Посолка США Брінк: "У День Повітряних Сил України і кожен день я вдячна відважним захисникам повітря України"

Із вечора 5 серпня до ранку 6 серпня Росія завдала нового масованого ракетного удару по Україні, повідомляють Повітряні сили ЗСУ. За даними Генерального штабу ЗСУ, було знищено 13 крилатих ракет Х-101/Х-555, 17 ракет "Калібр" і 27 іранських дронів-камікадзе.

6 серпня в Україні відзначають День ПС ЗСУ. Командувач Повітряних сил Микола Олещук у привітанні заявив: "Повітряні Сили знищили більше 3500 повітряних цілей ворога – 350 літаків та вертольотів, 1200 крилатих…. 24 – балістичні ракети…. понад 2000 безпілотників і 13 "неімєющіх аналогов" "Кинджалів"". Він також висловив сподівання, що українські пілоти із радянських літаків "скоро пересядуть на F-16".

Президент України Володимир Зеленський у Telegram також привітав українських авіаторів: "Коли ми вітаємо з професійним днем Повітряні сили, ми дякуємо за тисячі врятованих життів у містах і селах в усіх куточках незалежної України. Україна може битися й жити, бо є наші воїни, які очищують наше небо від російського зла. І настане час, коли в українському небі не знайдеться жодного місця жодному російському винищувачу, жодній російській ракеті та жодному дрону окупантів".

Також Зеленський оглянув сучасні зразки зброї та військової техніки, які перебувають на озброєнні української авіації, зокрема, штурмовик Су-25, бомбардувальник Су-24М, винищувачі Су-27 та МіГ-29 із ракетами, які вони застосовують, повідомляє Офіс президента. Як зазначив Олещук, ці літаки було модернізовано для використання озброєння, яке надають партнери, зокрема ракет класу "повітря – поверхня" ZUNI, ракет Storm Shadow, протирадіолокаційних ракет AGM HARM. Також Зеленський побачив роботу симулятора, переданого Україні Чехією для підготовки пілотів до роботи на літаках західного зразка F-16.

"У День Повітряних Сил України і кожен день я вдячна відважним захисникам повітря України", - написала у соцмережі X (раніше - Twitter) посолка США в Україні Бріджит Брінк.

"Слава Героям, що тримають українське небо і бережуть нас!" - твітує радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко.

"Сьогодні ваш день. День Повітряних сил України. Тих самих, що в своїх дешевих пропагандистських мріях Росія знищила в перші три дні війни, і тих самих, що вже майже півтора року оберігають наше небо, прикривають та рятують життя героїв на фронті, і змушують серце завмирати кожного разу, коли бачимо, як ви розсікаєте небо", - пишуть в Instagram фотографи AP Костянтин і Влада Ліберови.

Нагадаємо, під час саміту Альянсу у Вільнюсі міністр оборони України Олексій Резніков повідомив, що коаліція для підготовки українських пілотів на винищувачах F-16 офіційно сформована за участі 11 держав-партнерів і лідерства Данії та Нідерландів. На саміті також стало відомо, що навчання українських пілотів розпочнуться в серпні у тренувальних центрах у Данії і Румунії.

Водночас, пізніше Білий дім заявив, що навчання українців на F-16 почнеться, "щойно європейці будуть готові" і що США все ще чекають від європейських партнерів остаточної програми навчань українських пілотів.

Як розповів в ексклюзивному інтерв'ю Українській службі Голосу Америки Девід Дептула, генерал ВПС США у відставці, сучасна повітряна сила, як F-16, може надати Україні асиметричну перевагу у протистоянні Росії.

"Я візьму як приклад операцію "Буря в пустелі" під час війни в Перській затоці. Ніколи раніше в історії не було міста, що було краще захищено, ніж Багдад на початкових етапах операції "Буря в пустелі", ані Ханой під час В'єтнаму, ані Москва під час "холодної війни". Але ми досягли переваги в повітрі над Багдадом протягом 24 годин... Те ж саме можна зробити і з російською об’єднаною системою протиповітряної оборони, якщо українцям нададуть відповідні інструменти та належне оперативне та стратегічне планування", - сказав американський генерал у відставці.