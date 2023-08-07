Україна показує британсько-французькі ракети і чекає на німецькі й американські

Пресслужба президента України оприлюднила репортаж, що підтверджує використання українськими військово-повітряними силами крилатих ракет британського та французького виробництва.

Репортаж нагадує, що Україна віддавна закликає міжнародних партнерів надавати їй далекобійну зброю, і зокрема сподівається на німецькі крилаті ракети Taurus, а також на американські ракети ATACMS.

Західні побоювання ескалації частково заморожують становище на користь Росії... не надавання зброї розтягує війну.

В тому відео показано, як Володимир Зеленський написав «Слава Україні!» на ракеті SCALP - EG, що була прикрашена зображенням українського тризуба з Ейфелевою вежею - найвідомішим символом французької столиці Парижа.

Також у репортажі показали ракету з зображенням прапора Великої Британії у вигляді напису Storm Shadow і тризуб з центральною частиною у вигляді годинникової вежі британського парламенту в Лондоні.

Британсько-французькі крилаті ракети SCALP/Storm Shadow стали першими західними далекобійними ракетами загального призначення, які Україна отримала упродовж понад року після лютневого вторгнення Росії.

Ті ракети здатні дуже точно вражати цілі на відстанях понад 250 кілометрів і дозволять українцям берегти невелику кількість своїх бойових літаків радянського виробництва, які запускають ракети SCALP/Storm Shadow з повітря на безпечній відстані від фронтової смуги.

Західні представники неодноразово підкреслювали, що отримували від Києва запевнення, що надана Заходом зброя не буде застосована для нападів на Росію.

Американський аналітичний центр Інститут вивчення війни (ISW) повідомляє 6 серпня, що ракети Storm Shadow могли бути застосовані українськими силами для нещодавнього ураження мостів на межі окупованого Росією українського Кримського півострова з окупованою частиною Херсонської області.

«Українські удари по мостах і важливих наземних лініях є частиною українських намагань створювати умови для майбутніх вирішальних наступальних операцій», - пише ISW.

Німецькі побоювання

В той час як з Вашингтона останнім часом лунали неофіційні повідомлення, що США «розглядають можливість» надання Україні ракет ATACMS, то у Берліні офіційно наполягають, що про постачання українцям ракет Taurus наразі не йдеться.

Німецький міністр оборони Борис Пісторіус 3 серпня сказав, що його Німеччина зосереджується на своїй «провідній ролі» у постачанні Україні засобів протиповітряної оборони і бронетехніки, але «зараз не бачить нагальної потреби в ухваленні рішення» стосовно крилатих ракет.

Заступник канцлера Німеччини Роберт Габек тоді ж заявив, що Німеччина не відмовляється назавжди від можливості надання Україні ракет Taurus, але зараз Берлін вважає це недоцільним.

«Ця зброя має далеку досяжність - принаймні 600 кілометрів, а це означає, що нею можна стріляти далеко за фронтову смугу і вона саме для того призначена. Логіка західного альянсу полягає в тому, що ми підтримуємо Україну в її намаганнях відвоювати свою територію, проте ми не хочемо, щоб нашою зброєю завдавали ударів по Росії», - пояснив Роберт Габек, який є одним з лідерів Партії зелених в урядовій коаліції Німеччини.

Український посол у Берліні Олексій Макеєв в інтерв’ю німецьким засобам масової інформації називає такі аргументи необґрунтованими і заперечує, що надання Україні нових видів зброї є ескалацією війни.

В розлогому дописі в мережі X (Twitter) 4 серпня посол написав, що саме «брак хоробрості Заходу додає російському агресору сміливості», і що «західні побоювання ескалації частково заморожують становище на користь Росії», бо «сповільнюють і обмежують визволення українських територій», а також «збільшують кількість жертв» і «розтягають війну».

«Необхідно змінити засадничий принцип. Україна повинна перемогти, бо іншого способу покласти край війні і досягти тривкого миру нема. Дозування військової підтримки треба припинити», - закликає Олексій Макеєв.