«Наш Альянс є ключовим для досягнення спільних цілей» - Блінкен обговорив з НАТО питання Афганістану, України

Два американські високопосадовці, Держсекретар США Ентоні Блінкен та очільник Пентагону Ллойд Остін, провели зустрічі з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенберґом в середу. Обговорення, зокрема, стосувалось ескалації агресії Росії щодо України, плану дій із виведення військ з Афганістану а також підготовки до саміту НАТО.

Держсекретар США назвав свою зустріч із Столтенберґом продуктивною і заявив: «Наш Альянс є ключовим для досягнення наших спільних цілей».

У своїх вступних ремарках перед зустріччю з Столтенберґом, Ллойд Остін, зокрема, заявив, що США поділяють занепокоєння НАТО стосовно нещодавнього нагромадження російських сил на кордоні з Україною.

Столтенберґ зауважив, що візити високих посадовців США до Брюсселя підкреслюють відданість США Альянсові, а питання України є таким, де «союзники по НАТО мають стояти спільно і висловити рішучу підтримку Україні».

Генсек також підкреслив, що питання України обговорювалось на засіданні Ради НАТО та України, що відбулось у середу і під час якого «союзники висловили потужну підтримку, політичну та практичну, Україні, а також чітко зазначили, що Росія має припинити військове нагромадження вздовж кордонів, припинити провокацію та провести деескалацію ситуації».

Дивіться також: Підсумки термінового засідання комітету НАТО-Україна у Брюсселі. Відео