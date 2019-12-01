Текст звіту про дії адміністрації Трампа щодо України буде надано конгресменам США в понеділок

У понеділок Комітет з розвідки Палати представників США отримає текст звіту про можливе використання президентом США Дональдом Трампом оборонної допомоги та пропозиції зустрічі у Білому домі для тиску на українського президента Володимира Зеленського в обмін на розслідування політичного опонента Трампа Джо Байдена.

Звіт також міститиме оцінку того, чи перешкоджав Дональд Трамп слідству, обмежуючи доступ розслідувачів до свідків та документів.

Конгресмени матимуть 24 години, щоб розглянути звіт перед голосуванням на засіданні Комітету у вівторок. Про це йдеться у вказівках поширених керівництвом Комітету, пишуть американські ЗМІ.

Республіканці, які складають меншість в Комітеті з розвідки Палати представників США, можуть видати власний звіт, де будуть представлені аргументи на захист президента.

Швидкий темп просування розслідування може означати, що Палата представників голосуватиме з питання імпічменту вже до Різдвяних свят і справа про імпічмент перейде до Сенату США одразу після Нового року.

21 листопада Комітет з розвідки Палати представників Конгресу США завершив основну частину відкритих слухань з імпічменту, під час яких заслухав свідчення багатьох теперішніх і колишніх американських посадовців у справі можливого тиску на Україну з боку адміністрації Трампа.

Публічним свідченням, що тривали декілька тижнів, не вдалось змінити ставлення до процедури імпічменту основних політичних сил у США. Демократи як і раніше, здебільшого, вважають імпічмент обґрунтованим, а багато республіканців критикують імпічмент називаючи його заангажованим і політизованим.

Після голосування у вівторок ініціатива перейде до Юридичного комітету Палати представників США, який має заслухати експертів і сформулювати звинувачення в рамках імпічменту. Комітет вже надіслав запрошення президенту Трампу особисто, або через юристів, озвучити свою позицію у справі про імпічмент.

Голова Юридичного комітету Палати представників США Джеррі Недлер запросив Дональда Трампа та його юристів для виступу. Недлер дав президентові та його юристам строк до вечора неділі, щоб визначитись, чи візьмуть вони участь у слуханнях в середу. В Білому домі наразі обговорюють формат участі сторони захисту президента в рамках імпічменту, якого в адміністрації Трампа неодноразово називали "надуманим" і "шахрайським".

В середу 4 грудня, комітети заслухають експертну думку юристів конституційного права стосовно прецедентів в процедурі імпічменту з американської історії і наскільки дії Трампа можуть підпадати під імпічмент. Під час слухань під назвою "Розслідування щодо імпічменту президента Дональда Трампа: Конституційні підстави імпічменту президента", експерти-правники відповідатимуть на питання юристів обох сторін.

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