000 десантників, які були спрямовані в Україну у 2022 році, були вбиті або поранені», – зазначає розвідка.
Командувач британської армії адмірал Ентоні Радакін заявив під час слухань у парламенті Великої Британії 5 липня, що Росія втратила вже близько половини бойового потенціалу своєї армії на війні проти України.
Станом на 7 липня Російська служба ВВС і «Медіазона» спільно з командою волонтерів, користуючись відкритими даними, встановили імена 27 423 російських військовослужбовців, які загинули під час війни Росії проти України.
Автори дослідження також зазначають, що це «мінімальна оцінка російських втрат», а реальне число – «напевно вище».
Справжня кількість втрат, за оцінками авторів дослідження, може бути щонайменше вдвічі більшою. Таким чином, кількість загиблих, за найконсервативнішою оцінкою, може становити 55 тисяч осіб. Безповоротні втрати Росії з урахуванням тих, хто зазнав тяжкого поранення чи загинув, можуть становити щонайменше 247 тисяч осіб.
Росія не повідомляє офіційних даних про своїх загиблих й інші втрати регулярно. Міністерство оборони Росії востаннє звітувало про втрати 21 вересня 2022 року, повідомивши про загибель 5937 осіб.
Україна також не розголошує дані про свої втрати. У березні 2023 року видання The Washington Post із посиланням на неназваних американських та європейських офіційних осіб написала, що втрати України у війні нібито становлять 120 тисяч загиблих і поранених солдатів. Секретар парламентського Комітету з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Роман Костенко назвав ці дані перебільшеними.
- Голос Америки
- Reuters
Що означає приєднання Китаю до переговорів щодо України у Саудівській Аравії?
Рішення Китаю приєднатися до міжнародних переговорів у Саудівській Аравії цими вихідними з метою припинення війни Росії в Україні свідчить про можливі зміни в підході Пекіна, але не про розворот на 180 градусів у підтримці Москви, кажуть аналітики, яких цитує агенство Reuters.
Пекін відмовився приєднатися до попередніх міжнародних переговорів у Данії, але, кажуть оглядачі, Китаю зручніше приєднатися до зустрічі у Саудівській Аравії, навіть якщо Росія там не присутня, а Україна просуває власний мирний план. У Джидді Китай представляв спецпосланець із врегулювання війни в Україні Лі Хуей.
Китай відмовився засуджувати Москву за повномасштабне вторгнення і підтримує тісні економічні та дипломатичні відносини з Росією, але запропонував власний мирний план для України.
"Пекін більше налаштований на мирні зусилля, але він також знає, що мирна ініціатива, очолювана Пекіном, навряд чи буде сприйнята Заходом на цей момент, - сказав Reuters Юнь Сунь, директор китайської програми аналітичного центру Stimson Center у Вашингтоні. - Пекін не захоче бути відсутнім в інших надійних мирних ініціативах, які висувають незахідні країни".
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба назвав участь Лі "значним проривом".
Росія врешті "зазнає поразки", каже шанхайський експерт із міжнародних відносин Шен Дінлі, тому Китай повинен прагнути до міжнародної співпраці, водночас не прискорюючи колапсу в Росії.
Зміни у позиції Пекіна відбуваються з огляду на зростання напруження у Китаї через затяжну війну в Україні та нещодавнє бомбардування Росією українських зернових портів.
Ген Шуан, заступник постійного представника Китаю в ООН, заявив 26 липня Раді Безпеки, що його делегація глибоко стурбована тим, що війні, здається, немає кінця.
"Тепер Пекіну стає все складніше маневрувати, оскільки ескалація війни безпосередньо впливає на економічні та політичні інтереси Китаю", - сказав Моріц Рудольф, науковець китайського центру Єльського юридичного факультету.
В матеріалі використані джерела Reuters.
- Голос Америки
Блінкен обговорив зернову угоду з міністром закордонних справ Туреччини Фіданом
Держсекретар Блінкен провів розмову у неділю із міністром закордонних справ Туреччини Хаканом Фіданом, йдеться у повідомленні речника Держдепартаменту Метью Міллера.
Держсекретар Блінкен «подякував Туреччині за її лідерство в Чорноморській зерновій ініціативі та відзначив нагальну потребу розв'язати проблему негуманного використання Кремлем їжі як зброї у війні», - зазначив Міллер.
Держсекретар також подякував Туреччині за її зобов’язання направити протокол про вступ Швеції до НАТО до турецького парламенту для ратифікації. Крім того, Ентоні Блінкен підкреслив важливість вірменсько-азербайджанських мирних дискусій, йдеться у повідомленні Метью Міллера.
Раніше Голос Америки повідомляв, що державний секретар США Ентоні Блінкен заявив в ООН у четвер, що майже 90 країн підтримали комюніке, розроблене США, в якому вони зобов’язалися «вжити заходів, щоб припинити використання їжі як зброї війни та штучного голоду цивільного населення як тактики ведення війни».
Головування у Раді Безпеки ООН з 1 серпня перейшло від Великої Британії до США. Як повідомляла напередодні засідання Ради Безпеки посолка США в ООН Лінда Томас-Ґрінфілд, вона знову використовуватиме головування в Раді Безпеки, щоб винести глобальну продовольчу безпеку на перше місце в порядку денному.
4 серпня на брифінгу Голова Офісу з координації санкцій Держдепартаменту США посол Джеймс О'Браян сказав журналістам, що він вірить, що попри вихід Росії з Чорноморської зернової угоди та російську блокаду, українське зерно вдасться вивезти на світові ринки.
«Я оптимістичний щодо того що українське зерно досягне глобальних ринків. Це забере певний час, супроводжуватиметься витратами, але ми не можемо дозволити Росії задушити Чорне море. Це те, що вже багато російських урядів намагались зробити впродовж тривалого часу», – сказав О'Браян.
17 липня Росія заявила про зупинку дії зернової угоди, яка була укладена за посередництва ООН та Туреччини.
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