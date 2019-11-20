Республіканці заявили про розвал імпічменту після свідчень посла США до ЄС, а демократи - про його невідворотність

Слідом за президентом США законодавці-республіканці заявляють, що свідчення посла США до ЄС Сондланда мають покласти край перспективам імпічменту президента Трампа. У Демократичній партії тримаються прямо протилежної думки.

Республіканці звертають увагу на те, що у ході слухань у Конгресі Сондланд заявив, що президент США ніколи особисто не говорив йому про існування будь-яких передумов для розмороження оборонної допомоги Україні або організації зустрічі із Володимиром Зеленським у Білому домі.

Він просто сказав "Нічого я не хочу, нічого. Жодної "послуги за послугу". Скажіть Зеленському щоб зробив правильну річ". Щось таке він мені сказав

Сондланд заявив, що Трамп особисто заявив, що не хоче жодних обмінів послугами із Зеленським, а Зеленський має зробити "правильну річ".

"Мені здається, що я поставив йому відкрите запитання (...) "Що ви хочете від України? Я чую різні ідеї, теорії. Чого ви хочете від України?" Це була коротка, різка розмова. Настрій у нього був недобрий. Він просто сказав "Нічого я не хочу, нічого. Жодної "послуги за послугу". Скажіть Зеленському, щоб зробив правильну річ". Щось таке він мені сказав", - заявив Сондланд у ході слухань у Конгресі.

Справу закрито, бо посол Сондланд щойно заявив під присягою, що він ніколи не чув, щоб президент казав, що є передумови для допомоги Україні

Сондланд також відзначив, що не може пригадати, щоб Трамп у розмові із ним піднімав тему оборонної підтримки України.

На відповідних свідченнях дипломата і акцентрують увагу республпіканці.

"Справу закрито, бо посол Сондланд щойно заявив під присягою, що він ніколи не чув, щоб президент казав, що є передумови для допомоги Україні. Кампанія демократів з дискредитації розвалюється", - твітує лідер Республіканської меншості у Палаті представників Конгресу США, Кевін Маккарті..



"Ось вони поточні підсумки "вибухових слухань": Ще один свідок ніколи не чув нічого від президента особисто; висновку про те, що буцімто має місце неналежна поведінка він дійшов самостійно; цьому висновку суперечать свідчення іншого свідка, який отримував вказівки прямо від президента", - твітує конгресмен-республіканець Марк Мідовз.



У ході слухань сам Сондланд підтвердив, що висновку про зв'язок допомоги із початком розслідувань від дійшов самостійно і не чув особисто від американських посадовців, що відновлення допомоги пов'язане із початком в Україні політичних розслідувань.

Так у ході слухань республіканець Майк Тернер запитав Сондланда: "Тож давайте розберемося: ніхто на цій планеті - ані Дональд Трамп, ані Руді Джуліані, але Мік Малвейні, ані Майк Помпео - ніхто не сказав вам, що допомога була прив'язана до політичних розслідувань. Чи це так?". Сондлан відповів на це запитання ствердно.

У Демократичній партії дали діаметрально протилежну оцінку значенню свідчень Сондланда для розслідування щодо початку процедури імпічменту. Демократи акцентують увагу саме на тому, що Сондланд дотримується думки, що допомога Україні та організація зустрічі Зеленського із Трампом була прив'язана до оголошення Зеленським про початок розслідувань, які цікавили США. Такий висновок Сондланда збігається із висновками інших свідків.

Люди можуть не погоджуватись, через політичні міркування, чи має відбутись імпічменту, але факти вказують, що президент США скоїв порушення, які можуть призвести до імпічменту

Демократи також звертають увагу, що Сондланд, саме виконуючи волю Трампа, працював із особистим адвокатом президента Руді Джуліані, який просував необхідність розслідування щодо буцімто втручання України у вибори президента США 2016-го року та діяльності компанії Burisma, у якій працював син екс-віце-президента США Джо Байдена.

Як відомо, демократи наполягають, що вимагаючи у Зеленського публічно заявити про початок даних розслідувань, у Трампа переслідували лише мету дискредитувати його політичного опонента Джо Байдена. Натомість Трамп наполягає на доцільності та наявності важливих підстав для розслідувань цих питань, які він називає такими, що стосуються можливої корупції.

"Донор Трампа Гордон Сондланд говорить, що схема підкупу лідера України походила безспосередньо від Дональда Трампа. Люди можуть не погоджуватись через політичні міркування, чи має відбутись імпічменту, але факти вказують, що президент США скоїв порушення, які можуть призвести до імпічменту", - твітує конгресмен-демократ Тед Лью.



"Більше не лишилось місця для дебатів про факти у розслідуванні щодо імпічменту. Президент відкрито зловживав своєю владою, щоб накопати бруд на політичного опонента. Питання лише у тому, чи ми лишаємося країною, де закони мають вагу", - твітує популярна конгресвумен-демократка Ільхан Омар.

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