«Час завершити найдовшу війну Америки». Стали відомі витримки з промови Байдена щодо Афганістану

«Ми увійшли до Афганістану, через страхітливий напад, який стався 20 років тому. Цим не можна пояснити те, чому ми маємо залишатись там в 2021 році», - йдеться в заяві Білого дому, оприлюдненій 14 квітня.

Білий дім надав пресі витримки промови президента США Джо Байдена стосовно виведення військ США з Афганістану.

«Час завершити найдовшу війну Америки, - йдеться в тексті промови. - Час для американських військових повернутись додому. Хоча ми не будемо долучені в Афганістані військовим чином, наша дипломатична та гуманітарні робота триватиме».

«Ми не можемо продовжити цикл розширення та подовження нашої військової присутності в Афганістані, сподіваючись створити ідеальні умови для нашого виведення і очікуючи на інший результат, - йдеться в промові. - Я вже четвертий американський президент, за якого американські військові присутні в Афганістані. Двоє республіканців, двоє демократів. Я не передаватиму цю відповідальність п‘ятому».



Попередній президент США Дональд Трамп теж оголошував про виведення американських військ з Афганістану: він обіцяв зробити це до 1 травня 2021 року. Згідно з американськими медіа, Джо Байден планує продовжити цей термін на декілька місяців, таким чином приурочивши його до 20-ї річниці терактів у Нью-Йорку - 11 вересня 2001 року.

Сьогодні два американські високопосадовці, Держсекретар США Ентоні Блінкен та очільник Пентагону Ллойд Остін, провели зустрічі з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенберґом. Серед питань - координація США та НАТО із виведення військ з Афганістану.

«Разом ми зайшли до Афганістану, щоб протистояти тим, хто на нас напав, - заявив Блінкен в Брюсселі, - і щоб переконатись, що Афганістан не стане знову прихистком для терористів, які можуть на багатьох з нас напасти. Разом ми досягли цієї мети. Настав час забрати війська додому».

Він додав, що принципом цієї операції НАТО в Афганістані було: «разом увійшли, разом змінюємо та адаптуємось, разом виходимо».

Зараз в Афганістані перебуває близько 2500 американських військовиків. Крім того, в регіоні зосереджені сили союзників НАТО, а це приблизно ще 7000 осіб військового персоналу.

Операція НАТО в Афганістані стала першим практичним випадком застосування Статті 5 Статуту Альянсу, за якою напад на одного союзника розцінюється як напад на всіх.

Деякі оглядачі сумніваються в доцільності виведення військ США з країни. «Це стане потужним ударом для афганських сил безпеки», - пише The New York Times, відзначаючи, що напади з боку талібів та місцевих бойовиків на сили безпеки почастішали. Сенатор-республіканець Ліндсі Грем розкритикував плани Байдена, оголосивши, що він «фактично скасує страховку проти ще одного 9/11».

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