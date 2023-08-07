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Україна показує британсько-французькі ракети і чекає на німецькі й американські
Пресслужба президента України оприлюднила репортаж, що підтверджує використання українськими військово-повітряними силами крилатих ракет британського та французького виробництва.
Репортаж нагадує, що Україна віддавна закликає міжнародних партнерів надавати їй далекобійну зброю, і зокрема сподівається на німецькі крилаті ракети Taurus, а також на американські ракети ATACMS.
Західні побоювання ескалації частково заморожують становище на користь Росії... не надавання зброї розтягує війну.
В тому відео показано, як Володимир Зеленський написав «Слава Україні!» на ракеті SCALP - EG, що була прикрашена зображенням українського тризуба з Ейфелевою вежею - найвідомішим символом французької столиці Парижа.
Також у репортажі показали ракету з зображенням прапора Великої Британії у вигляді напису Storm Shadow і тризуб з центральною частиною у вигляді годинникової вежі британського парламенту в Лондоні.
Британсько-французькі крилаті ракети SCALP/Storm Shadow стали першими західними далекобійними ракетами загального призначення, які Україна отримала упродовж понад року після лютневого вторгнення Росії.
Ті ракети здатні дуже точно вражати цілі на відстанях понад 250 кілометрів і дозволять українцям берегти невелику кількість своїх бойових літаків радянського виробництва, які запускають ракети SCALP/Storm Shadow з повітря на безпечній відстані від фронтової смуги.
Західні представники неодноразово підкреслювали, що отримували від Києва запевнення, що надана Заходом зброя не буде застосована для нападів на Росію.
Американський аналітичний центр Інститут вивчення війни (ISW) повідомляє 6 серпня, що ракети Storm Shadow могли бути застосовані українськими силами для нещодавнього ураження мостів на межі окупованого Росією українського Кримського півострова з окупованою частиною Херсонської області.
«Українські удари по мостах і важливих наземних лініях є частиною українських намагань створювати умови для майбутніх вирішальних наступальних операцій», - пише ISW.
Німецькі побоювання
В той час як з Вашингтона останнім часом лунали неофіційні повідомлення, що США «розглядають можливість» надання Україні ракет ATACMS, то у Берліні офіційно наполягають, що про постачання українцям ракет Taurus наразі не йдеться.
Німецький міністр оборони Борис Пісторіус 3 серпня сказав, що його Німеччина зосереджується на своїй «провідній ролі» у постачанні Україні засобів протиповітряної оборони і бронетехніки, але «зараз не бачить нагальної потреби в ухваленні рішення» стосовно крилатих ракет.
Заступник канцлера Німеччини Роберт Габек тоді ж заявив, що Німеччина не відмовляється назавжди від можливості надання Україні ракет Taurus, але зараз Берлін вважає це недоцільним.
«Ця зброя має далеку досяжність - принаймні 600 кілометрів, а це означає, що нею можна стріляти далеко за фронтову смугу і вона саме для того призначена. Логіка західного альянсу полягає в тому, що ми підтримуємо Україну в її намаганнях відвоювати свою територію, проте ми не хочемо, щоб нашою зброєю завдавали ударів по Росії», - пояснив Роберт Габек, який є одним з лідерів Партії зелених в урядовій коаліції Німеччини.
Український посол у Берліні Олексій Макеєв в інтерв’ю німецьким засобам масової інформації називає такі аргументи необґрунтованими і заперечує, що надання Україні нових видів зброї є ескалацією війни.
В розлогому дописі в мережі X (Twitter) 4 серпня посол написав, що саме «брак хоробрості Заходу додає російському агресору сміливості», і що «західні побоювання ескалації частково заморожують становище на користь Росії», бо «сповільнюють і обмежують визволення українських територій», а також «збільшують кількість жертв» і «розтягають війну».
«Необхідно змінити засадничий принцип. Україна повинна перемогти, бо іншого способу покласти край війні і досягти тривкого миру нема. Дозування військової підтримки треба припинити», - закликає Олексій Макеєв.
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- Голос Америки
У роковини бомбардування Хіросіми генсек ООН заявив про зростання ядерної загрози
Генеральний секретар ООН Антоніу Гуттеріш у заяві, присвяченій 78-им роковинам бомбардування японського міста Хіросіма, заявив про те, що у світі знову зростає ядерна загроза. Його заяву зачитала на церемонії в Хіросімі заступниця генсека та висока представниця з питань роззброєння Ізумі Накаміцу.
«Знову б’ють барабани ядерної війни. Недовіра та розбіжності зростають. Ядерна тінь, яка висіла над "холодною війною", знову виникла. І деякі країни знову безрозсудно брязкають ядерною зброєю, погрожуючи використати ці інструменти знищення. Перед лицем цих загроз світова спільнота повинна говорити як єдине ціле. Будь-яке застосування ядерної зброї є неприйнятним», - процитувала генсека його заступниця.
Вона зазначила, що роззброєння є ядром нещодавно оприлюдненого аналітичного запису про новий порядок денний для миру.
«Порядок денний закликає держави-члени терміново знову взяти на себе зобов’язання прагнути до створення світу, вільного від ядерної зброї, і зміцнити глобальні норми проти її використання та розповсюдження. До їх повного знищення держави, які володіють ядерною зброєю, зобов'язуються ніколи її не використовувати. Єдиний спосіб усунути ядерну небезпеку – ліквідувати ядерну зброю», - йдеться у заяві Гуттеріша.
Накаміцу наголосила, що ліквідація ядерної зброї залишається найвищим пріоритетом ООН у сфері роззброєння, а роззброєння не є утопічною мрією, а радше єдиним шляхом до безпечнішого та надійнішого світу для всіх.
Нагадаємо, у Відні наразі тривають переговори щодо Договору про нерозповсюдження ядерної зброї (ДНЯЗ).
Представник США на переговорах посол Адам Шайнман розкритикував Росію за «безрозсудну поведінку» та «безвідповідальне рішення розмістити в Білорусі ядерну зброю». Він також назвав призупинення Росією угоди із США про скорочення озброєнь несумісним із міжнародним правом.
Крім того Адам Шайнман азначив, що ЗАЕС «була абсолютно безпечною до того, як Росія вирішила продовжити вторгнення в Україну та захопити її ядерні об’єкти».
«Дії (Росії-ред. ГА) прямо підривають здатність України підтримувати власну мирну ядерну енергетичну програму — право, закріплене в ДНЯЗ. Право, яке я чув, як багато хто тут захищає», - зазначив Шайнман.
Переговори у Відні триватимуть до 11 серпня.
- Голос Америки
Міжнародні переговори щодо України вказують на зростання міжнародного впливу Саудівської Аравії
Проведення Саудівською Аравією переговорів з пошуку врегулювання російської війни в Україні вказує на подальше посилення ролі на міжнародній арені багатого нафтою королівства, кажуть спостерігачі.
Саудівська Аравія залучила до обговорення 40 країн, у тому числі США, Індію та інші держави Глобального Півдня, при чому деякі з країн-учасниць були нейтральними або навіть союзними до Росії, а Китай вперше взяв участь в обговоренні у такому форматі.
Аналітикиня Данія Колейлат Хатіб, голова Дослідницького центру співробітництва та розбудови миру в Бейруті, сказала Голосу Америки, що хвилювання Близького Сходу через те, що Америка виходить із регіону, спонукало Саудівську Аравію розширити свій вплив в інших країнах. Китай є найбільшим торговим партнером Ер-Ріяда і допоміг налагодити відносини із конкурентом - Іраном.
Проте Хатіб каже, що США також хочуть співпрацювати із Саудівською Аравією: "Саудівська Аравія охоче хоче диверсифікувати своїх друзів і не покладатися на США. У цьому вона досягла успіху. Дійшло до Китаю, Росії. Країна намагається будувати відносини з Туреччиною, з Іраном. З іншого боку, США домагаються прихильності Саудівської Аравії".
Високопосадовці Саудівської Аравії вважають ці переговори результатом успіху країни в прийнятті політики міцних зв’язків з Україною, Китаєм і Росією.
Йост Хільтерманн, який керує Близькосхідною програмою Міжнародної кризової групи, сказав Agence France-Presse, що Саудівська Аравія "хоче бути в компанії Індії чи Бразилії, тому що лише разом ці середні за силою (гравці) можуть мати вплив на світовій арені". Водночас він додав: "Чи зможуть вони домовитися щодо всіх питань, наприклад про війну в Україні, - це велике питання".
Президент України Володимир Зеленський визнав, що серед учасників є розбіжності, і закликав до відновлення міжнародного порядку, заснованого на правилах. Глава Офісу президента Андрій Єрмак, який представляв Україну, повідомив: "Були різні погляди, але всі присутні засвідчили відданість своїх країн принципам Статуту ООН, міжнародного права та поваги до суверенітету й непорушності територіальної цілісності держав".
Європейський чиновник сказав Reuters, що переговори були позитивними, і було досягнуто "згоди щодо того, що повага до територіальної цілісності та суверенітету України має бути основою будь-якого мирного врегулювання".
Папа Франциск: думаючи про континент, я відчуваю великий сум за кохану Україну
Папа Римський Франциск у неділю закрив міжнародний фестиваль католицької молоді великою месою просто неба та промовою «Я маю мрію», присвятивши їх миру у всьому світі, а особливо для України. Про це повідомляє агентство Reuters.
Близько 1,5 мільйона людей відвідали його заключну месу в парку на березі річки в столиці Португалії, повідомляє Ватикан з посиланням на місцеву владу.
«Дорогі друзі, дозвольте мені, старому чоловікові, поділитися з вами, молодими людьми, мрією, яку я ношу в собі: це мрія про мир, мрія про те, щоб молоді люди молилися за мир, жили в мирі та будували мирне майбутнє, – сказав Френсіс.
«Повертаючись додому, будь ласка, продовжуйте молитися за мир. Більше того, ви є знаком миру для світу, показуючи, як різні національності, мови та історії можуть об’єднуватися, а не розділятись. Ви — надія іншого світу, " він сказав.
Він також попросив подумати про молодь, яка не змогла прийти на захід через численні збройні конфлікти та війни у світі, додавши: «Думаючи про цей континент, я відчуваю великий сум за кохану Україну, яка продовжує тяжко страждати».
Франциск під час своєї поїздки зустрівся з делегацію з 15 молодих людей з України.
В матеріалі використані джерела Reuters.
- Голос Америки
"Надзвичайно чесна, відкрита розмова". Єрмак про переговори у Саудівській Аравії
На міжнародних переговорах у саудівській Джидді щодо України було представлено понад 40 держав, що "свідчить про надзвичайну зацікавленість світу у встановленні стійкого й тривалого миру", - заявив глава Офісу президента України Андрій Єрмак.
"Ми мали дуже продуктивні консультації щодо ключових принципів, на яких має будуватися справедливий і міцний мир. У нас була надзвичайно чесна, відкрита розмова, під час якої представники кожної країни могли озвучити свою позицію й бачення. Були різні погляди, але всі присутні засвідчили відданість своїх країн принципам Статуту ООН, міжнародного права та поваги до суверенітету й непорушності територіальної цілісності держав. І саме на цих принципах побудована Формула миру Президента Зеленського, про яку ми докладно розповіли", – цитує Єрмака прес-служба офісу.
Як підкреслює Reuters, Саудівській Аравії вдалось скликати ширшу групу країн, ніж раніше були присутні під час схожих переговорів у Данії. Зокрема, організатори долучили три з п'яти країн БРІКС (Бразилію, Індію та Південну Африку), а також інші країни Глобального півдня, як-то Індонезія, Замбія та Єгипет.
До Джидди приїхав зокрема і представник Китаю, адже Ер-Ріяд використав свої відносини з Пекіном і постійні зв’язки як із Москвою, так і з Києвом, відзначає агенція. Але при цьому, на думку оглядачів, участь Китаю у саміті в Саудівській Аравії свідчить про можливі зміни в підході Пекіна, але не про кардинальний розворот у підтримці Москви.
The Guardian пише, джерело в українській делегації повідомило, що пропозиції Києва щодо миру підтримали декілька країн. При цьому європейське джерело повідомило, що Китай у перемовинах "брав активну участь і позитивно поставився до ідеї третьої зустрічі на такому рівні".
За даними видання, було домовлено про те, що будуть створені робочі групи для розробки деталей ключових тем, які є основними у формулі миру з 10 пунктів президента Володимира Зеленського, тоді як паралельна група послів продовжить технічну роботу над цими питаннями. Робочі групи досліджуватимуть рішення щодо глобальної продовольчої безпеки, ядерної безпеки, екологічної безпеки, гуманітарної допомоги, звільнення військовополонених і викрадених дітей, які потім "будуть використані в майбутній роботі цієї групи на рівні радника з національної безпеки", цитує джерело Guardian.
Водночас учасники зустрічі не планували робити спільну заяву. Нагадаємо, координатор стратегічних комунікацій Ради з нацбезпеки США Джон Кірбі розповів Українській службі Голосу Америки, що головним завданням саміту щодо України у Саудівській Аравії було представити міжнародній спільноті формулу миру Зеленського. Кірбі пояснив: "Люди не мають розглядати зустріч у Джидді як форум, де будуть досягнуті певні нематеріальні результати (intangible deliverables), йдеться про продовження розмови про те, як може виглядати ця формула миру".
У Кремлі, представників якого на форум у Джидді не запросили, заявили, що "зусилля Заходу мобілізувати Глобальний південь на підтримку формули Зеленського приречені на провал".
Раніше Кірбі заявив, що сподівається, що стежачи за самітом, росіяни побачать, що "дедалі більше країн світу усвідомлюють, що те, що робить президент Росії Володимир Путін, - це незаконно, не спровоковано та у цілковитому порушенні Статуту ООН", і "усвідомлять, що все більше і більше країн починають відзначати, зокрема щодо зернової угоди, що безвідповідальне рішення пана Путіна вийти із зернової угоди загострює ситуацію із голодом (в інших країнах - ред.), це погіршує наявну ситуацію із голодом в багатьох країнах і додає невизначеності до продовольчої ситуації на Глобальному Півдні".
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